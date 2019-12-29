المعضلة الليبية

كان هناك توجه منذ عدة سنوات يرى أن أسلوب التعامل مع الأزمة الليبية لن يكون مؤثراً لو لم يكن هناك تدخل مصرى عسكرى عاجل وسريع يخلق أوضاعًا جديدة على الأرض. وتثبيت الأوضاع فى ليبيا. كانت المحددات الأخلاقية للسياسة الخارجية المصرية ضد مثل هذا الرأى، حتى لو بدا فى مرحلة ما شديد الأهمية ولا بديل له. ولهذا السبب وأسباب أخرى لم يؤخذ بهذا الرأى لأسباب وجيهة.

الوضع الآن فى ليبيا أصبح شديد التعقيد، بل وشديد الخطورة، ويزيد من تعقيد الوضع أن حكومة طرابلس اكتسبت وضعًا واعترافًا دوليًا. هذا الوضع يزيد العبء على الدولة فى مصر ويدفع إلى منطقة حسابات معقدة قبل اتخاذ أى خطوات، العنصر الجديد الذى تسبب فى تعقيد الوضع بشكل كبير أن الموقف تم تدويله بوجود عناصر عسكرية من أطراف إقليمية ودولية مع وجود حالة توازن عسكرى على الأرض.

زار أردوغان تونس، تحدث عن الأزمة الليبية، وحاول أن يطرح وجهة نظره فى الشأن الليبى لعلها تلقى قبولاً من طرف جديد.

زار أردوغان تونس، وكأنه يريد أن يسكب مزيدا من البنزين على النار، كأنه يدفع أو لا يمانع فى الوصول إلى مستوى الحرب بالوكالة مع مصر، تكون أرضها فى ليبيا، غير عابئ بمزيد من الضحايا والدماء.

زار أردوغان تونس، وهو يحدد هدفه جيداً. مصر التى هدمت مشروعه التوسعى على رأس تلك الأهداف لاشك، ولكن أيضاً تهديد أوروبا بمزيد من لاجئى الحروب رغبة فى ابتزازهم، وكذلك الغاز المتوسطى.

أعتقد أن مصر يجب ألا تنتظر عندما يكتمل حلف أردوغان الإخوانى الذى يحاول تشكيله فى ليبيا، لجلب إرهابيى داعش والنصرة عبر الحدود التونسية والليبية، أو المطارات والموانئ القريبة فى مصراتة ومعيتيقة وغيرهما، خصوصا بعد الأنباء التى تم تداولها والتى تفيد بوصول أعداد منهم خلال الفترة الأخيرة هربا من الجيش السورى فى المناطق المحررة. دعونا نعترف بأن الأوضاع معقدة بشكل كبير، وقد بدأ التعامل معها، سياسيًا تستمر محاولات حشد المواقف الدولية والإقليمية الرافضة للتدخل الخارجى فى الشأن الليبى، أما على المستوى الميدانى، فلا يخفى الدعم الكبير الذى توليه مصر لاستقرار الشعب الليبى، ومساندة جيشه فى القضاء على العناصر الإرهابية التى تتخذ من بعض القوى السياسية هناك ستارًا لأعمالها.

سيناريوهات التعامل مع الملف أظنها موجودة.

الوضع الراهن الذى تواجهه مصر فى ليبيا يفرض تعاملًا، أو قل تحدياً، مختلفًا لإدارة السياسة الخارجية المصرية. التعامل مع الكيانات الدولية باختلاف توجهاتها هو إحدى الخطوات الرئيسية، وهذا يتطلب تحديد مواقف تلك المؤسسات الدولية وتحديد مناطق الاتفاق والاختلاف. وأيضا الإجابة على أسئلة مهمة حول الموقف العربى ومدى تماسكه واتساقه أو تشرذمه حول الموقف فى ليبيا وإلى أى مدى لدى الأطراف العربية الاستعداد للتدخل فى الموضوع الليبى.

*نقلا عن المصري اليوم