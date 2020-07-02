عبدالرحمن العتيقى كان فى خدمة مصر

كتب إلىَّ كثيرًا، وكتبتُ إليه كثيرًا، ولكننى لا أريد أن أسترجع كل ما كتبناه وعشناه حروفًا وسطورًا ومشاعر وأفكارًا، أريد أن أكتب شيئا جديدا لم يخطر لى ببال، أن تحمل السطور هذا الشىء، إنه ثقيل، ثقيل جدا، أثقل من أن تعبّر عنه الحروف والكلمات، أحار وأتساءل: هل هناك لغة أخرى يستطيع بها المرء أن يعبر عن أشياء ليس من السهل أبدا أن تُكتب وأن تُذاع؟، الآن يحول الموت بينى وبين السطور المتراكمة المتزاحمة الملأى بالأحداث والمواقف والمشاعر والكلمات.

الموت ذلك الحدث المروِّع نرهبه ونخشاه، ولكنه أبدا بنا يتربص ويفاجئنا فى أحلك أيامنا وأكثرها يأسا وألما؛ ليتم القضاء، وتتعثر الخطى، وتمضى الأيام بحلكتها ومرارتها تصد الفرح، وتسد كل الطرقات.

الموت ذلك الزائر الرهيب يحلّق فوق رؤوسنا دون أن نعيره التفاتًا أو اهتمامًا حتى يقع، فإذا الكون شقاء، والفرح بكاء.

أن أكتب عنه رفيق الدرب صاحب المُثل العليا والخلق العظيم والتقوى والإيمان والرقى والنظافة، صاحب الأيدى البيضاء لكل من عانى أو شقى أو احتاج، عاشق الوطن العربى والمكافح فى سبيل خيره وارتقائه، إنه زوجى عبدالرحمن العتيقى، وزير المالية والبترول الكويتى ومستشار أمير الكويت الذى أنشأ البنوك الإسلامية لخدمة الإنسانية فى لكسمبورج (التى تعد أصغر بلدان أوروبا ومن أقلها سكانا)، حيث البنوك، والبورصة العالمية، وقلب السوق الأوروبية المشتركة، إذ إن البنوك بها بلا حظر، ولا ضرائب، والعملات الحرة تُكدَّس وتُستثمر فيها، حيث تستضيف لكسمبورج عددًا من مؤسسات الاتحاد الأوروبى كمحكمة الاتحاد الأوروبى، ومحكمة المدققين الأوروبية، وأمانة البرلمان الأوروبى، وبنك الاستثمار الأوروبى.

كما أنشأ عبدالرحمن العتيقى صندوق الخليج من أجل خدمة مصر. وأقام بيت التمويل الكويتى «بيتك»، وهو مشروع عملاق، ويعتبر رائدًا فى مجال الصيرفة الإسلامية المعروفة باسم «التمويل الإسلامى» أو الصيرفة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وهو أول بنك إسلامى تم تأسيسه فى دولة الكويت عام 1977، واليوم يعد واحدًا من المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة فى العالم بفضل رؤية وخبرة عبدالرحمن العتيقى، الذى يعد أول من فكّر فى تأسيسه، وهو من أهم ثمار جهوده التى ظهرت طوال تاريخه السياسى والاقتصادى والاجتماعى، خصوصا فى مجال الصحة والشرطة والخارجية والدبلوماسية والبترول والمالية.

وهنا أستدعى مقولته الشهيرة: «لكى تكون سليم النية، لابد أن تخدم المشروع بلا مقابل.. وهذه طريقتى باستمرار، وقد سعيت فى سبيل الخير، وليس لى مساهمة فى التأسيس، ولم أشتر أسهما، ولم أسهم - طوال حياتى - فى أى عمل مالى، لا بنوك ولا غيره، حتى لا يقال سعى فى هذا المشروع لغرض فى نفسه».

لقد عاش العتيقى نظيف اليد، وخرج من الحياة الدنيا نقيًّا لم يعلق به شىء من مادياتها.

ويعتبر بيت التمويل الكويتى مؤسسة مصرفية إسلامية رائدة، تتبع وتطبق المنهج الإسلامى فى تعاملاتها كافة، وأصبح بعد ذلك من رواد وقادة العمل المصرفى الإسلامى فى العالم.

