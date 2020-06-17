السلاح يقبض على الدولار في مواجهة "قيصر"

لم يكن عاماً سهلاً على إيران وأذرعها. في أكتوبر 2019، بنى اللبنانيون والعراقيون جسراً مطلبياً محقاً بين بغداد وبيروت ورأبوا الصدع الطائفي والحزبي الذي فرّق شعب كل من البلدين لعقود. تلقّت طهران صفعة شعبية ووطنية بوجه المكاسب السياسية التي خططت لها لعقود وحققتها تباعاً. كسر العراقيون واللبنانيون حاجز "الرعب" من الميليشيات وثاروا على الخونة وضعفاء المال والسلطة! من جاهر يوماً باحتلاله 4 عواصم عربية ـ بعد زرعه الرعب بالسلاح وقطف "الخضوع" بالسياسة داخلياً من الضعفاء للمال والمناصب ـ ها هو اليوم يترحّم على تلك الأيام. في العراق، انتصر الشعب على إيران بحكومة يرأسها مصطفى الكاظمي، أما في لبنان وحيث الميليشيات الإيرانية المخضرمة "حزب الله" فلا يزال تحقيق المنال متخبطاً بين قلة خبرة المتظاهرين والأوراق القوية بين "سلاح" و"دولار" تملكهما السلطة، فيما المؤكد هو أنّ ما قبل 17 تشرين ليس كما بعده. ولا يمكن إلا لطهران الترحم على أيام استكبار مستشار خامنئي علي أكبر ولايتي الذي جاهر من بيروت أنهم يسيطرون على 4 عواصم عربية عام 2015.

يسعى اليوم حزب الله للتحايل على أحكام القوانين الأميركية، عشية تنفيذ الولايات المتحدة لقانون قيصر، معطوفا على قوانين مغنيتيسكي وأوفاك وRICO الفيدرالية. يعمد الحزب لنشر سياسة التحايل في صفوف وزراء الحكومة اللبنانية التي هي من صنعه وذلك عبر مقولة شبيهة بوحدة المسار والمصير داعيا إلى مواجهة مشتركة لبنانية - سورية للعقوبات الأميركية وللحصار الذي سيفرض على الدولتين. يعتمد في خطابه على الترويج لموقع لبنان الجغرافي، فوجهه للبحر وظهره مسندا إلى سوريا التي لديها بنية تحتية صناعية وزراعية بإمكانها إغناء البلدين معا عن استيراد السلع بظل الحصار.

أمّا على أرض الواقع، فإنّ حزب الله يُدرك اليوم تمام الإدراك ـ نتيجة تدخله في المعارك السورية وعلمه بالأوضاع الميدانية ـ أن الروس لاعب أساسي أهم من الإيرانيين في سوريا. كما يعلم الحزب أن روسيا وإيران معاً خسرتا بـ"ضربة معلّم" أمام الأميركيين بعد أن حلموا بـ"إعادة الإعمار" إلا أنهم تناسوا أن قانون قيصر قد يكون بالمرصاد لمنع طموحاتهما السياسية عبر حصار عالمي في السوق التجاري لأي من يخطر بباله قطف ثمار القتل بالدولارات. كما يدري الحزب دراية أكيدة أن الثروات الأساسية السورية من النفط والغاز والفوسفات والقمح والقطن والشعير والثمار والخضراوات تقع تحت سيطرة المعارضة العربية - الكردية (قسد) في شرقي الفرات، أو في محافظة إدلب الخارجة عن نفوذه. وبالتالي النظام ذاته يشتري الغاز والنفط بالدولار أو ينظم تهريبه من لبنان مستفيدا من الأسعار المدعومة، كما يستورد النظام القمح من الخارج أو ينتظر الهبات الروسية منه. ويفطن حزب الله لما وصل إليه التخريب الذي لم يطل شبكات الري الزراعية فحسب، وحرق المحاصيل بل أيضا شمل تخريب الصناعة على أنواعها في سوريا لا سيما في العاصمة الاقتصادية حلب.

إزاء هذا الواقع بات واضحا عجز سوريا عن تشكيلها ظهيراً يساند لبنان (كما يطمح حزب الله)، بل احتياج سوريا الخائرة إلى دعم لبنان لنظامها ليقوى على أزماته. أما إيران فوضعها أوصلها ـ بعد عقود من العجرفة ـ إلى الطلب من صندوق النقد الدولي مبلغ خمسة مليارات دولار. في موازاة كل ذلك، لم يبقَ أمام حزب الله إلا مواصلة استنزاف لبنان لتعويض كل هذه الخسائر. نظّم حزب الله تحركاته في الشارع اللبناني من طرابلس إلى صيدا مرورا بالعاصمة بيروت، مبيحا لشبيحته وميليشياته التكسير والحرق والخلع والتعدي بهدف الضغط على مصرف لبنان للإفراج عن الدولار من احتياطه الإلزامي، فكان له ذلك بمساعدة من الحكومة ورئيسها ورئيس البلاد ورئيس مجلس النواب.

