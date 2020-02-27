عن المنتدى الاستخباري العربي

هل باتت أجهزة الاستخبارات في عالمنا العربي هي المقدمة الضاربة التي لا بد من تعزيز أركانها في عالم يمور بالتقلبات والاضطرابات، وأزمنة فقدت فيها الدول والأفراد أي حيز من الخصوصية، لا سيما مع التطورات الجيوبوليتكية الأخيرة، ناهيك عن محاولات البعض تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ في الدول العربية، وكما تبدي بنوع خاص من خلال زمن ما عرف بالربيع العربي المكذوب؟

علامة الاستفهام المتقدمة أطلت برأسها من دائرة الأحداث الأيام القليلة الماضية، كنتاج طبيعي للمنتدى الذي استضافته القاهرة لرؤساء أجهزة الاستخبارات العربية، واللقاء الخاص المتميز الذي جمع الكل مع الرئيس السيسي.

يتساءل المراقبون هل هي الحرب، ولهذا يعد العرب أوراقهم الخفية ويرتبون أوضاعهم الماورائية قبل القارعة؟

بالمطلق لا يمكن أن يكون المشهد على هذا النوع من التبسيط، فيما الرؤية الحقيقية التي انطلقت منها أعمال المنتدى تتلخص في المقولة اللاتينية الأشهر

Si vic pacem para bellum

" إن أردت السلم فاستعد للحرب"، ولعل أهم طريق للسلم في عالمنا العربي الحالي، ذاك الذي يشهد العديد من الملفات الساخنة والجراح الثخينة هو المعلومات، المادة المشكلة للوعي والعقل العربي في الوقت الراهن، والسلاح الماضي الذي يكفل لصاحبه الاستباق في المباراة الجارية على خارطة الشطرنج الإدراكية.

حين تفتح مصر أبوابها لعقد منتدى لرؤساء أجهزة الاستخبارات العربية فهي تمضي في طريق تمكين وتمتين الجبهات العربية الداخلية والخارجية من كافة الهجومات القائمة والقادمة، ومعا استذكر ضيوف عاصمة المحروسة ما أشار إليه المنظر الاستراتيجي العسكري الأشهر "صن تزو "، ما سطره في كتابه العمدة " فن الحرب"، من أن: "من يعرف عدوه يعرف نفسه، ويخوض مائة معركة بدون خطر، فالأمير المستنير والقائد المدرك يهزمان العدو في كل خطوة يقوما بها، وإذا كانت إنجازاتهما تفوق المألوف فهذا بفضل الاستعلام المسبق، والاستعلام المسبق لا نحصل عليه بواسطة أرواح، ولا بالقوى الخارقة للطبيعية، ولا بالمقارنة مع الأحداث الغابرة ولا بالحسابات الفلكية، وإنما يجب الحصول عليها من الرجال الذين يعرفون وضع العدو ".

من سوء الطالع أن عالمنا العربي قائم وسط ثلاثة تكتلات ديموغرافية وجغرافية لم ولن تحمل الخير للعالم العربي انطلاقا من مقدرات تاريخية وعرقية، دوجمائية ونوعية، تكتلات ترى أنه لا مكان للعربي في الشرق الأوسط، لا سيما الجديد، وقد قال بعضهم ذات مرة إن: "العربي الجيد، هو العربي الميت "، تبدأ من طهران، وتمر بأنقرة، وتصل إلى تل أبيب، ومن يقول بخلاف ذلك فهو غافل أو جاهل، ولا نريد القول إنه متآمر.

لا يمكن لأي مراقب محقق ومدقق لأحوال المنطقة أن ينكر التزايد المضطرد في أزمات المنطقة، والتي باتت تتوالد يوما تلو الآخر بصورة تدعو المرء للتصديق بدعاوى المؤامرة، وجزء منها في كل الأحوال صحيح لا شك في ذلك، عطفا على التحديات اللاحقة التي تشهدها المنطقة، كما أنه من الطبيعي أن ترتبط بأمور الإقليم أولا والعالم ثانية وجميعها تعيش حالة من الارتباك تكاد تشبه أوضاع العالم قبل الحرب العالمية الثانية.

