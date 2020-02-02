السعودية ودعوة لحوار الحضارات والأديان

قبل بضعة أيام كان الممثل السامي للأمم المتحدة، ميغيل انخيل موراتينوس، يثمن الدور الكبير الذي تؤديه المملكة العربية السعودية في خدمة نشر السلام والمحبة ودعوتهما للتعايش ونبذ الكراهية والعنف.

الكلمات الطيبة السابقة جاءت خلال لقاء السيد موراتينوس مع السفير عبد الله المعلمي مندوب المملكة في الامم المتحدة، غداة تسليمه شيكاً بمبلغ مليون دولار دعما من بلاده لخطة عمل وأنشطة وبرامج المكتب الاعلامي الأممي لتحالف الحضارات.

والشاهد أن مبلغ التبرع الكبير الذي قدمته المملكة لا يعكس وفرة مالية ومساهمة مادية على أهميتهما، بقدر ما يعكس رؤية حقيقية للمملكة العربية السعودية في عالمها المتجدد وسعيها في أثر روح رؤية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تلك التي تفتح الأبواب واسعة أمام الآخر في أريحية لقاء وثقافة لقاء واتفاق، لا كراهية او تشدد، ولا تعصب أو تزمت وافتراق، الأمر الذي يكسب حاضر المملكة وغدها مستقبلا إنسانياً خلاقا، ويعظم من قيمتها كرقم مضاف في طريق الحضارة الإنسانية، حضارة البناء والنماء، لا الهدم والفناء.

تنظر المملكة إلى الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة على صعيد دعم حوار الحضارات وتلاقيها نظرة إكبار واحترام، ذلك أن هذا هو ما تحتاجه الأمم والشعوب، في وقت تتصاعد فيه دعوات الشعبويات التي تولد الإقصاء واللامبالة.

وتؤمن المملكة اليوم إيمانا قويا ثابتا وصامدا بأنه الوقت الذي أصبح فيه العالم فعلا وقولا بحاجة ماسة إلى إرساء قيم التعايش وبناء جسور السلام، في ظل ما يشهده العالم من توترات عرقية ومذهبية، طائفية واجتماعية، وما يسود من دعوات لإفشاء خطاب الكراهية والتدخلات في الشؤون الداخلية للدول ونشر الأفكار الطائفية.

والثابت أن مساهمات المملكة في إطار دعم تواصل الحضارات والثقافات، وإطلاق الحوار الجاد والبناء بين أتباع الأديان، تجلى الأسابيع القليلة الماضي عبر المحاضرة العميقة التي ألقاها الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في الجامعة الكاثوليكية في روما، وقد كان لكلماته وقع طيب وأثر بالغ عند جمهور المستمعين من كل أنحاء أوروبا.

أجمل ما أكد عليه الشيخ العيسى هو الحوار المبدع وإطلاق وهجه في نفوس الشباب، وقد أشار إلى أنه من خلال واقع علاقته بالأديان جميعا أدرك أن هناك فراغا في أسلوب مخاطبة الشباب، والذي يريد مخاطبة منطقه وأسلوب تفكيره، ولهذا فإن الحاجة الماسة الآن هي إلى حوار ينزل إلى مستوى مشاعره والواقع المحبط الذي يعيشه.

الشيخ العيسى ومن موقعه المتقدم يرى أن انعزال الأديان في دور عبادتها بعيدا عن القيام بواجبها الأخلاقي والإنساني ينافي الواجب عليها ويحولها إلى مؤسسات شكلية ويزعزع الثقة بها، وعليه فإنه من المهم أن تأخذ الأديان بزمام المبادرة للحوار المفضي للمحافظة على القيم الإنسانية والسلام والوئام بين الجميع، وأن تكون حكيمة ومترفقة مع مخالفيها.

تؤمن المملكة العربية السعودية في حاضرات أيامنا بحوار لا يقطع بحتمية تاريخية تتصادم فيها الأديان والثقافات، بل بتلاقيها وإثراء أحدها الآخر لا سيما في إطار العائلة الإبراهيمية، ذلك الأساس الذي يعطي كل منها أرضية من الثقة المتبادلة وحسن إدارة الحوار، حوار فيه من مساحات التسامح والتصالح مع الذات ومع الآخرين، غير مسبوق بمحاولة فرض قناعات على الآخر، ولا إصرار من جانب أي طرف بدعاوى أنه يمتلك الحقيقة المطلقة.

والمقطوع به أنه ما بين الدعم السعودي السخي لتحالف دعم الحضارات، وبين كلمات الدكتور العيسى في روما تتأكد حقيقة الدور السعودي ضمن ما يمكن أن نطلق عليه الدبلوماسية الوقائية، أي تلك التي تقطع الطريق على الصدامات الفكرية التي تعزز المشاحنات الأيديولوجية وتشعل النعرات القومية، وجميعها حكم تضحى عند لحظة زمنية بعينها دروب الحروب والنار والدمار.

تنطلق المملكة في آفاق أنسنة حقيقية غير زائفة والمساهمة المالية الأخيرة تأتي كجزء من 3 ملايين دولار تعهدت السعودية بتقديمها دعما لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف حوار الحضارات على مدار السنوات الثلاث المقبلة ما يعني أن فعل المساهمة مستقبلي وليس آنياً فحسب.

أما رؤية الدكتور العيسى والتي ذهب فيها إلى أنه عندما خلق الله تعالى البشر جعل بعضهم محتاجا لبعض مهما اختلفوا، وجعل الصدام بينهم شرا عليهم جميعا، مهما توهم البعض أنه انتصر، فالنصر إذا حصل فهو مؤقت وموهوم وليس نصرا حقيقيا، نقول أن مثل تلك الرؤية تفتح مسارات ومساقات واسعة للتفكر والتدبر في أمر النزاعات وما تؤول إليه من خسائر في الحال والاستقبال، وتجلي حقيقة واضحة مفادها أن الجسور أنفع وأرفع من الجدران ووقائع التاريخ تشهد بذلك، وفي الوقت الذي لا يمكن السماح فيه بفرض القناعات لا يمكن السماح في المقابل بالإساءة إلى الوجدان العام والسكينة العامة وازدراء قناعاته بأي تصرف له آثار ضارة.

للمملكة اليوم عنوان وضاء منير من المودات ومن الإخوة الإنسانية الحقيقية، عنوان يزداد إشراقا يوما تلو الآخر، ومن وراءه فلسفة التعددية والتنوع، سنة الله في الكون من أول ما خلق ابن آدم وحتى يرث الله الأرض ومن عليها، عنوان يرى من الطبيعي أن نختلف دينيا وسياسيا، فكريا وثقافيا، لكن ليس من المقبول أننا بسبب هذا الاختلاف لا نتعارف ونتقارب ونتحاور ويحب بعضنا بعضا ونعمل معاً على مشتركاتنا.

10 % مما هو مشترك بين أبناء إبراهيم كفيل بأن يغير وجه الأرض بإحلال السلام والوئام في عالمنا المعاصر.. فانظر ماذا ترى؟