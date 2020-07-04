"مساءلة" معالي الوزير: أين التعليم في مدارسنا؟!

نؤكد دائماً أن التعليم يمثل المشروع الأهم والأكبر للكويت.. ورغم كل ما نعلنه من اعتمادات مالية كبيرة ترصدها الدولة في موازناتها تبقى الحقيقة الوحيدة الماثلة أمامنا.. والتي نلمسها في حياة أبنائنا..

وهي أنه لا يوجد تعليم في مدارسنا.. ألسنا على حق في حيرتنا من هذا التناقض؟ معالي الوزير أرجوك اقرأ:

«أمانة مجلس التخطيط» ضعف المعلم وعدم اتساق المناهج وراء تدني التعليم في الكويت. 186 مليون دينار تكلفة رفع برنامج الجودة في خطة 2015 – 2020 وضع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أهم استراتيجيات برنامج جودة التعليم وأسباب انخفاضه طول السنوات الماضية.

محمد الجاسم: جريدة السياسة «المالية» وافقت على رفع الميزانية إلى 82 مليونا للعام الدراسي المقبل. زيادة مكافآت «التربية» 30 مليون دينار، 50 مليونا لمكافآت الأعمال الممتازة و12 مليونا للتدريب والامتحانات و6 ملايين للأعمال الإضافية 12 مليون دينار لبند «أعمال أخرى» و1.6 مليون لحضور اجتماعات اللجان.

رنا سالم: جريدة السياسة السبت 6 أغسطس 2016 مراسلو الوزارة بلا رواتب منذ 3 أشهر. عجز في ميزانية «التربية» يؤخر صرف مستحقات المتقاعدين.

عبدالعزيز الفضلي: جريدة الأنباء السبت 6 أغسطس 2016

• إصلاح منظومة التعليم في الكويت هو أولوية مصيرية لها عائد سياسي مباشر وكبير، فالإصلاح المنشود يعالج خللاً هيكلياً عميقاً في أداء خدمة التعليم الحكومي والخاص. وهي خدمة تمس ألوف الطلاب والطالبات في التعليم الأساسي والتعليم العالي والفني، يتمثل هذا الخلل في تردي مستوى الجودة وانخفاض في كفاءة تخطيط وإدارة الإنفاق العام في قطاع التعليم وعدم وصول خدمته. ذلك الخلل الذي إذا تم علاجه فسوف يعضد ثقة فئات كبيرة من المواطنين وفي قدرة الدولة على الخدمة المميزة، ويوثق إيمان المواطن بجدية الإصلاح ويبعث الأمل في القدرة الوطنية على الإنجاز. وفضلاً عن ذلك، فإن إصلاح التعليم له أيضاً عائدان اقتصادي واجتماعي مهمان للمجتمع في المديين المتوسط والطويل، فالتعليم الجيد يؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية ورفع النمو الاقتصادي من ناحية، ويحقق عدالة اجتماعية تتيح للشباب فرص التقدم والارتقاء الاقتصادي والاجتماعي والعلمي من ناحية أخرى. إصلاح التعليم في الكويت ظل على أجندة النقاش لسنوات طويلة ولا يزال، وهو ليس قضية جديدة والإصلاحات معروفة وكذلك وسائل تنفيذها، وإن كان الأمر يتطلب إصلاحات جريئة، كما أن من الحكمة أيضاً أن ننظر في كفاءة الإنفاق العام على التعليم، حيث نستطيع تحقيق نتائج أحسن من دون اللجوء إلى زيادات في الإنفاق في مرحلة اقتصادية انتقالية قد لا تسمح بزيادات كبيرة في معدلات الإنفاق على التعليم.

* نقلا عن "القبس"