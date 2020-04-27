خلاف واختلاف ‏مع رضوان السيد

يهيب أحمد عدنان في أخريات مقاله بالجميع في العالم العربي الاستعداد لليوم التالي بعد «كورونا»: «يوم المخاضات الحادة والمتضادة، وعلى رأسها الإلحاد»!
إنه يخوّف (هنا) الجموع العربية ودولها من هذا اليوم، وهو في جزمه (على نحو حتمي) بأن المستقبل للإسلام الصوفي، اتكأ أول ما اتكأ على نظرية إلحادية عتيقة في بندها الثاني، سماها صاحبها فرويد بالإذلال البيولوجي!
وفرويد أساساً يعتقد أن الدين وَهْم لأناس لا يزالون في مرحلة الطفولة، وأنه عصاب هجاسي جماعي، ونوع من المرض النفسي، وعقدة أبوية. وهو من ضمن فلاسفة كانوا يرون بروح متفائلة أن المستقبل للإلحاد، وليس للإيمان الديني.
من الضروري أنْ أوضح أنَّ اتكاء أحمد عدنان على فرويد لا يعدو أن يكون حلية نظرية لإضفاء صبغة علمية، لتشهّيه أن يسود الإسلام الصوفي الحالة الدينية، ويهيمن عليها في العالم العربي وفي العالم الإسلامي، وإلا فهو مؤمن إيمان الدراويش. وهذا ما تنطق به الرواية الخارقة التي نقلها في ختام مقاله مصدقاً لها ومؤمناً بها إيماناً عجائبياً.
ومن غير أن ينيرنا؛ ما صلة تلك الحلية النظرية بوباء «كورونا»، وما صلة وباء «كورونا» بالصعود القريب الحتمي للإسلام الصوفي؟ أقفل أحمد عدنان الحديث عنها، قائلاً: «إن أثر الجرح النرجسي الكوني يوازي أثر اصطدام كويكب بالكرة الأرضية، فما جرى بعده كان ثورياً وانقلابياً بكل معنى الكلمة. صحيح أن الإنسانية هضمت هذه الجروح واستوعبتها ثم انطلقت بسرعة الصواريخ في آفاق العلم واكتشافاته وإنجازاته، فضلاً عن الثورات القيمية الهائلة في السياسة وفي الأخلاق وفي الفلسفة، لكن الأثمان الحتمية الإنسانية كانت باهظة، ومن صورها الحربان العالميتان وتداعياتهما».
الخطأ في هذه «القفلة» أنه أشرك البشرية في تاريخ خاص، هو تاريخ الغرب وتاريخ العلمانية فيه. فالغرب وحده هو الذي عاش العصور التي أومأ إلى بعضها، وإن لم يسمها بأسمائها، وتحدث عنها بطريقة متداخلة مشوشة.
أما أن الحربين العالميتين أثر من آثار العلمانية وإحدى نتائجها، وهو ما قاله مداورة، فهو كلام سمعته أول مرة من بعض صحويينا السعوديين في منتصف التسعينات، وأظنهم تلقوه من عبد الوهاب المسيري مفكر العلمانية عند الإسلاميين ابتداء من مطلع التسعينات.
هذا الكلام أساساً يقوله المدافعون عن هيمنة الكنيسة على الدولة، وعن سيطرة الدين على المجال العام في التاريخ الأوروبي قبل نشأة الدولة العلمانية الحديثة. يقولونه رداً على أن الدين أنشأ عصر الحروب الدينية المقدسة بين المسيحيين، وهي حروب دينية متتابعة في أثناء القرن السادس عشر، وامتدَّت إلى حرب الثلاثين سنة خلال القرن السابع عشر، بين الكاثوليك والبروتستانت، مصدرها أيهما من هو يمثل الدين التمثيل الصحيح والنقي والصافي.
في السردية الإسلامية المحدثة طوال القرن الماضي في مجال المقارنة بين الإسلام والمسيحية، وبين تاريخ الإسلام وتاريخ المسيحية في الغرب، كان ينعى على المسيحية وعلى تاريخها في الغرب، تلك الحروب الدينية، ويشنع بها على أساس أنْ ليس في الإسلام وفي تاريخه شيء مماثل لها. وفي كتب الإسلاميين الأساسية والتأسيسية التي موضوعها المطارحة الدينية النقدية مع العلمانية الغربية، المؤلفة في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، سواء أكانت هذه المطارحة في هذه الكتب جزئية أو كلية، لا توجد إشارة إلى دور العلمانية المزعوم في التسبب بالحربين العالميتين.
