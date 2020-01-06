نجوى... لم يكن هذا كل شيء!

حتى في ملامسة السر الكبير كنتِ السباقة إلى المبادرة. كنا اتفقنا ألّا تتجاوز خطاك خطاي، خصوصاً في موضوع الصحة، وكنتُ أنسيك ألم عملية الكاحل عبر معاتبتك لأنك لا تؤمنين بفصل السلطات، فأنا المتخصص بالتعثر والعمليات الجراحية وأنتِ المتخصصة بملء الفضاء الإعلامي بكل ما هو جميل ونظيف.

سئمت تكاليف الحياة يا نجوى، فأردت سبقاً إعلامياً جديداً تسبرين أغواره، لكننا لن نراه إلا بعيون الذكرى الطيبة التي تركتِها. اليوم وحدك مَنْ اقترب من الخبر الخاص. وحدك مَنْ سيذيعه لجمهور مختصر في شخصك. وحدك مَنْ سيحلل مع الضيوف نجوى ونجوى ونجوى. سيتراكم أرشيف آخر في عالم آخر نحمل فضولنا تجاهه ونحن نقترب من اللحاق بك، لعلك تفرشين لنا درب العبور إلى هناك بأقل وقت ممكن.

يا حبيبة القلب يا نجوى... نحن مَنْ سيقول لك اليوم: لم يكن هذا كل شيء للنشرة المسائية. إلى اللقاء.

نقلا عن "الرأي"