الحرب الباردة والساخنة..عبر الإنترنت

لا تخاض الحروب بالبنادق والمدافع والطائرات والصواريخ فحسب، بل أثبت تاريخ البشرية أن الحروب التي شهدتها الإنسانية متنوعة ومتعددة بحسب المراحل والتوقيت والأهداف، فتجد أن هناك مراحل تاريخية شهدت حروبا دموية تحت مسميات كثيرة بهدف السيطرة والنفوذ، فالبقاء للأقوى كان دائما هو الشعار، وكانت السيطرة غالبا ما تكون بقوة السلاح الذي غالبا ما يكون الفيصل والذي يقلب الكثير من الموازين ويصنع دولا مسيطرة وقوية ترسم خرائط العالم وتقسمه على حسب مصالحها، وكانت تلك الحروب الدموية تحصد الكثير من الأرواح وتخلف معها دمارا كبيرا يتسبب في حالة من الشلل على كل المستويات، وعندما تنتهي الحرب الدموية تبدأ الحرب الباردة التي تقوم على الحرب الاستخباراتية وعمليات الاغتيالات لشخصيات مهمة، والاختراقات الأمنية.

وفي زمن التكنولوجية الرقمية توجهت البوصلة نحو نوع جديد من الحروب التي تضرب اقتصادات العالم واختراق أنظمتها والتسبب في انهيارها، إنها حرب لا هوادة فيها ولاحدود، ولا سقف زمني لها، حرب رقمية نتائجها كارثية.



فاتورة الحروب تكاليفها دفعت للبحث عن حروب أخرى

اقتنعت الكثير من الدول والأنظمة الحديثة أن خوض الحروب يستنزف خزينة الدولة وحياة الكثير من البشر، فرغم أنها خاضتها لكنها لم تكن إلا السبيل الوحيد للوصول لأهدافها، فكانت الحرب الورقة الأخيرة التي تلعبها الدول لترجيح الكفة والقضاء على منافسها، حروب كثيرة خاضها الإنسان تارة بحثا عن الزعامة وتارة أخرى للحصول على مكاسب وثروات ليعول بها قبيلته أو شعبه وغيرها من الأسباب التي تعكس جانب الجشع والطمع الذي لاحدود إنسانية له، ولن نذهب إلى الماضي البعيد، لنبقى في التاريخ المعاصر الذي شهد حربين عالميتين تسببت في كوارث حقيقية انتهت بضرب هيروشيما ونكازاكي بالنووي، لتبدأ بعدها حرب باردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي آنذاك لم تكن أقل سوءً من الحرب الساخنة فحروب الوكالة كانت مستمرة وكل دولة تريد أن تصنع الفارق وتحقق الهيمنة والسيطرة الأحادية، لكن الأنظمة بدأت تبحث عن حروب من نوع آخر يكون تأثيرها أقوى وبأقل التكاليف وفي مدة قصيرة، فبدأت الحرب تخاض على ملعب آخر تماما، على فضاء النت والأجهزة الرقمية التي أصبحت كل الدول تقوم أنظمتها الاقتصادية والأمنية على برامج معلوماتية مثبتة على أجهزة الكمبيوتر والتي تكون مرتبطة بشبكة النت، هذا جعل جانب الشر في الإنسان يبحث عن طريقة لاختراق هذه البرامج وسرقة المعلومات وتخريب الأنظمة الإلكترونية التي يقوم عليها أمن الدولة واقتصادها لإصابة الهدف وإضعافه وتهديد بقائه، فبدأت فعلا الحروب الساخنة على شبكة النت والعالم الرقمي.

أنظمة النت الدفاعية

لاشك أن خطورة الحروب الإلكترونية والمعلوماتية والتي تخاض على شبكة النت تكمن في سرقة المعلومات، ونشرها، وهذا ما يستدعي ضرورة وضع برامج حماية ودفاع وتجهيز جيش إلكتروني متخصص تسند له هذه المهمة، صحيح أن عمليات الاختراق كثيرة وواردة، لكن في المقابل هناك مجموعة من طرق الحماية كالبرامج المخصصة للحماية.

كما لابد من الحرص على أمن الحاسوب الذي يعد مصدر المعلومات، والعمل على إفراغ مخزون البيانات الخاصة بالمستخدم ، من أثار التصفح وارتباطات الملفات لصفحات الإنترنت، وإفراغ عدة مجلدات أخرى كل بحسب النظام المستخدم له، وتغيير أذونات الملفات وعمل نسخ احتياطية للبيانات التي على الحاسوب، التي تحتوي على حماية كلمات السر، أو ذكر برامج خاصة بهم يتم صنع رقاقات خاصة لوحدة معالجة، إضافة إلى ذلك هناك بعض برامج الحماية من الفيروسات أو مضادات الفيروسات يمكنها التنبؤ بما يمكن حدوثه إذا فتح الملف.

من الصعب أن نتحدث عن إنهاء حرب طاحنة في فضاء النت فهي حرب مفتوحة، لذلك يبقى على الدول وضع أنظمة دفاعية قوية لحماية أمنها السيبراني وأمن مؤسساتها وأمن مواطنيها، وتوعية الجميع لخطورة هذه الحرب القائمة على الاختراقات والقرصنة لسرقة المعلومات وتدمير الأنظمة والبرامج الإلكترونية، لأخذ الحيطة والحذر ومعرفة كيفية التعامل مع أي عملية اختراق لدرء الكثير من النتائج الوخيمة.