مذيعو أخبار بين التلفزيون والتلفون!

كنّا ومازلنا، ولكن الوسيلة اقتضت أن نسابق الزمن تزامناً مع منصة باتت أشبه بقناة تلفزيونية مغرِّدة...

قد نكون دخلنا عالم التغريدات وكوكب "تويتر" الصغير الكبير صدفةً أو لأغراض الضرورة المهنية أو لشغف المعلومة الأخبارية التي تحتّم علينا أن نقتحم هذا العالم الجديد الموازي للواقع والذي يمضي ينافس الشاشة البلازمية .

دخلنا بدون أن نعلم موظفين نمارس عملنا مجاناً وبعقود لا محدودة في مكان عملٍ إلكتروني وفضاء لا يحمل ترددات بل تغريدات .

بين عالم التلفزيون والتلفون. عالمان مترابطان ويتقاطعان حيناً وأحياناً. نطلّ على شاشة التلفزيون لنقدّم الأخبار، ويأسرنا تويتر ليقدّم الأخبار لنا. نعيش بين وظيفتين إحداهما للبث وثانيهما للتلقي. أما المتسجد فكان حين تحوّل تويتر إلى منصة بثّ تختلف أسلوباً بين التردّدات والتغريدات، لكنها باتت مصدر أخبار يجنّدنا في كل لحظة من نهاراتنا وليالينا، يأسرنا ويتغلغل بين لحظاتنا بتغريدة.

بات المذيع الصحافي يعمل في مكانيْن في آن معاً. ففي القناة دوامٌ رسمي وفي تويتر دوامٌ مفتوح. فهل أصبحنا متعاقدين مع "الواقع" و"الافتراضي" وهل ما كنّا نسميه الافتراضي بات واقعاً؟!

فالشاشة متاحةٌ للجميع لكنّ الجميع غير متاح دائماً. هو الزمن الذي حوّل الافتراضي إلى واقع ولم يعد المشاهد ملزماً بمنصة إخبارية واحدة. فالرؤساء والوزراء والنواب والصحافيون والباحثون الذين انتظرناهم ليطلوا علينا "بتصريح متلفز" بات يفاجئنا برنّة هاتف تشير لتغريدة طرأت من هذا أو ذاك... تماماً كمذيعي الأخبار الذين بدورهم انتقلت إليهم هذه العدوى فباتوا بكبسة زر يَظهرون في النشرات الإخبارية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر".

العرض المباشر لم يعد يخدمنا دوماً بحكم المتغيّرات ما سمح لإعادة صيغة العرض الإخباري أحياناً ووضعه في قالب الفيديوهات المختصرة والأخبار العاجلة التي نطبعها وننقلها قبل الذهاب حتى إلى مكان العمل.

رحلة نقل الصورة والأحداث تعدّدت لكنها تبقى واحدة مع اختلاف وسائل البث. كل منها لها خاصيتها ورداؤها لكنها تبقى متكاملة لا متنافسة إذا تمكّن صنّاع الأخبار من الجمع بينها. علاقة تقايضية بين القناتين.. تكاملية لا إلغائية.. وعلينا التكيّف معهما قبل أن تلغينا كمذيعي أخبار.