زمن الأوبئة وفريضة العلم الغائب

يحق للقارئ المطالع لعنوان المقال أن يتساءل: "وهل لا يزال العلم بعد كل الانتصارات التي حققتها البشرية فريضة غائبة؟ وإذا كانت غائبة بالفعل حتى الساعة في العالم المتقدم بصورة أو بأخرى، فماذا يكون من شأن عالمنا العربي والشرق أوسطي، ودوائر مختلفة تمتد من بعض قطاعات آسيا الجغرافية، وصولا إلى نظيرتها الإفريقية؟

الشاهد أن وباء كورونا الذي ضرب البشرية في الأشهر الثلاثة الأخيرة، قد أعاد إلى الإنسان قليلا من تواضعه، وربما لقنه درسا لن ينساه، وهو أنه لا يزال جرما صغيرا، في منظومة الكون الأكبر، ولهذا فليس عليه سوى أن يتواضع لأنه عرف شيئا، وغابت عنه أشياء.

استطاع الإنسان الوصول إلى القمر، وها هي البرامج تتسابق من أجل الوصول إلى المريخ، غير أن فيروس غير مرئي لا يزال يفتك بالبشرية، ومن هنا بدا الإنسان شرقا وغربا، حائرا، كيف الطريق للأمصال واللقاحات وما هي أفضل بروتوكولات العلاج الواجب اكتشافها في الحال من أجل استنقاذ الخليقة برمتها.

جاء وباء فيروس ليعيد ترتيب أولويات السلم القيمي الإنساني، وليضع العلم والعلماء في المكانة اللائقة بهم، إنهم حقا ورثة الأنبياء، إنهم رقم واحد الحقيقي، لا المزيف المتهافت، ولعل تعبير "الجيوش البيضاء"، الذي أفرزته ميكانيزمات الوباء، وسيسيولوجية المشهد الأممي المتألم، يوضح وعن جدارة أن هؤلاء من يتوجب على البشرية أن تتوقف أمامهم.

العلم الغائب فرض، نعم فرض، وليس نافلة، في زمن الوباء وما بعده، فقد فتحت كورونا أعين العالم على المسارات والمساقات التي يجب على الجميع المضي في طريقها، وكلها حكما يتوجب أن تبدأ من عند الإنسان، وكذلك تنتهي عنده، إنه القضية، وهو الحل في الوقت عينه، وما دون ذلك مسخر لأجل كرامة الجنس البشري، والذي تفوته هذه الحقيقة، وسط زحام الحياة وصدامها المرير.

يخيل لصاحب هذه السطور أن أبجديات الموازنات المالية لدول العالم كافة بعد كورونا، لابد لها من أن تضع موازنة البحث العلمي، في موقع أكبر وأقدر من تلك التي لا تزال ترصد لعسكرة الفضاء عند الأميركيين أو الروس، أو لارتياد الجزء المظلم من القمر كما تعمل الصين جاهدة، وقد أصابت نجح عظيم في هذا الإطار.

أثبتت كورونا أن الصواريخ النووية، وحاملات الطائرات، والأقمار الاصطناعية قد وقفت عاجزة أمام فيروس غير مرئي، ولا يعني هذا بالضرورة انه لا فائدة من عمل الجيوش، أو تهيئة كل دولة ما يتسق وحفاظها على امنها القومي، وانما أن تكون أسلحة العلم والحياة، أهم ومتقدمة على اسلحة الموت والدمار.

المزيد في الاستثمار في البحث العلمي، يعني وبكل تأكيد المزيد من الوسائل التي تيسر حياة الإنسان عبر المخترعات العلمية الجديدة، لا سيما منها ما يتعلق بصحة الانسان ومكافحة الأمراض، والاوبئة التي يخشى الجميع من أن تكون نسقا مستقرا ومستمرا، فلا يزال كورونا غامضا، والحديث عن موجات ثانية منه للأسف قائم، وربما يقي الله شر الخليقة من أن يطور نفسه بصورة تسبق مقدرات العقل البشري في مواجهته والقضاء عليه، قبل أن يفتك هو بالإنسانية.

