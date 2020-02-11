الساعة الحادية عشرة لإدلب..المعقل الأخير للثوار في سوريا

إن حملة النظام السوري المتعمدة والمدمرة لاستعادة إدلب قد ازدادت عنفاً، وتهدد بالقتل والنزوح عند مستويات غير مرئية في الصراع السوري، وهو أمر فظيع كما كان حتى الآن. يجب على دمشق ومؤيديها الروس التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار مع المقاتلين.

قد تكون أسوأ كارثة إنسانية في الحرب السورية على وشك أن يكتشفها العالم. في 28 يناير، استولت القوات الموالية لنظام بشار الأسد على مراكز مكتظة بالسكان جنوب إدلب، عاصمة المقاطعة الشمالية الغربية التي تحمل نفس الاسم، وهي آخر معقل للثورة. ساعدت روسيا تقدم قوات النظام بالقصف الجوي الوحشي. مع تزايد عدد الإصابات في صفوف المدنيين تتدفق العربات المليئة بالسوريين، بعضهم مهجّر من قبل بالفعل مرتين أو ثلاث مرات من مناطق أخرى من البلاد، باتجاه الحدود التركية. أبرز الأسد اهتمامه بهجوم شامل لاستعادة إدلب بكاملها، ومنحته روسيا الدعم الجوي، ومن المحتمل ألا يتمكن المتمردون من إيقافه، ولكن مثل هذه الخطوة ستكون مكلفة للغاية لجميع الأطراف، فمن شأنه أن يتسبب في حمام دم مروع، وكذلك موجة جديدة غير مسبوقة من النزوح نحو الشمال. علاوة على ذلك، فإنه سيخاطر بمواجهة خطيرة بين النظام وروسيا من جهة، وتركيا من ناحية أخرى. لهذا يجب أن تتوصل جميع الأطراف إلى وقف فوري لإطلاق النار قبل أن تدخل قوات النظام المناطق السكنية.

لقد شن النظام وروسيا عملية غزو إدلب على دفعات. في 29 أبريل 2019 ، أطلقوا ما وصفه المسؤولون الروس في ذلك الوقت بأنه هجوم "محدود" موجه نحو طرد المقاتلين من مواقعهم في شمال حماة وجنوب إدلب، واستمر القتال على مدى الأشهر التسعة الماضية. وأخيراً أجبر الجيش السوري والطائرات المقاتلة الروسية المتمردين على الخروج من مواقع استراتيجية على طول الطرق الرئيسية بهدف مؤقت واضح يتمثل في تطويق المدن الكبرى في المنطقة والاستيلاء عليها.

ومع ذلك، على الرغم من استثماراتهم الضخمة، والتكلفة البشرية، فإن النظام السوري ومؤيديه الروس يتباهون بالتقدم العسكري المحدود فقط.

لقد تسبب هجوم النظام في خسائر بشرية فظيعة. القوة الجوية الروسية الواسعة النطاق تعوض عن ضعف النظام على الأرض وكانت مدمرة بشكل خاص. دمرت الغارات الجوية والمدفعية المستشفيات والمخابز والمدارس وغيرها من الهياكل الأساسية الحيوية، عن قصد ، كوسيلة لإحباط السكان المدنيين في إدلب واقتلاعهم وتقويض إدارتها المدنية. الهجوم على قرى وبلدات، مثل قلعة المضيق وكفر نابودا وخان شيخون ومعرة النعمان، التي استولى عليها النظام لاحقًا، دفع السكان المحليين إلى الفرار شمالًا. أما المناطق المستهدفة الأخرى مثل سراقب أو أريحا، والتي لم يدخلها النظام بعد فهي شبه خالية بسبب القصف الشديد وخوف السكان من عودة النظام الانتقامي. ووفقًا للمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فقد قُتل ما لا يقل عن 1500 مدني في هذه الضربات منذ نهاية أبريل 2019 في حين تم تهجير مئات الآلاف وتدمير 53 منشأة طبية.

