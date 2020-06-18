زوجى عبدالرحمن العتيقى بين السادات ومبارك

أنا لا أكتب عن عبدالرحمن العتيقى بصفته زوجى، ولكننى أكتب عن رجل له مكانة كبيرة، ومكان مرموق فى الكويت والدول العربية قاطبة، وباعتباره أحد أشهر وزراء المالية والبترول عربيا، (بل هو الوزير الوحيد الذى جمع بين وزارتين سياديتين)، وكانت له مواقف مهمة مع مصر- بلدى الحبيب- وقد اصطدم بأنور السادات كثيرا، وقد شهد ذلك أحمد بهاء الدين، ويوسف إدريس الذى سجَّل ذلك فى كتابه «فقر الفكر وفكر الفقر»، وأفرد الكاتب الصحفى الراحل موسى صبرى، رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق، صفحات متعاقبة من جريدة الأخبار لمناقشة آراء وأفكار عبدالرحمن العتيقى، التى كانت فى مجملها تصب فى صالح مصر وشعبها، وكان يؤيده فى ذلك عبدالعزيز حجازى، رئيس الوزراء، وأحمد هلال، وزير البترول اللذان كانا مع آرائه فى الغالب، ويعرفان ما كان يدور وراء الكواليس السياسية والمالية.

وكان عبدالرحمن فى ذلك الوقت يعهد لى بتنظيم وتحديد مواعيد لقاءاته مع الرئيس أنور السادات، والتى كان يتم تحديدها فجرا مع السيد عثمان أحمد عثمان، المسؤول الأول عن تلك اللقاءات وقتذاك، وفى إحدى المرات وصل عبدالرحمن العتيقى إلى القاهرة، حسب اتفاق مسبق مع الرئاسة المصرية، ولم يكن يعرف وقتها أنه قد تحددت النوايا لعقد معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل عام 1977 ميلادى، وحين تحدثت فجرا حسب الموعد إلى السيد عثمان أحمد عثمان، قال لى بلهجة ساخرة: «إحنا بنعتذر لأن هناك زيارة لملك إسبانيا»، ولما أخبرتُ زوجى بنص المكالمة، قال لى: «أرجو ألا تخبرى أحدا بهذه المكالمة»، فقد فهم من فحوى الكلام أنه تم إنهاء الاتفاقات بين مصر والكويت، وعقب هذه المقابلة الملغاة مع السادات، بدأ موسى صبرى هجومه على العتيقى والكويت، حيث كتب فى جريدة الأخبار: «فليذهب العتيقى وأمواله إلى الجحيم»، ووقَّعت مصر معاهدة كامب ديفيد، وقُطعت العلاقات بين الكويت ومصر، وغادرتُ القاهرة مع السفير سليمان الشاهين، سفير الكويت آنذاك فى القاهرة، عائديْن إلى الكويت إثر قطع العلاقات الدبلوماسية.

وقد أثبت التاريخ أن العتيقى كان على حق فى محاوراته ومشاوراته ومجادلاته مع الرئيس السادات، فى كيفية إنفاق الأموال التى تُوجَّه إلى شعب مصر، وقد أيَّده فى ذلك عبدالعزيز حجازى، وأحمد هلال الذى كان يراه، على حد تعبيره، correct أى صحيح، وفى تلك الأوقات التى كان يجتمع فيها السادات بالعتيقى، فى استراحة الرئاسة ببرج العرب (الإسكندرية) كان يقول لى أحمد بهاء الدين: «حين أذهب إلى السادات فى استراحته وأسمع صياحه، أعرف أن العتيقى عنده».

وعندما كان يزور مصر - التى يراها المركز والملاذ لكل الدول العربية، وفى مقدمتها الكويت ودول الخليج، وقد أنشأ من أجلها صندوق الخليج لمساعدة مصر بمعونة دول الخليج العربى- يحرص على لقاء كبار الكُتَّاب من أصدقائى مثل: إحسان عبدالقدوس، الذى قال له ذات مرة: أنت أصغر من اسمك، وكنا نتناول لديه الغداء فى بيته بالزمالك، وأيضا يوسف إدريس، وأحمد بهاء الدين الذى كان يزورنا فى المنزل بالمعادى، ويجلس مع عبدالرحمن ساعات طوالا كلما جاء إلى القاهرة.

كما أن عبدالرحمن هو أول مسؤول كويتى يلتقى الرئيس حسنى مبارك، موفدا من صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير الكويت الأسبق، لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والكويت، وقد التقى مبارك كثيرا حتى آخر سنوات حياته.

كان عبدالرحمن العتيقى مثقفا وقارئا يقرأ بالعربية والإنجليزية بشغف، إضافة إلى تبحره فى علوم الدين، وكان كلما أحب كتابا اقتنى منه نسخا كثيرة، كى يهديها إلى أصدقائه، لتعم المعرفة للمحيطين به والمقربين منه.

ويعد عبدالرحمن العتيقى أحد رجال الكويت الذين خدموها بوفاء وإخلاص فى كل المناصب التى تولاها وهى كثيرة ويصعب حصرها.

وقد قام بدور كبير فى حرب الخليج عندما احتل صدام حسين الكويت سنة 1990، حيث رافق - وحده- الرئيس الأمريكى جورج بوش الأب بطائرة خاصة من واشنطن إلى الكويت، وكانت مجازفة منه خصوصا أنه كان يعلم أن الطائرة معرضة للهجوم فى أى لحظة.

وكان اختيار العتيقى لمرافقة جورج بوش، لكونه كان أول سفير لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة كما شغل منصب وكيل وزارة الخارجية.

نقلا عن المصري اليوم