وقد يتساءل بعضهم ما الرابط بين أعلاه وما يجري في الشارع اللبناني من انهيار أخلاقي – ميليشياوي وانهيار اقتصادي ممنهج. الجواب: خسرت إيران منذ التظاهرات صمت الشعوب المغبونة والتي انتفضت، وخسرت في سوريا طموحاتها من استثماراتها الميدانية المسلحة لروسيا وللأميركيين مع "قانون قيصر"، وفي الداخل اللبناني لم يبقَ لحزب الله سوى تعويض هذه الخسائر (التي طالته شخصيا ممن "يؤمن مأكله ومشربه ورواتب مقاتليه") إلا من جيوب اللبنانيين.

منذ مدة غير وجيزة يتحضر "قيصر لبنان - حزب الله" لمواجهة قانون قيصر الأميركي وما سيفرضه من عقوبات قاسية ساعيا إلى تجميع مبالغ الدولار لديه، محتكرا هذه العملة ومكدسا أوراقها النقدية في خزائنه تحسبا لتداعيات القيصر الأميركي عليه وعلى سوريا.

بواسطة شبكة صيارفة عائدة له ممتدة على طول الأراضي اللبنانية من بعلبك وصولا إلى الضاحية والنبطية وصور مرورا بشتورا البقاعية، يسيطر حزب الله على مبالغ الورقة الخضراء كما أيضا على كتلة ضخمة من العملة الوطنية نتيجة اقتصاده الموازي واستغلاله للتهريب وللأعمال غير المشروعة. بحيث تقوى هذه الميليشيات على شراء الدولار بما يحوزه حزبها من نقد لبناني، خاصة أن قيصر لبنان يشترط على محازبيه تصريف رواتبهم الشهرية بالدولار لدى صيارفة قد حددهم لهم مسبقا، مما يمكنه من استعادة أوراقها الخضراء ضمن هذه الدائرة المغلقة.

كما افتعل بواسطة حسان دياب وغيره من الرؤساء حملة منظمة مدروسة على حاكم مصرف لبنان (بانيا على الغضب الشعبي من سياسته)، مستعينا بمظاهرات الأيام العشرة الاخيرة المشبوهة لإلزام البنك المركزي على ضخ المزيد من الدولار في الأسواق لكي يتولى الحزب زيادة مخزونه من الدولار الأميركي مما يمنحه إمكانية التحكم بكتلة الدولار النقدية فيحد من فعالية المصرف المركزي إذا حاول الأخير الامتثال لعقوبات القيصر الأميركي كما فعل سابقا مع "جمال تراست بنك".

ولكن صراحة، كان حزب الله ولا يزال يفضّل رياض سلامة حاكما لمصرف لبنان (ضمن شروطه)، رغم محاولات جبران باسيل تعيين أسماء بديلة عنه كمدير عام وزارة المالية ألان بيفاني أو موظف بنك HSBC سمير عساف أو وزير الاقتصاد الأسبق منصور بطيش. بدوره رياض سلامة منذ سنوات طويلة نسج علاقات جيدة مع سوريا وحزب الله، وعند كل مفترق صعب أوجد سلامة المخارج الضرورية لتفلت الحزب من تدابير أميركية معينة. لذلك، لم يجار حزب الله رغبات جبران باسيل ومطلب حسان دياب في إنهاء خدمات رياض سلامة واستبداله. إلا أنه بعد تعيينات المجلس المركزي لمصرف لبنان، ونواب الحاكم، وهيئة الرقابة على المصارف، ومجمل التعيينات المالية والاقتصادية التي تعتريها المحاصصة الفاضحة، وسيطرة حزب الله على أفرادها، يرغب الحزب بإبقاء حاكم المصرف المركزي ضعيفا ليتحكم بقراراته ويدوزن تعاميمه على قياس الحزب ومصالحه. من هنا، أتت تحركات الأيام العشرة الأخيرة المشبوهة في شوارع بيروت المليئة بالحقد المذهبي على البشر والحجر على حد سواء، والمعادية لـ"إرث رفيق الحريري" ـ وسط العاصمة ـ والمتوسّلة للتوتير الطائفي على خطوط تماس الحرب الأهلية البغيضة. هذه التحركات لم تكن بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطن اللبناني، وحماية الليرة بوجه العملات الأجنبية، والتفتيش عن حلول للأزمات المستعصية الضاربة بجميع مناطق لبنان على حد سواء. إنما افتعلها حزب الله لتشديد قبضته على السياسة المالية بعد أن أرسى قوته السياسية على مفاصل الدولة كافة.

مجددا، يدفع المواطن اللبناني الثمن نفسه الذي دفعه إبان الاحتلال السوري للبنان بين عامي 1990 و2005 وما تلاه من احتلال حزب الله للدولة (بأمر إيراني). وها هي مقولة "وحدة المسار والمصير" بين سوريا ولبنان تعود إلى الواجهة كشعار للمرحلة بوجه "قيصر" فيما فعليا هي "وحدة الأسد – حزب الله" التي يدفع ثمنها الشعبان السوري واللبناني في آن معاً.