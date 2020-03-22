قاطعوا.. النقود المصرية

هل هذه دعوة لكى نستخدم النقود الأجنبية.. وبالتالى دعوة لمقاطعة نقودنا؟ الجواب: لا. ولكن ما دمنا نحدّ من وسائل نقل العدوى ويصل بنا الأمر إلى عدم الخروج من البيوت.. حتى تدخلت الدولة لوقف انتشار وباء كورونا.. وربما تلجأ الدولة أيضًا إلى حظر التجوال، فلماذا لا نفكر فى نقودنا، وما يمكنه أن تنقله من فيروسات.

أقولها بصراحة: لأن نقودنا - بسبب سوء حالتها - أكبر ناقل للعدوى.. لتداولها من شخص إلى آخر.. وإذا كان الطب يدعونا إلى عدم لمس أى معدن، مثل أزرار المصاعد.. وحتى درابزين السلالم والأبواب.. هل فكرنا فيما يمكن أن يصيبنا من تداول ولمس النقود.. وانظروا إلى حالتها، إنها جراثيم متنقلة.

والنقود تنتقل من يد إلى أخرى، هكذا دون أى تعقيم.. وربما تنتقل الورقة الواحدة - حتى العملة المعدنية - عشرات المرات من يد إلى أخرى.. فما الحل؟!.

ونظرة فاحصة لحال نقودنا وما تحمله من فيروسات، قد تكون كورونا هى الأقل ضررًا «!!!»، تجعلنا نفكر فى مقاطعة النقود.. وإذا كان البعض قد سخر من بائع ينفخ فى الكيس تمهيدًا لوضع مشترياتنا.. وهو بذلك ينشر الوباء على أوسع نطاق، فماذا نقول فى نقود تنتقل من يد إلى أخرى.. فهل هنا نطالب بتعقيم النقود، أى رشها بالمواد المطهرة قبل وبعد أى استخدام.. وهل تتحمل نقودنا عمليات التعقيم المتتالية، أم تذوب وتنتهى؟ نقول ذلك لأننا كنا زمان نسمع ونعلم عن عملية سحب النقود القديمة وإعدامها حماية للصحة العامة.. فماذا نقول الآن ونحن ندعو إلى عدم اللمس؟! بل ماذا ونحن نجد أوراق نقد تحمل من الفيروسات والجراثيم أكثر مما تحمله من قيمة مادية؟.

أم الحل أن نسرع فى إصدار النقود البلاستيكية، التى تتحمل الغسيل والتعقيم مرات ومرات.. والكثير من الدول لجأت إلى هذه النقود البلاستيك، بعد أن صنعتها من مواد تقاوم حمل الجراثيم.. وتخيلوا نقودًا تنتقل من يد بائع بطاطا أو حلبسة أو بائع للسمك.. وحتى الفجل والجرجير.. وكل واحد من هؤلاء يضيف للنقود من عنده الكثير.. ولاحظوا أيدى الباعة فى الأسواق. أكاد أقول - فعلًا - بمقاطعة النقود المصرية المتداولة حاليًا طلبًا للوقاية مما تحمله من فيروسات.. ولكن وإلى أن نُقرر طباعة نقودنا بهذه الأوراق البلاستيك، هل يمكن ألا نلمس هذه النقود، ولكن كيف نتعامل عند البيع والشراء؟ وإذا كانت البنوك تحاول اللجوء إلى التعامل من خلال الوسائل الحديثة، وإذا كان ممكنًا فى محلات السوبر ماركت الكبيرة والمطاعم المعروفة دون استخدام أوراق النقد.. فماذا نقول فى الأسواق الشعبية.

■ هل تقوم البنوك - ولو مؤقتًا - بتعقيم ما يصل إليها من نقود، وذلك بالرش بالمبيدات.. وماذا عن طعام يُؤكل طازجًا دون طبيخ من خضروات وفواكه.. بل ماذا عن الخبز البلدى المعروض على الأرصفة وأمام الأفران.. وحتى الفول الحراتى.

فكّروا.. ربما ننجح فى تقليل نقل الفيروسات لمزيد من الحماية.

نقلاً عن "المصري اليوم"