لكن أخيراً رأينا في سنوات متأخرة الإسلاميين يستعملون تلك المحاجة الكاثوليكية - البروتستانتية - لعلمنة الدولة في الغرب، وهم لا يعلمون أنهم باستعمال هذه المحاجة، يدافعون من غير قصد عن عصر الحروب الدينية المنبوذ في أوروبا.
مقال رضوان السيد «الدين والجوائح وسحر العالم»، لم يكن متكأ أحمد عدنان الثالث، بل هو أكثر من ذلك؛ فهو المحفّز له (لا وباء «كورونا») على أن يكتب مقاله، «الإسلام بعد كورونا»، ويطلق فيه نبوءته العلمية الحتمية بأن الإسلام بعد «كورونا» سيكون الإسلام الصوفي.
مهّد أحمد عدنان للدخول إلى هذا المتكأ بكلام غير دقيق، وهو: «اجتاحتنا كورونا والإسلام السياسي في منتهى ضعفه، والإسلام الرسمي في أوج قوته، فهل يستمر هذا المشهد في ظلال الجائحة؟»، ثم دخل إلى متكئه، قائلاً: «كتب رضوان السيد مقاله بعنوان (الدين والجوائح وسحر العالم)، لَمّح فيه (من دون أي تصريح) إلى صعود الإسلام الروحي الصوفي مستقبلاً، وهذه صورة مشرقة تبعث الأمل، لكن دونها تحديات واقعية ثقيلة، أو ربما تسبقها عواصف عاتية، تماماً كما هبّت الأحداث الجسام بعد الجروح النرجسية الكونية».
مقال رضوان يستعيد شيئاً من الجدل الديني المسيحي الفلسفي مع مفكري عصر التنوير. وأصل هذا الجدل احتجاج عرفاني ورومانسي على المذهب العقلي في هذا العصر. وموضوع مقاله محصور في أوروبا وفي المسيحية الغربية وفي الجدل بين فلاسفتها الدينيين وفلاسفتها العلمانيين حول أصل الدين وضرورته. وليس فيه أي شيء عن الإسلام ولا عن صوفيته، وليس فيه شيء حتى عن الصوفية المسيحية.
مناسبة استعادة رضوان السيد لذلك الجدل واقعة حكاها في السطور الأولى من مقاله.
يقول عن هذه الواقعة: «اجتاحت العالم كله، على وقع انتشار وباء (كورونا)، نهضة دينية ما أتت هذه المرة من جانب رجال الكنائس والوعّاظ، بل من عامة الناس، وقد بلغ من ذعر بعض ذوي المراتب الكنسية من تعبيرات الذين سرت في صفوفهم هذه الموجة أن سموها: fetishism، أي أنها من صنف البدائيات السابقة على الديانات الكبرى، مع أن الرموز التي استخدمتها الجماهير في استغاثتها من الوباء تعبيرات دينية. لقد اندفعت العامة حاملة رموزها باتجاه الكنائس التي أقفلت في وجوههم بأوامر من إدارات الكنائس والكاتدرائيات، وبأوامر رسمية».
لقد بحثت في التقارير الإخبارية عن الواقعة التي حكاها رضوان السيد، ولم أجد أي معلومة عنها. وعجبتُ من أن واقعة بهذه الضخامة، وهي أن نهضة دينية اجتاحت المجتمعات المسيحية في العالم كله، على وقع انتشار وباء «كورونا»، ومع هذا لم تحظَ بتغطية إعلامية بمستوى ضخامتها العالمية!
استعنتُ بصديق ترجم لي بعض النتائج من تقرير «غالوب» المنشور بالإنجليزية، عن ردود الفعل الدينية المسيحية على جائحة «كورونا»، وهي، كما يلي:
- تقليص إن لم يكن إيقاف الشعائر كاملة في مقراتها.
- حسب إحصاء «غالوب» في أميركا: 19 في المائة قالوا إنها زادت من إيمانهم، و3 في المائة كان رد فعلهم سلبياً تجاه الدين.
