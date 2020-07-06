أوراق «الكورونا»..؟

أكتب فى اليوم الأول من يوليو بعد مضى عشرين عاما على بداية الألفية الثالثة؛ وبعد ستة شهور من ابتلاء العالم بجائحة الكورونا التى جاءت إلى الدنيا على غير سابق موعد ولا توقع. لم نكن نعرف عنها شيئا عندما حل العام الجديد مع معزوفة طويلة من التفاؤل مع أيام سوف يحدث فيها ما يسر البال ويأتى بالفرحة.

كان مقررا أن يكون عام الافتتاحات الكبرى لمشروعات قومية كثيرة فيها ما يخص قرون ما قبل التاريخ فى المتحف المصرى الكبير، ومن بينها ما يخص قرونا مقبلة عندما تنتقل البيروقراطية التليدة رشيقة وعفية إلى العاصمة الإدارية لتعلن بداية عصر جديد.

تمنيت كثيرا أن نربط العصور كلها ما سبق وما لحق بتسمية آخر المواليد المصرية باسم «طيبة» عاصمة مصر لآلاف السنين، ولكن يبدو أن اللجان لم تستقر بعد على تسمية، وعندما لا يكون هناك استقرار فإن الاسم يكون بيروقراطيا.

يحل فى الذاكرة مولد «الفرقة القومية للفنون الشعبية»، بينما كانت هناك «فرقة رضا» الرشيقة وكفى. ولكن ما كان متوقعا مع أول ضوء العام الجديد لم يكن فيه العمران الكثيف فى اتجاهات متعددة، ولكن كان فيه إصلاح النظام الإدارى للدولة، قدس الأقداس الذى حافظ على دفاتر الدولة وبقائها منذ بناء الأهرامات حتى الآن رغم توالى أسرات الحكم وموجات الغزاة؛ ولكنه كان من ناحية أخرى أهم أحجار العثرة أمام التقدم المصرى فى العصر الحديث.

كانت الأحلام الواقعية كثيرة فى مطلع العام وبدت أخبار الكورونا البعيدة كما لو كانت تخص بلادا أخرى، ولكننا كنا فى الواقع نعيش أردنا أو لم نرد فى كوكب واحد. فى منتصف فبراير كانت أول حالات المرض، ودخلنا فى دائرة التعداد الكونى للمصابين والمتعافين والموتى. ولكن الأهم أن البلاء كان اختبارا كبيرا، كيف بعد ست سنوات ونصف من الإصلاح سوف يستجيب الجسد الوطنى لأزمة من هذا النوع؟ «الجائحة» تعنى فى اللغة «الهلاك» أو ما يؤدى إليه، هى نوع من انتظار الهول العظيم؛ ويقول المصريون إن انتظار البلاء أصعب من انتظاره، ولم يكن الانتظار على أية حال طويلا.

فى وقتها قبل شهور استدعى بعض المصريين «الشدة المستنصرية»، ومن ناحيتى لم يكن بالمستطاع التخلص من ذكرى كتاب «جمال الغيطانى» «أوراق شاب من ألف عام» عن أيام شدة أخرى. لكن ما حدث أن الدولة، والأمة، أخذتا نفسا عميقا وكان قرار تأجيل الافتتاحات الكبرى إلى العام القادم، وإغلاق المطارات حتى إشعار آخر، وبدأت خطوات المقاومة الحازمة تأتى الواحدة بعد الأخرى.

لم يكن أحد يعرف ساعتها لا فى مصر ولا فى العالم كيف ستمضى الأمور، ولا ما هو المرض ولا أين سيكون اللقاح والدواء؛ بدت القضية بسيطة إنقاذ الناس من الخطر، ومن الموت.

كانت الدولة كما الأمة مستعدة، كان هناك الكثير من الثبات الانفعالى بقدر ما كان هناك الكثير من التعبئة، وكما هو الحال فى أيام المقاومة ظهرت كثرة من الأبطال والفدائيين جاءوا من صفوف الأطباء والممرضين فى المستشفيات هذه المرة.

لم تكن المنظومة تسير بالسلاسة المتوقعة فى حالة الكمال الإنسانى، وحتى رقم تليفون ١٠٥ كان ملعونا فى كثير من الأوقات، ولكنها سارت عندما جاءت الشدة، وانتقلت صفوف المرضى من وزارة الصحة إلى المستشفيات الجامعية ومنها إلى الخاصة، كان الاحتياطى الاستراتيجى يرهق أحيانا، ولكنه لا ينضب. كان الرئيس السيسى يقود المواجهة مع الكورونا بينما كان عليه بمبضع الجراح أن يواجه الأزمة الليبية وسد إثيوبيا ويبقى الدولة فى طريقها فى نفس الوقت. وبرز تحت قيادته ثلاثة أبطال: رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزيرة الصحة هالة زايد، ووزير الخارجية سامح شكرى.

لم تكن الأزمة لعنة كلها، عرفنا أشياء كثيرة لم نعرفها من قبل عن التقارب والتباعد الاجتماعى، ومع البلاء قل إلى حد كبير التلوث فى العاصمة، وظهر أن السماء يمكن أن تكون صافية، والنجوم أن تظل مضيئة. وجاء الجمال مع مشهد الأطفال يخرجون بطائراتهم الورقية يزينون نهارها بألوان رائعة؛ وكان فيها من الشجاعة بقدر ما كان فيها البراءة. كان التحدى لجائحة الهلاك كبيرا فلم يكن لفيروس أن يقف فى وجه من يريدون الحياة والتقدم. وهل علينا اليوم الأول من النصف الثانى من عام الجائحة، ومعه كان افتتاح قصر البارون إمبان، المطور العقارى لمصر الجديدة، ومعه مطارات ومواقع، بينما فتحت المطارات للخروج، وعاد الناس إلى أعمالهم؛ والجديد هذه المرة أن جماعة منهم ارتدت الكمامات، وآخرين تمردوا عليها، هى مصر فى الأول والآخر!.

نقلا عن "المصري اليوم"