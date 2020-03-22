ما الذي ستلده Covid-19؟ هل سيتغير النظام الغربي؟

اليوم، لا يوجد شيء أكثر إلحاحاً من السيطرة على موجات التسونامي، في الصحة العامة والأزمات الاقتصادية، التي تضرب العالم. ليس هناك ما يضمن أننا سنتمكن من ذلك. ولكن إن فشلنا، فإن السنوات المظلمة جدا تنتظرنا. الأسوأ غير مؤكد. ولتجنب ذلك يجب أن ننظر في كلا الاتجاهين، وبعيدًا جدًا في الماضي والمستقبل أيضًا حتى نفهم ما هو على المحك هنا.

لمدة ألف عام، أدى كل وباء كبير إلى تغييرات أساسية في التنظيم السياسي للأمم وثقافتها الأساسية. على سبيل المثال، يمكننا القول أن الطاعون في القرن الرابع عشر (الذي نعرف أنه قلل عدد سكان أوروبا بمقدار الثلث) ساهم في التساؤل الجذري للسياسي والديني والكنيسة. علاوة على ذلك، ساهم في إنشاء نظام الشرطة باعتبارها الحامي الفعال الوحيد لحياة الناس في القارة القديمة. لقد ولدت الدولة الحديثة، بروح العلم، نتيجة صدمة من هذه المأساة الصحية الهائلة. كلاهما يشير في الواقع إلى نفس المصدر: استجواب السلطة الدينية والسياسية للكنيسة، كونها غير قادرة على إنقاذ الأرواح أو إعطاء معنى للموت. وهكذا حل الشرطي محل الكاهن.

وبالمثل، في نهاية القرن الثامن عشر، استبدل الطبيب الشرطة باعتباره الحصن الأكثر فعالية ضد الموت.

على هذا النحو، وفي غضون بضعة قرون انتقلنا من سلطة أساسها الإيمان إلى سلطة تقوم على احترام استخدام القوة ، ومن ثم إلى سلطة أكثر فعالية تقوم على احترام سيادة القانون.

يمكننا أيضًا أن نأخذ أمثلة أخرى ، تثبت أنه في كل مرة تدمر فيها جائحة قارة، فإنه يفقد نظام الاعتقاد والسيطرة، الذي فشل في منع وفاة عدد لا يحصى من الناس؛ وينتقم الناجون من أسيادهم بالإخلال بالعلاقة مع السلطة القائمة.

حتى اليوم، إذا أثبتت القوى في الغرب أنها غير قادرة على السيطرة على المأساة التي بدأت، فإن نظام السلطة بالكامل وأسس السلطة الأيديولوجية سيوضع موضع الشك، بعد الفترة المظلمة ، التغيير بواسطة نموذج جديد من نوع آخر من السلطة، نظام له قيم اخرى.

وبعبارة أخرى، قد ينهار النظام في الغرب، القائم على حماية الحقوق الفردية. ومعها، الآليتان اللتان وضعتهما: السوق والديمقراطية، وكلاهما يقوم بالإدارة وتقاسم الموارد النادرة، مع احترام حقوق الأفراد.

إذا فشلت النماذج الغربية فيمكننا أن نرى، ليس فقط احتمالية تطبيق النظم الاستبدادية التي تعتمد على التكنولوجيا والتي ستستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل فعال للمراقبة، ولكن أيضًا الأنظمة الاستبدادية التي تتحكم في توزيع الموارد (تبدأ في الأماكن الأقل استعدادًا والأكثر غرابة. أمس في مانهاتن ، لم يُسمح لأحد بشراء أكثر من علبتي أرز).

لحسن الحظ، هناك درس آخر من هذه الأزمات هو أن الرغبة في الحياة هي الأقوى دائمًا. يتغلب البشر في النهاية على أي شيء يمنعهم من الاستمتاع باللحظات النادرة لمرورهم على الأرض.

وهكذا، عندما يهدأ الوباء، ستظهر سلطة شرعية جديدة (بعد لحظة من التساؤل العميق حول شرعية السلطة ، ومرحلة تراجع من الهيمنة في محاولة لإبقاء سلاسل السلطة في مكانها، ومرحلة استرخاء)؛ سلطة لن تستند إلى الإيمان أو القوة أو حتى العقل (وليس بدون شك على المال، وهو التجسيد النهائي للعقل). ستنتمي السلطة السياسية إلى أولئك الذين يظهرون التعاطف الأكثر مع الآخرين. وستتعلق القطاعات الاقتصادية السائدة أيضًا بالتعاطف: الصحة والضيافة والغذاء والتعليم والبيئة. بالاعتماد، بالطبع، على شبكات الإنتاج الرئيسية وتدفق الطاقة والمعلومات، وهي ضرورية على أي حال.

سنتوقف عن شراء أشياء غير مجدية بطريقة محمومة والعودة إلى الأساسيات، مع الاستفادة المثلى من وقتنا على هذا الكوكب ، والذي تعلمنا أن ندركه على أنه نادر وثمين. دورنا هو ضمان أن يكون هذا الانتقال سلسًا قدر الإمكان، وليس مجالًا للخراب. وكلما أسرعنا في تنفيذ هذه الاستراتيجية، كلما خرجنا أسرع من هذا الوباء، ومن الأزمة الاقتصادية الرهيبة التي ستلي ذلك.

*كتبه في "جيوبلتيكس"