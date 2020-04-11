جبريل الذى مضى!

قضى ڤيروس كورونا على السياسى الليبى محمود جبريل، الذي عاش يحلم بأن يرى ليبيا أخرى تختلف عن ليبيا التي نراها ونحزن على حالها، ولم يكن- يرحمه الله- يحلم لبلاده شفاهيةً، ولكنه عاش سنواته الأخيرة يترجم حلمه على الدوام إلى رؤى عملية يطرحها على الفرقاء الليبيين لعل وعسى!

كان الوزير محمد بن عيسى، أمين عام منتدى أصيلة الدولى، يحرص في كل سنة على أن يدعوه إلى هناك، وقد رأيته هناك مرات، واستمعت إليه متحدثاً مرات أخرى، وفيها كلها كان أقرب إلى الفيلسوف منه إلى السياسى، وكان يطرح في كل مرة ما يراه دواءً للداء العربى والليبى معاً، وكان وجوده على رأس الحكومة في طرابلس، في مرحلة ما بعد القذافى، قد أعطاه القدرة على أن يرى أمراض وطنه بوضوح، وأن يشخص دواءها على نحو أقرب إلى الصواب منه إلى سواه!، كانت رؤيته متنوعة، وغنية، وثرية، وكان يتعامل مع الملف الليبى المشتعل بقوة المستغنى الذي لا يرغب في شىء لنفسه، بقدر ما يرغب في كل الأشياء لبلده!.. وحين تسلل أردوغان إلى ليبيا مؤخراً من خلال حكومة فايز السراج هناك، قال جبريل ما معناه إن طرد تركيا من الأراضى الليبية أمر لا مفر منه، ولكن علينا أن ننتبه إلى أن أطرافاً خارجية كثيرة كانت تستثمر في ليبيا سياسياً على مدى السنوات الماضية، وأن تركيا كانت من بين هذه الأطراف، وأن طردها ليس سهلاً رغم أنه حتمى ولا بديل عنه في كل الأحوال!

ولم يكن ينسى أن ليبيا تمثل عمقاً استراتيجياً لنا هنا في القاهرة، ولا كان ينسى العكس الذي هو صحيح، ولذلك كانت صيحته منذ البداية أن علينا أن ننتبه، لأن هناك مَنْ لايزال يتصور أن في مقدوره أن يستعيد مصر عن طريق ليبيا! وكان قصده أوضح من أن يحتاج إلى شرح أو بيان، وأظن أن صانع القرار المصرى كان يرى جيداً ما يحذر جبريل منه ويلفت الانتباه إليه.. وربما كانت قاعدة محمد نجيب العسكرية، التي جرى افتتاحها غرب البلاد بعد صيحة الرجل، دليلاً على أن الصيحة صادفت يقظة مبكرة على المستوى الذي كان عليه أن يتلقاها.. إن قاعدة نجيب في انتظار كل طامع لتدفنه على الحدود!

وقد نعاه الليبيون على اختلاف معتقداتهم السياسية، ولم يتخلف أحد منهم عن البكاء في جنازته، ولو رد الله روحه لحظة واحدة لكان قد صارحهم بأن بكاءهم عليه لن يفيد ليبيا في شىء، وأن ما يفيد هو أن يعودوا إلى ما نصح به، إذا كان قد فاتهم أن يسمعوه حياً يمشى على قدمين!

* نقلا عن "المصري اليوم"