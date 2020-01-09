ترمب يبرهن مجددًا خطأ خبراء الشأن الإيراني

في عام 2015 وفي الوقت الذي أثار فيه الجدل الدائر حول الاتفاق النووي مع النظام الإيراني - والذي قدمه الرئيس باراك أوباما - قلق الشعب، أصر مراسلو وسائل الإعلام الرئيسية على أن هناك خيارين فقط: الصفقة أو الحرب.

لقد كان أمرًا يمكن تفهمه. فوسائل الإعلام في يسار الوسط (أي معظم وسائل الإعلام) كانت تعشق أوباما لدرجة أن أحد مساعديه وصفهم بـ "غرفة الصدى". وكان الواجب الذي تقوم به غرف الصدى هو أن تسير خلف البيت الأبيض، حتى لو كان ذلك يعني تجاهلها البدائل المنطقية عندما سعى اوباما لاسترضاء طهران والذي لم يفضِ إلى شن حرب.

واليوم، يجدد الليبراليون نفس المزاعم حول عواقب قرار الرئيس ترمب بالتخلص من كبير الإرهابيين الإيراني قاسم سليماني. ويقولون إن تهديدات إيران بالانتقام وإعلانها إنها تخلت عن القيود المفروضة على برنامجها النووي، كلها يعد دليلًا على أن فريق ترمب يسير بشكلٍ أعمى نحو الحرب. وان الخيار الوحيد في منطقهم هو العودة إلى الصفقة.

ووفقًا لموظفي إدارة أوباما السابقين وأصواتٍ أخرى في اليسار، فإن الصفقة كانت تبقي طموحات إيران النووية تحت السيطرة، وأن قرار ترمب بالانسحاب وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية هو ما تسبب في المشكلة الحالية.

لكن هذه أكاذيبٌ سافرة. فصفقة أوباما لم تحل المشكلة النووية. وقد بدأ سليماني وفيلقه التابع للحرس الثوري الإسلامي في إثارة المشاكل لأمريكا قبل فترةٍ طويلة من انسحاب ترمب من الصفقة.

وكبداية، فقد سمحت صفقة أوباما لإيران ان تحصل في النهاية على سلاحٍ نووي. وقد تضمنت بنودَ انقضاءٍ كثيرة، وسمحت للنظام بتفتيش منشآته العسكرية بنفسه، ولم تطلب من طهران أبدًا أن تعترف بأنشطتها السابقة في مجال التسلح. وبصورةٍ سيئة، فقد تجاهلت الصفقة استخدام إيران للإرهاب الذي ترعاه الدولة، والذي يديره جهاز سليماني، حتى في الوقت الذي كان يثري فيه خزائن النظام.

وعاجلاً أم آجلاً، كان على الغرب أن يلغي الصفقة ويبدأ بالضغط على إيران للتخلي عن كل من عملية سليماني الإرهابية وعن مساعيها النووية. بيد أن ترمب قرر ألا ينتظر. فانسحابه من الصفقة وإعادة فرض العقوبات ألحق الضرر البالغ بإيران وإرهابيي سليماني. حيث فقد النظام الاستبدادي توازنه، وخرج شعب إيران مجددًا إلى الشوارع للاحتجاج، ليتعرضوا فقط لإطلاق النار من قبل مسلحي الحرس الثوري الإيراني الذي يقوده سليماني بالتأكيد.

وبدلاً من اغتنام الدعوة إلى "التصالح مع العالم"، قام من يُطلق عليهم "آية الله" إلى جانب سليماني بتصعيد إرهابهم. حيث أسقطوا طائرةً أمريكيةً مسيرة، وهاجموا سفارتنا في العراق، وقاموا بإجراء تجارب لإطلاق الصواريخ بعيدة المدى.

لقد اختار ترمب التعامل مع الواقع كما هو. وبدلاً من بدء الحرب، فقد أدرك أن من يُطلق عليهم "آية الله" يشنون بالفعل حرباً ضد واشنطن منذ سنوات. وقد اعتمد النظام على ترمب لاتباع الكذبة التقليدية المتمثلة في أن الخيارات الوحيدة تتمثل في الاسترضاء المشين أو الحرب المروعة.

لم يكن ترمب خبيرًا في السياسة الخارجية، لكن ارتيابه الغريزي تجاه هؤلاء الخبراء المزعومين كان أكبر عونٍ له. حيث يبالغ الخبراء في تقدير قوة النظام في إشارتهم إلى أن الإيرانيين سيحاولون الاستعانة بسلاحٍ نووي، أو أنهم قد يلحقون المزيد من الأذى بالولايات المتحدة أكثر مما تستعد واشنطن لتحمله. وتمامًا كما كان الحال عندما انخرط أوباما في المحادثات النووية، فإن يد الغرب أقوى بكثير مما يتخيل النقاد الذين يسيئون إلى تصور ترمب.

حيث توضح عملية سليماني لقادة إيران أنهم سيتحملون تكاليف جرائمهم الآن، وليس فقط أعداؤهم أو الشعب الذي يُسمع أنينه تحت وطأة حكمهم الاستبدادي.

يدرك ترمب أن اللعب وفقًا للقواعد القديمة التي تحترمها الإدارات السابقة يخدم مصالح النظام المارق.

وهذا ما عرّض حياة الأميركيين للخطر وجعل إيران أكثر قوة. وعلى الرغم من التهديد الذي توجهه طهران، فمن المحتمل أن يعرف من يُطلق عليهم "آية الله" أنهم لا يستطيعون تحمل صراعٍ آخذٍ في الاتساع، حيث سيكون لديهم الكثير ليخسروه أكثر من القوة العظمى العالمية.

يجب على خصوم ترمب السياسيين التوقف عن التظاهر بأن الرئيس هو الذي خلق هذه الأزمة، أو أن الخيارات الوحيدة كانت تقتصر على الاسترضاء أو خوض حربٍ شاملة. لقد حان الوقت لأن يكون لدى أحدهم الجرأة لتحطيم العجلة التي تديم قوة إيران وعنفها. ومهما حدث بعد ذلك، فإن عزم ترمب على الدفاع عن المصالح الأمريكية هو الخطوة الأولى نحو إصلاح الضرر الذي ألحقه أوباما ومشجعوه في وسائل الإعلام بالقوة والهيبة الأمريكية.

*نقلاً عن صحيفة "نيويورك بوست"