وتمكّن بيت التمويل الكويتى من توسيع بؤرة أعماله وإنجازاته، ليتبوأ مركز الصدارة فى مجال العمل المصرفى الإسلامى، ويصبح مؤسسة مالية قيادية، ليس فى الصناعة المصرفية الإسلامية فحسب، بل أيضا ضمن قطاع الصناعة المصرفية ككل، إلى جانب كونه أكبر الممولين فى السوق الكويتية والإقليمية.

كما أنشأ العتيقى مشروع سوميد للبترول فى مصر بمشاركة السعودية، وبمعاونة الدكتور عبدالعزيز حجازى رئيس وزراء مصر، وأحمد هلال وزير البترول المصرى وقتذاك (5 من ديسمبر 1924 - 6 من فبراير 1996). والمشروع تأسَّس سنة 1974 تحت اسم «الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد)»، وهى شركة مصرية تعمل فى مجال خدمات النفط والغاز، وتملك وتدير خطوط أنابيب ومرافق تخزين تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، إذ يمر عبر خطوط الأنابيب التى تملكها الشركة ما يقرب من ثمانين فى المئة من النفط المُصدّر من الخليج العربى إلى أوروبا.

ويقع المقر الرئيسى للشركة فى مدينة الإسكندرية، وهى شركة مساهمة مصرية برأس مال قدره 400 مليون دولار أمريكى، تملك الشركة المصرية العامة للبترول نسبة 50% منه.. فى حين تملك كل من شركة مبادلة وشركة أرامكو السعودية وهيئة الاستثمار الكويتى 15%.. وتملك شركة «قطر للبترول» حصة الخمسة فى المئة المتبقية.

ويكفى أن أقول إن «سوميد» قد بلغ صافى دخلها فى عام 2018 وحده 125 مليون دولار أمريكى.

وعندما يتكلم عبدالرحمن العتيقى عن البترول يقول إن: «البترول هو ثروة ناضبة، والثروة الحقيقية لأى شعب هى الثروة البشرية».

كما كان لقاء العمل السنوى الذى يعقد فى جنوب فرنسا حيث الملتقى الذى يقام فى شهرى مايو يونيو من كل عام، وحيث يترأس عبدالرحمن العتيقى المجموعة الاستثمارية التى اشترك فى تأسيسها مع الخبير المالى الكبير نمير قيردار «إنفستكورب» بنك إنفستكورب (Investcorp)، والتى مركزها نيويورك ولندن والبحرين، فنحضر هذا المؤتمر السنوى، ويحضر معنا أعضاء المجموعة ومجلس الإدارة والمستثمرون الكبار من أنحاء العالم ومديرو البنوك والشركات والجهات المستثمرة، نحضر جميعا بطائرات خاصة، تحتشد فى نيس، ثم ننتقل بعد ذلك بالسيارات إلى «جوان ليبان»، حيث مقر المؤتمر فى الريفيرا الفرنسية، وقد دعونا فى هذا المؤتمر تونى بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، وفى عام آخر دعونا جون ميجور رئيس وزراء بريطانيا الأسبق أيضا، والرئيس الأمريكى جورج بوش الأب، والدكتور بطرس غالى عندما كان أمينا عاما للأمم المتحدة؛ لمناقشة فرص الاستثمار وتوظيفه بين مجموعة من العملاء العرب والعالميين.

كان عبدالرحمن العتيقى رجل دين وورع وتقوى وإيمان عميق بالله وبمعجزاته قبل أن يكون رجل سياسة ومال، وكان أجمل أوقاتنا أثناء تأدية العمرة مرات متتاليات، وكثيرا ما قضينا أياما وليالى من شهر رمضان فى بيت الشيخ أحمد زكى اليمانى وزير البترول السعودى وقتذاك، إذ كان يرسل لى طائرته الخاصة وأنا فى القاهرة لتقلنى وابنى سالم إلى «الهدا» فى أعلى جبال الطائف، حيث ينتظرنا زوجى عبدالرحمن العتيقى، وحيث يحتشد كل عام الرؤساء والسياسيون وعلماء الدين من أنحاء العالم، وتقام شعائر العبادات طوال الليل والنهار. وكنت دائمًا ما أسمعه يقول: «إن الموت حقيقة غير مخيفة.. ويجب أن يستعد الإنسان لملاقاته روحيًا وماديًا».

نقلا عن "المصري اليوم"