ما تقدم لا يمكنه بحال من الأحوال أن يوفر التأثير الضار في الحال والاستقبال على مستقبل الدول العربية، وجلها يكافح وينافح للخروج من حالة الانسداد التاريخي المؤلم التي تعيشها في العقود الأخيرة، وكلها يسعى إلى تعميق التنمية المستدامة، وتعزيز حظوظ الاستقرار السياسي.

طوال أيام 22 و23 فبراير شباط كانت الفرصة سانحة وربما لأول مرة منذ عقود طوال لأن تجتمع في القاهرة عقول العرب الضاربة التي تمثل حائط الصد الأول ضد مكايدات الأعداء والكارهين، ليتناول هذا المجلس النادر المخاطر والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي، وأبرزها مخططات التفكيك والتقسيم على أسس عرقية وطائفية، عطفا على إنهاك وتاليا الإجهاز على الدولة الوطنية العربية بمعناها ومبناها الويستفالي، وإفساح الطرق للتدخلات الأجنبية على أكثر من درب وطريق، مهما يكن من زور وبهتان تلك المسالك.

يمكن القطع وفي ضوء استراتيجية النظرة العليا بأن تكامل جهود الاستخباراتيين العرب، أمر يعد فرصة تاريخية غير مسبوقة لتوحيد الرؤى وتطوير آليات مكافحة الإرهاب، والحد من ممارسات الدول التي توفر الأغطية الشرعية لتمويل الإرهاب.

القارئ المحلل والمدقق للتغريدة التي نشرها الرئيس السيسي عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، والتي جاء فيها: "شرفت اليوم باستقبال رؤساء أجهزة المخابرات المشاركين في المنتدى العربي الاستخباري بالقاهرة، ونؤكد حرصنا على دعم كل المبادرات التي من شأنها أن تعزز التعاون بين الدول العربية لضمان استقرار المنطقة ومستقبل شعوبها "، نقول من قرأ بعناية تلك الكلمات يدرك أن هناك نية مصرية صادقة إلى أبعد حد ومد في إعادة ترتيب أوراق الأمة من جديد، وعدم الاكتفاء بالأدوار الاعتيادية للدولة الوطنية، بل القفز إلى عالم المبادرات الاستباقية في عالم لا يتوقف عند الماضي، ولا يتأمل الحاضر كثيرا، بقدر ما هو مهموم ومحموم بالمستقبل، ولهذا فإن الساعة الحاضرة هي ساعة البحث عن طروحات وشروحات خارج الصندوق التقليدي، وقفز على أسوار الأفكار المعلبة التي بات أعداء العرب يدركونها منذ عقود وطوال، وقد رسموا خطوط طول وعرض لمواجهة العرب على أساسها.

تأتي أهمية المنتدى الاستخباري العربي الأخير وتوصيات القيادة المصرية الممثلة في الرئيس السيسي بتوسيع رقعة التعاون بين الأجهزة الأمنية الخارجية العربية، انطلاقا من رؤية الخطر العابر للحدود، فلم يعد التخطيط لإلحاق الأذى بالعرب يتأتى من نقطة بعينها في داخل الدول العربية، بل هناك الآن من يقوم على تفعيل الخطة الحهنمية المعروفة بـ "شد الأطراف"، أو لعبة "المراكز والتخوم"، بمعنى أنه لإصابة أي دولة عربية بصورة غير مباشرة، فإنه يمكن الالتفاف على التضاريس الجغرافية من خلال تكوين شبكات من التحالفات الضارة بالعرب عند الأطراف لإلحاق الضرر بأي قطر عربي، وعلى غير المصدق لهذ المخاطر أن ينظر إلى حال القارة الإفريقية ولينظر بأم عينه إلى المشروعات التركية والإيرانية، القطرية والإسرائيلية، التي تمد أذرع وكلائها في القلب من تلك السمراء، لتوجيه طعنات إلى جسد دول مثل مصر، عبر شريان النيل، أو الاقتراب من البحر الأحمر ومن باب المندب تحديدا، وهذا حديث قائم بذاته.

يمكن الجزم بأن مصر التي مارست أول أعمال الاستخبارات في عهد الفرعون تحتمس الثالث (1550-1292 ق.م)، قد أطلقت مسيرة جديدة من الأفكار والمسارات لدرء الأخطار في الفترة القادمة من خلال منتدى الاستخباريين العرب، ما يؤكد من غير شوفينية أن مصر كانت صاحبة رؤية سباقة لإتمام تعاون عربي أمس واليوم وغدا.