احذروا "الحزب الديمقراطي"

لسنوات طويلة، تعرّضت الولايات المتحدة للتهديدات الإيرانية، وأهمها اعتبار إيران الوجود الأميركي في الشرق الأوسط تهديداً للأمن والاستقرار.

الأسوأ أن إيران عملت، من خلال تصرفاتها المباشرة ومن خلال أذرعها على قتل الأميركيين، خصوصاً في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين.

واجه الأميركيون الخطر الإيراني بمذهبين في السياسة الخارجية والأمن القومي، المذهب الأول هو حزم الجمهوريين. تعطينا مرحلة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش مثالاً على ذلك. فعندما انغمس الإيرانيون في تحريك ميليشياتهم العراقية وتسببوا بمقتل جنود أميركيين وجّهت إدارة بوش إنذاراً واضحاً للإيرانيين بأن القوات الأميركية ستستعمل القوة ضد أي تهديد.

المذهب الثاني في مواجهة إيران هو مذهب "الحزب الديمقراطي" فقد سارع الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى "فتح صفحة جديدة" مع الإيرانيين وأتباعهم في الشرق الأوسط، وعمل لوقت طويل على "تطبيع العلاقات بين الشعبين" و"منع التصعيد" و"المحافظة على الاستقرار".

كلما تذكّرت تلك المرحلة، تتدافع في ذهني انطباعات متناقضة!

ففي ظاهر الأمور، العيش بسلام مع دولة على خريطة الشرق الأوسط غاية مطلوبة. لكن الرئيس أوباما، وفي العام 2016 أدلى بحديث لمجلة أميركية وقال إن على السعوديين أن يتشاركوا الشرق الأوسط مع إيران!

القول إن على دولة ذات سيادة أن تتشارك المنطقة مع دولة تؤمن بنشر نفوذها وميليشياتها خارج أراضيها، يدفع أي عاقل إلى فقدان أي ثقة بمثل هذه "الزعامة".

بعد ثلاث سنوات من مغادرة أوباما البيت الأبيض يحافظ الحزب الديمقراطي على مذهبه. فقد قتل عناصر حزب الله العراقي مواطناً أميركياً يوم 27 ديسمبر وتسببوا بجرح آخرين!

الرئيس ترمب قال إن إيران ستدفع الثمن و"هذا ليس تحذيراً بل تهديداً" بحسب تغريدته. في المقابل قال الديمقراطيون إنه يجب تحاشي التصعيد والحفاظ على الاستقرار.

الحقيقة هي أن تنظيماً تابعاً لإيران قتل مواطناً أميركياً، والولايات المتحدة كانت أمام خيار حماية مواطنيها ومعاقبة المعتدي، وهذا ما فعله دونالد ترمب. لكن "الحزب الديمقراطي" يدعو إلى التعايش مع منظومة القتل، ويدعو إلى التقاعس عن الردّ على الجريمة!

حان الآن وقت أن نفصل، ونهائياً، بين مشاعرنا ومصالحنا.

ليس من الضروري أن نحبّ دونالد ترمب، بل علينا أن نحترم الرئيس الأميركي الذي يريد صداقتنا ويدافع عن شعبه.

وليس بالضرورة أن نعادي حزباً يمثّل ثلث الأميركيين، ولكن "احذروا الحزب الديمقراطي" الذي يريد استقراراً ثمنه أن نتعايش مع من يقتلنا.