كورونا وحمار بروديان!

دائمًا حينما يتحدث التاريخ عن تفاعلاته الديناميكية التي لا تهدأ، وعن أصعدته الخمسة المتعارف عليها من اجتماعية وسياسية ونفسية، وكل الأوجه التي يضعها في كنانته ونحن نسجل في كل جزء من الثانية حدثًا قد نخاله عابرًا لا يهم، لكن كل شيء يُطبع في (لوح النقش)!

ولشدة أهمية لحظات يحياها العالم، بل نستطيع القول إنه كله يحيا اللحظة ذاتها بحس مشترك في لحظة الترقب والتوجس وشعور دفين بهاجس الموت أو الحياة! الخوف ليس على النفس فحسب وإنما على الأحبة والخلان!

وهي - في اعتقادي - لحظات فلسفية ترقى إلى وحدة الوجد البشري أجمع!.. والوجد هنا، هو تلك اللحظة الصوفية المتعلقة بين الأرض والسماء في استراحة مثالية فيما يسمى العقل الكوني (Cosmic mind) في هذه الأناة يتوقف كل شيء؛ ذلك لأن الحس قد أناخ رحاله في عالم لا يعرف الاتجاهات. أشبه بـ (النيرفانا) - وهي "حالة انطفاء الرغبات الكامل التي يصل إليها الإنسان بعد فترة طويلة من التأمل العميق، فلا يشعر بالمؤثرات الخارجية" - ولكن مع الفارق بين شعور بترف جمالي باذخ الوجود حين الوصول إلى تلك اللحظة الخاطفة وبين متعة الخوف المتأرجح بينه وبين الرجاء بين الموت والحياة!.

أعتقد أنها هي اللحظات التي نحياها الآن في جوف التاريخ مع (كوفيد-19)؛ وأقول في جوف التاريخ؛ لأننا لسنا قبله أو بعده كما ذكرنا سلفًا؛ ولم نعتلِ حتى صهوة اللحظة الفارقة؛ لأنها لم تنضج بعد. وفي جوف هذا الكهف نقف جميعًا بلا قرار؛ وذلك لأنه لا علماء، لا جدد ولا منظرين ولا فلاسفة ولا أي شيء مما كان يوهمنا به الكاذبون والمخادعون وفقراء التنوير وعاجزو الذهن عن استشراف يفتق الأفق، ويذكرني ذلك بقصة (حمار بروديان)، الذي خلدت لوحته في متحف اللوفر بباريس! لأنه عجز عن الاختيار وعن وعي يقوده إلى اتخاذ قرار !

فقصته تقول: "إن رجلاً أنهك حماره في رحلة شاقة ومنعه عن المأكل والمشرب حتى كاد ينفق، ثم وضعه في مكان وسط بين معلف مملوء حبًّا، وسطل مملوء ماء. وينصب الحمار أذنيه، ويتساءل: أيبادر بالأكل؛ ثم يثنّي بالشرب؟ أم يبادر بالشرب؛ ثم يثني بالأكل؟ أي أكل فشرب أو شرب فأكل. ويحار الحمار، وهو يرجح ويزن: أبدأ بهذا أم بتلك؟ وأيها منجٍ من الموت؟، ويتأمل هذا وذاك، ليحسن صنيعه وتقديره. ويدير رأسه يمنة ويسرة؛ وقد يضيق به الأفق بما رحب جراء الوقوف بين الموت والحياة في نقطة وسطى، فلو كان أقرب إلى السطل.. فلربّما هرع إلى الماء.. ولو كان أقرب إلى المعلَف.. فلربما هرع إلى الحَبّ.. والوقت يجري، وهو لا يتدبر أمره، ولا يدري أيرتضي الماء أولاً والعلف ثانيًا، أم العلف أولاً والماء ثانيًا؟ ولكنه يخفي قلقه، فيرفع رأسه، ويحرك أذنيه بين فينة وأخرى؛ وعيناه إلى سطل الماء حينًا، فمعلف الحب حينًا؛ فالمعلَف.. فالسطل.. ينهق ضعيفًا وكأنه يشهق.. وهو ينفق الآن جوعًا وعطشًا.. فلا هو يبت في الأمر، ولا هو يقر بقراره.. وتخور قواه، وتتراخى قوائمه.. وتزيغ عيناه.. ويتهاوى ليموت جوعًا.. أو ربما عطشًا.. أو جوعًا وعطشًا في آن واحد.

لم تكن هذه الحكاية قصة من صنع الخيال، أو من أساطير الفيلسوف اليوناني أيسوب، أو من حكايات كليلة ودمنة، بل كانت تجربة علمية أجراها فيسلوف فرنسي وهو جون بروديان (1298 - 1366)، وهو الذي أعاد اكتشاف نظرية الاندفاع، في نظريته (Th’orie de l’impetus) لكي يناقش قوة الاختيار واتخاذ القرار. وسميت هذه التجربة باسمه، وصار لحمار بورديان لوحات فنية في أغلب متاحف العالم.

نحن الآن نحيا النظرية العلمية نفسها التي أجراها (بروديان) تلك اللحظة الفاصلة بين الموت والحياة، وحاكمها هو اتخاذ القرار المتأرجح عديم التوازن بين ما رأيناه من هبة عالمية وحدويَّة نحو التزام المنازل، وعدم الاختلاط، والتباعد الاجتماعي، والتعقيم والتطهيرو وكثير من قواعد الاحتراز؛ أملاً في القضاء على هذه الآفة، وبين الخروج لا محالة إلى العمل ولقمة العيش وحتى الأهل والأصدقاء، واعتقدنا حينها أن العالم بمؤسساته وتشريعاته وعلمائه واقتصادياته هو المسؤول الأول عن الإنسان؛ لأنه سبق أن رشح نفسه لهذا المنصب (العالم يحمي الإنسان)!. لكن بعد أن استبان للعالم ضعف مقولة انتشرت من فم أبله، بأن الحرارة ستقضي على الوباء! أدرك على فوره أننا لن نعيش باقي حياتنا في كبسولات فضائية مغلفين بالبلاستيك، فالاقتصاد هو حياة الشعوب والدول والعالم أجمع. حينها قيل لنا واجهوا مصيركم، وأنقذوا العالم بسواعدكم؛ ومن هنا أصبح الواحد منا مسؤولاً عن العالم وليس العكس وعلينا نحن اتخاذ القرار الموت أو الحياة، ولا نتمنى أن تكون النتيجة هي ما وصل له بروديان.

نقلا عن الرياض