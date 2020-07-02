الحمار.. موظف حكومي!

ليس هذا انتقاصاً من قدر وقيمة الموظف الحكومى، ومصر فعلاً دولة موظفين، وليس تصعيداً لقيمة الحمار ليصبح له راتباً.. ومعيّناً على درجة وظيفية محترمة. ولكنها قصة حقيقية بطلها أرملة موظف وتفتح عقل وزير.. ويا ليت قومى يعلمون.

الحكاية تقول إن أرملة اعترضت موكب عبدالعزيز فهمى باشا وكان وزيراً فى حكومة محمد محمود الثانية عام ١٩٣٧ تشكو له من عدم وجود مصدر مالى تعيش عليه، فلما سألها: أليس عندك شباناً من زوجك المتوفى هذا؟.. ردت: كلهم صغار.. ولمح الوزير- وكان قبلها وبعدها هو قاضى القضاة وأفضل عقلية قضائية- حماراً يقف بجوارها، هنا تفتق ذهن الوزير، الذى كان أحد ثلاثة طالبوا باستقلال مصر يوم ١٣ نوفمبر ١٩١٨ مع سعد زغلول وعلى شعراوى.. وبسرعة أصدر قراراً بتعيين الحمار موظفاً فى الدولة تكون مهمته نقل البريد بين المصالح الحكومية لتعيش الأسرة على مرتب هذا الحمار، وهذا هو المعنى الحقيقى للرحمة.. عندما يكون المسؤول رحيماً.. وبذلك حفظ الرجل حياة هذه الأسرة. وبدلاً من أن يمنحها مساعدة مالية- مرة ومع السلامة- طبق المثل الصينى الشهير القائل: «أعطنى سنارة أصيد بها السمك.. بدلاً من أن تمنحنى سمكة أتناولها مرة واحدة!!»، وكان عبدالعزيز فهمى بذلك هو الوزير الإنسان الذى لا تهمه اللوائح والقوانين بقدر ما تهمه إنسانية المسؤول، عندما يكون إنساناً.. والأهم أنه بهذا القرار وفر للأسرة عملاً دائماً وإيراداً وراتباً شهرياً دون جرح لكرامة الأسرة.. بل هنا كان يقوم بترسيخ معنى العمل.. وألا يركن الواحد لما تجود به الدنيا عليه.. فيتكاسل ويغط فى نومه انتظاراً لموعد قبض المرتب أول الشهر التالى. ويذكرنى ذلك بشعوب تعيش على الإعانات حتى ولو كانت تجلس على باب خيمتها التى قدمتها لها المنظمات الدولية. ويذكرنى أيضاً بشعوب أخرى- ترفض المساعدة- وهى جالسة تعبئ الشمس فى زجاجات.. ويعمل كل أفرادها فى أى شىء، وكل شىء لينفقوا على أسرهم من ناتج عرق جباههم.

ولا أعرف ماذا حدث للحمار بعد ذلك، وهل نال حظه من الترقيات وحصل على الدرجات العليا، أم ظل مربوطاً على الدرجة التى عينه عليها الوزير الإنسان- أشهر قضاة مصر- عبدالعزيز فهمى.. وهل مع الزمن نال درجة باش حمار.. عندما جاءته الترقيات على غرار السلم الوظيفى المصرى زمان، فالمهندس يصبح باشمهندس. والتمرجى.. باش تمرجى. والطبيب أى الحكيم.. باش حكيم.. والشاويش يصبح باش شاويش.

■ وأكاد ألمح نظرات السخرية من بعض القراء.. ولكن أليس هذا هو ما كان يحدث؟.. ومن هنا جاءت مقولة تراب الميرى.. وتمرغ فيه لأن الحمار هو الذى «يتمرغ» فى التراب.. وللناس فيما يعشقون.. وظيفة!!.

نقلا عن "المصري اليوم"