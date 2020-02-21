انطلقت صحيفة «الاتحاد» في ثوب جديد ومحتوى عصري، معززة بمنصات رقمية تصب في ذات النهج والمسار لصحيفة عريقة تحمل اسماً غالياً واكب البدايات الأولى لقيام دولة الإمارات، وهو الاسم الذي أسبغه عليها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

تابعنا«الاتحاد»، وهي تكبر يوماً بعد يوم، تواكب مسيرة بناء الإمارات وسط تحديات وتحولات جمة رافقت بناء الدولة في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة.

وقد نهضت «الاتحاد» برسالة سامية منذ تلك البدايات الأولى في إبراز منجزات الوطن، وتعزيز الهوية الوطنية، وكانت حريصة على التواجد في كل بقعة من بقاع الدولة لنقل صوت الوطن، ورسالة الإمارات للعالم.

لقد واكبت هذه الصحيفة الغرّاء مراحل مفصلية من تاريخ الإمارات الحديث بمهنية ومصداقية متناهية الحدود، وبكوادر إماراتية وعربية، نعتز بإنجازها وعطائها على مر العقود.

يأتي انطلاق «الاتحاد» بحُلتها الجديدة ومنصاتها الرقمية، بعد مرور 50 عاماً على ولادتها، لتستعد للخمسين عاماً المقبلة، وما سيمر به الإعلام من تحولات جذرية، محلياً وعالمياً. فما شهدته مجالات الإعلام المختلفة في العقد الأخير فقط، يدلنا على أن التحديات القادمة تتطلب مرونة عالية في العمل، ووعياً عالياً في التعاطي مع الأحداث، غير متنازلين عن مبادئنا، كالتسامح والعطاء والتنوير، أو مفرطين في ثوابتنا الوطنية.

نتطلع إلى أن تواصل «الاتحاد» الاستمرار في التجدد والتطور، حاملة راية الإعلام الحرّ النزيه، الذي يضع قيم وطنه على قائمة أولوياته، فالإعلام في فحواه رسالة نبيلة، تنهض الأمم به أو تتردى.

نهنئ «الاتحاد» بهذه الانطلاقة الجديدة، متمنين لها، وللعاملين فيها كل النجاح والتوفيق والتميز.

* نقلا عن "الاتحاد"