ومع ذلك، على الرغم من التكلفة المادية والبشرية، فإن النظام والروس يتباهون بتقدم عسكري محدود فقط. خلال تسعة أشهر من الهجوم لم يستحوذ النظام إلا على الحلقة الخارجية للمقاطعة، أي حوالي 25 في المائة من جميع الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون. يشير الإنجاز الضيق إلى أن أي محاولة للاستيلاء على باقي المقاطعة ستتطلب تصعيدًا عسكريًا كبيرًا ، وهو بالتأكيد سيكون أكثر فتكًا.

إن خطاب دمشق الذي لا هوادة فيه حيال المتمردين - قائلًا إنه لن يفاوض "الإرهابيين"، كما أن رسائله الدموية لخصومه السابقين يجعل من الصعب تصور حل وسط وسط سلمي في تسوية مصير المحافظة وسكانها. يقاتل النظام مجموعة من الجماعات المتمردة المقاتلة والمعقدة في أوساط السكان والتي هي في معظمها معادية له بشدة. لطالما كانت إدلب وجهة للمدنيين ومقاتلي المتمردين الذين فروا من هجمات النظام في أماكن أخرى من سوريا أو نزحوا هناك في سياق "صفقات المصالحة" - تمت باستسلام مناطق المتمردين كانت تحت حصار النظام. يعيش الآن أكثر من ثلاثة ملايين شخص في المحافظة وهي منطقة زراعية. الغالبية العظمى من سكانها مدنيون ولكن هناك أيضًا الآلاف من المقاتلين في الفصائل إسلامية متطرفة ومعارضة مسلحة اخرى. بالنسبة للعديد من المتمردين الذين خسروا المعارك في أماكن أخرى في سوريا فإن الاستسلام للنظام في إدلب، آخر معاقلهم ، ليس خياراً. وكذلك يرى النظام أن المقاتلين هناك لا يمكن أن يتفق معهم هذه المرة في "صفقات مصالحة".

بالإضافة إلى مخاطر وقوع مأساة إنسانية، يمكن أن يؤدي الوضع في إدلب إلى زيادة التوتر بين روسيا وتركيا بشكل خطير. وقد أثار بالفعل مواجهة بين قوات النظام التركية والسورية التي يمكن أن تتصاعد أكثر. بالنسبة لتركيا، فإن المخاطر كبيرة. لديها حوالي 12000 جندي منتشرين في 12 موقعا في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها مباشرة. الهجوم الذي من شأنه أن يعجل بموجة جديدة من اللاجئين، ربما مع الجهاديين الفارين المختلطين، من شأنه أن يزعزع استقرار المناطق التي تسيطر عليها تركيا شمال حلب أو ما هو أسوأ في نظر أنقرة، أي داخل الأراضي التركية حيث يصارع الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب الاستياء العام ضد موجات اللاجئين (الذين يقدر عددهم بنحو 3.5 مليون). لتركيا أيضًا مصلحة سياسية في الحفاظ على النفوذ في إدلب الخاضع للمتمردين، لأنها ذلك قد تستغله كصوت اقوى في المحادثات حول مستقبل سوريا والقدرة على احتواء مشاكل المنطقة داخل حدود سوريا. مدفعية انقرة استهدفت أكثر من خمسين موقعاً في محافظة إدلب.