- لم يرصد تقرير «غالوب» ظاهرة تديُّن جديدة، بل رصد ردود فعل فقط من المتدينين أصلاً.
- حسب فرانك نيوبرت في تقرير «غالوب»، فإن النتيجة الدراماتيكية في الدين، كانت التحوّل المتسارع من إقامة الشعائر الدينية شخصياً، إلى العبادة عبر الإنترنت.
لما انتشرت جائحة «كورونا»، أقبل المتدينون الشعبيون للوذ بالدين، وخاصة أماكن العبادة لصد هذه الجائحة. وهذا تصرف عادي ومعتاد ومتوقع منهم. وكان هناك في المؤسسات الدينية اضطراب وتفاوت في كيفية التعامل مع الجائحة، ما بين مشجّع للعامة على استمرارهم، ومن يطلب منهم التمهّل في ذلك. وكذلك هناك من سكتوا من هول المفاجأة.
المؤسسات المسيحية (كما أسلفنا) تعاملت مع هذا الوضع الكارثي من خلال التقنية ومتابعة المؤمنين وحثهم على الصلوات، ولو لم تكن في دور العبادة، لأنها استدركت بأن ابتعادهم عن دور العبادة قد يؤدي إلى ابتعادهم عن الدين. وهذا الذي جعلهم يكثفون تواصلهم مع رعاياهم عبر التقنية والإنترنت.
مع اضطرار المؤسسات الدينية إلى حث الرعية على الالتزام بتعليمات الحكومة من حجر وتباعد في الاتصال الاجتماعي، برز مشكل جديد أمام الكنيسة ينذر بعواقب وخيمة عليها. فالكنيسة في تاريخ الصراع بين الدين والدولة أرغمت على القبول بالفصل بين الدين والدولة، وقبلت على مضض باستقلال الدولة في النظام الزمني أو الدنيوي، وفي المقابل، هي طالبت باستقلال المجتمع الديني عن المجتمع السياسي.
والآن في ظل كارثة «كورونا» أُجبرت على السماح للدولة بالتحكم في شؤونها وشؤون رعاياها. فهل هذا السابقة الجديدة قد تؤسس لفكرة مطلقية الدولة المتحررة سلطتها من كل سلطة خارجة عن سلطتها الذاتية؟
حسب بعض التقارير، فإن بعض المؤسسات الدينية تبحث في النظر بما يمكن صياغته من قوانين، قد تضطرهم للاستناد إليها، في حالة تمدد تدخل الدولة تحت ذريعة أخرى، غير الجوائح الوبائية.
ويمكن القول هنا إنه، حتى مؤسسات المال والأعمال، وكذلك بيوت التأمين الصحي، تخشى من أن تتسلل الدولة مستقبلاً إلى منطقة نفوذهم المبنية على حرية التداول الرأسمالي القائم.
الشاهد الذي اعتمد عليه أستاذنا رضوان السيد بالتبشير بنهضة دينية مسيحية تحصل الآن لا يتعدى كونه ردة فعل غيبية أقدم عليها جمهور متعلّق بالخوارق والمعجزات، حتى في الأوضاع العادية، فكيف بجائحة طاغية مثل وباء «كورونا»؟!
وعامة الناس الذين قال أستاذنا رضوان السيد عنهم إنهم اندفعوا حاملين رموزهم باتجاه الكنائس، رغم إغلاقها، ليسوا أصحاب نهضة دينية أو بعث أو تجدد أو عودة للدين، لأنهم أصلاً من المتدينين المعتادين ارتياد الكنائس. وتصرفهم هذا يضعهم عند «ذوي المراتب الكنسية» المستنيرين، وعند أصحاب الإيمان المسيحي العاقل في خانة الأصولية الدينية ولا يرفعهم إلى مرتبة النهضة الدينية.
تماشياً مع اتجاه أحمد عدنان الصوفي الروحي، أستفهم من مولانا: هل ما لم يصرح به رضوان السيد، علم به استناداً إلى علم المكاشفة؟ أم هو قراءة «باطنية» لمقاله؟! وللحديث بقية.
خلاف واختلاف مع رضوان السيد
يهيب أحمد عدنان في أخريات مقاله بالجميع في العالم العربي الاستعداد لليوم التالي بعد «كورونا»: «يوم المخاضات الحادة والمتضادة، وعلى رأسها الإلحاد»!