استدعت عزلة الوباء أن نعود إلى البحث عن علاقة العالم العربي مع عملية البحث العلمي، والارقام من لدن منظمة اليونسكو، ومن يطالعها يدرك أي فريضة غائبة عن العالم العربي، إذ يجيء في مرتبة متدنية مثيرة للشفقة.

ينفق الاتحاد الأوروبي نحو 3% من ناتجه الإجمالي المحلي لدعم البحث والتطوير، وان كانت الارقام توضح لنا أن دولتين من دول الاتحاد قد تجاوزتا هذا الرقم وهما السويد والتي تصل نسبة الاستثمار فيها في مجال البحث العلمي إلى 3.3% من ناتجها القومي الإجمالي، والنمسا بنسبة 3.1%.

الفريضة العلمية الغائبة في عالمنا العربي، تحتاج إلى حالة تثاقف مع الأمم المتقدمة في هذا الاطار، غربية كانت أو شرقية، وعلينا ان نتنبه إلى أن هذه ليست دعوة للتغريب كما يمكن أن يخطر الامر على قلوب البعض من المغرقين في المواقف الأصولية الحدية، أولئك الذين ينظرون إلى العالم بوصفه أبيض أو أسود، مع أن التجربة التاريخية تعلمنا أن الحياة مليئة بالألوان الرمادية.

بالنسبة لأولئك ينبغي علينا أن نذكرهم بأن الحضارة العربية، والتي شارك في صنعها اناس من كل الاديان والاجناس، من كافة الملل والنحل، هي التي جسرت الطريق العلمي ما بين الحضارة الاغريقية القديمة إلى أوروبا المعاصرة، وعلى غير المصدق أن ينظر الى ما فعله السريان العرب، الذين ترجموا علوم الطب والفلك والصيدلة من اليونانية إلى العربية، ومنها خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر تحديدا، رست شراعها في موانئ أوروبا العلمية.

أثبت زمن الوباء أن الحضارة الانسانية معين واحد، صب فيه البعض وقت الفيض ما جادت به قريحتهم من ابتكارات ونظريات وعلوم يسرت من مسيرة الانسانية، وأخذ منه البعض الآخر في اوقات الجدب، لا سيما اذا كان جدب بملمح وملمس عالمي، وبين الاثنين استدعت اللحظة قبسا من نور الاستشراف.

يدرك سادة العالم اليوم أنه ما من مستقبل دولي على جميع الصعد، وفي المقدمة منها صحة الانسان، إلا من خلال رؤية استشرافية للغد، بكل آماله وآلامه، مسراته وأحزانه، وإذ يعاني العالم اليوم من توحش كورونا يتساءل المتسائلون: "كيف نتنبأ بأزمات كورونا واخواتها، كيف لنا أن نتقي شر الصراع مع تلك الكائنات الفوق مجهرية، ولا نغالي أو نشيع الذعر، إن قلنا ماذا نفعل ان صدقت وكالة ناسا على سبيل المثال في بعض توقعاتها عن كويكبات يمكن ان تصطدم بالكرة الأرضية؟

فضيلة وفريضة العلم الغائب تجيب عن علامة الاستفهام من خلال المستقبل، وأفضل من قدم جواب هنا، العالم الفيزيائي والفيلسوف البلجيكي الجنسية الروسي الأصل "ايليا بريغوجين"، وعنده: "إننا لا نستطيع التكهن بالمستقبل، لكنا نستطيع صناعته".

هل للعالم أن يجعل من زمن الوباء والضيق، مدخلا فسيحا متسعا، لعالم من العلم الخلاق والبناء، القادر على التنبؤ بالمجهول واستشراف المعلوم، والذود عن حياة الكائن الحي على سطح هذا الكوكب الأزرق الذي بات مهددا؟