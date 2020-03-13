الحفاظ على السودان

أندهش ممن تفاجأوا من موقف السودان في قضية سد النهضة، وأتفاجأ أكثر من هؤلاء الداعين إلى القطيعة مع السودان، شعبًا وحكومة.

ودهشتى تأتى بالتأكيد من محاولة تعليق الأزمة على شماعة السودان، وكذلك من الذاكرة الهشة للعديدين عن العلاقات الكبيرة بين شعبى وحكومتى وادى النيل.

كذلك تأتى الدهشة من خروج تلك الكلمات الكارهة للسودان والشعب السودانى من قلة تظهر التفانى في إظهار حبها وولائها للوطن، وللسلطة في مصر.

حاولت كثيرًا أن أفهم تعبيرات وكلمات انتشرت على السوشيال ميديا في الأيام الأخيرة تدعو إلى طرد السودانيين من مصر، بل قرأت دعوات أخرى أشد قسوة وأكثر انحطاطًا.

نعم، هناك أزمة في العلاقة بين البلدين بسبب قضية سد النهضة، وبالفعل هناك تقارب بين وجهتى النظر السودانية والإثيوبية، الصحيح هنا ألا ننساق وراء نبرة التصعيد اللفظى التي بدأ البعض في انتهاجها. والصحيح هنا هو تحليل الأسباب والمقدمات التي أدت إلى أن نصل إلى هذا المستوى في علاقة بين بلدين كانت، ويجب أن تستمر، علاقات مصيرية وأزلية.

ما أريد أن أذكّر به هو ضرورة تحكيم العقل، حتى على مستوى الشارع، فكم كلفتنا مواقف غير واعية، وساهمت في خلق أجواء غير مواتية مع عديد من الدول. أتصور أن المنطق والمصلحة لا يستويان مع تلك الدعوات بالقطيعة والخصام.

المدخل العاقل والصحيح للتعاطى مع هذه الأزمة هو إظهار الاهتمام واستمرار التواصل مع السودانيين بمختلف طوائفهم، ولذلك أرى زيارة رئيس جهاز المخابرات المصرية إلى السودان خطوة في الطريق الصحيح.

الأمر يقتضى اعتماد مستويات مختلفة من التحركات، وأعتقد أن أحد أهم هذه المستويات هو الإعلام. ودوره هنا مركب ومتعدد الاتجاهات. من أولوياته المفترضة في المرحلة المقبلة تغيير الانطباعات السلبية لدى الطرفين، المصرى والسودانى، وتفنيد المغالطات التاريخية التي يبنى عليها مشعلو الحرائق حكاياتهم للتفريق بين الشعبين والبلدين.

يجب استحضار الحالة الإيجابية في علاقة الشعبين لطرد الآثار السلبية لمواقف وتصرفات تراكمت منذ استيلاء البشير على السلطة في السودان واستمرت حتى الآن.

وكذلك من المهم استضافة شخصيات سودانية في الإعلام المصرى، والاهتمام بالشأن السودانى بتفاصيله في الإعلام المصرى، والتواصل مع النخب السياسية السودانية والاحتفاظ بالإنجاز الثقافى والإبداعى والسياسى لأهلنا في السودان.

لا ينبغى أن يتحول غضبنا من الموقف السودانى الأخير الخاص بسد النهضة إلى حالة عقابية نفقد فيها العلاقة المهمة بين البلدين. هذه عملية سوف تستغرق وقتًا.

نقلاً عن "المصري اليوم"