ترى تركيا أن موسكو ربما تكون قد بالغت في الهجوم الأخير في إدلب. ففي 31 يناير، أصدر مجلس الأمن القومي التركي، برئاسة أردوغان، بياناً أعلن فيه أن "تركيا ستتخذ الآن إجراءات استثنائية في إدلب... لحماية المدنيين". بعد ذلك ، أرسلت تركيا تعزيزات كبيرة للمتمردين وإلى مراكز المراقبة الخاصة بها في إدلب، بما في ذلك عدد كبير من دبابات القتال والعربات المدرعة، وكذلك المقاتلون السوريون المتحالفون من أجزاء من غرب حلب التي تسيطر عليها. مكّن هذا الدعم المتمردين من شن هجوم مضاد على قوات النظام شمال شرقي مدينة حلب في 2 فبراير. من خلال فتح هذه الجبهة الجديدة، يبدو أن تركيا تحاول إضعاف الجيش السوري عن طريق إجباره على تقسيم قواته، وبالتالي إبطاء تقدمه. في حين أن أنقرة تدرك أن المساعدات التي تقدمها للمتمردين محدودة ولا يمكن أن تؤدي إلى موازنة القوة الجوية الروسية، يبدو أن هذا يشير إلى أن موسكو يمكن أن تزيد تكلفة هجوم النظام. في 5 فبراير، رفع أردوغان تهديداته بالقيام بعمل عسكري ضد قوات النظام إذا فشلت في الانسحاب إلى المواقع السابقة بنهاية الشهر.

لمنع مثل هذا السيناريو، وإنقاذ أرواح المدنيين، يجب على جميع الأطراف القبول بوقف فوري لإطلاق النار قبل أن يتقدم النظام نحو مدينة إدلب. استمرار الهجوم من شأنه أن يدفع المزيد من السوريين نحو، وربما عبر، الحدود التركية أو إلى أجزاء أخرى من شمال سوريا التي تسيطر عليها تركيا، ومن المحتمل أن يزعزع استقرار هذه المناطق. قد ينتشر المقاتلون المتطرفون في جميع أنحاء سوريا وخارجها، بأيديولوجياتهم وأساليبهم إلى تركيا أو ينقلونها معهم إلى بلدانهم الأصلية، بما في ذلك روسيا. يمكن أن تكون تكلفة الهجوم الشامل عالية من حيث القوى العاملة للنظام كذلك. إن قوة المتمردين وإلمامهم بتضاريس إدلب الوعرة ستلحق الضرر بالنظام الفوري وستجعله أكثر عرضة للخطر المستمر في إدلب وفي أماكن أخرى. بالفعل، تكافح دمشق لاحتواء التمرد المتصاعد في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة سابقًا في الجنوب وعودة داعش في الشرق. بالنظر إلى الاستنزاف الذي ستعانيه قوات النظام في إدلب والمخاطر التي قد ينزلق بها المقاتلون إلى محافظات أخرى فإن "النجاح" في إدلب قد يهدد قدرة دمشق على السيطرة على كامل أراضيها. باختصار، يمكن أن ينتهي الأمر بالنظام ومؤيده الروسي بما يمكن أن يسمى بحق النصر العسكري الكارثي.

بدلاً من تأجيج الصراع في هذا الاتجاه، سيكون من الأفضل لروسيا وقف إطلاق النار في إدلب مع الحد من رغبة النظام في المضي قدماً. لكن درس الأشهر القليلة الماضية هو أن وقف إطلاق النار لن يكون كافياً، عند نقطة ما أسفل الخط، سوف تشكو موسكو ودمشق من المتطرفين وسيستأنفون هجومهم لاستعادة السيطرة على الأرض. لتجنب تكرار هذا السيناريو، يتعين على روسيا الانخراط في محادثات أكثر موضوعية مع تركيا والولايات المتحدة لضمان أن يشمل اتفاق وقف إطلاق النار جميع الجماعات المتمردة العاملة في إدلب، بما في ذلك جماعة هيئة التحرير الشام. أما كيفية إشراكهم فستكون موضوع الإحاطة المقبلة لـ"مجموعة الأزمات". لكن خلاصة القول إنه إلى جانب التكلفة البشرية الهائلة من المرجح أن يؤدي أي جهد لتدمير HTS بقوة السلاح إلى تشظيته وجعل احتوائه أكثر صعوبة. البديل صعب ومثير للجدل لكنه ضروري وعلى المدى الطويل أقل تكلفة بكثير.