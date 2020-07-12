سيموت الإرهاب يوم أن ينتصر الفن، وسينقرض المتطرف يوم أن يبدع الفنان، لا يمكن أن يذبح شخص شخصاً آخر وهو يهتف الله أكبر وهو قد تعلم أو أحس أو تذوق الفن، الفن إنسانية، الفن سمو، الفن حب، الفن بهجة، الفن حياة، لا يمكن أن يتآلف مع ثقافة الموت، أو ينشر سلوك الخراب والدمار، الإرهاب لن يموت فقط بالبحث فى التراث وتجديده، بالطبع هذا مهم، لكن الأهم بناء الإنسان الباحث، وبناء الإنسان الذى سيستجيب لذلك التجديد وتلك القراءة، والبداية هى الطفل، هذه الصفحة البيضاء، العجينة التى يمكن تشكيلها بسهولة وتعليمها سلوكيات الرقى والتحضر من خلال الفن، المدرسة صارت تتعامل مع الفنون على أنها زائدة دودية، عبء، عورة، مشكلة وليست حلاً، علموا أولادكم المسرح والرسم والموسيقى، كانت هناك إدارة عظيمة للمسرح المدرسى، وأدارها فنانون كبار ومحترفون، وكانت هناك مسابقات بين المدارس من المرحلة الابتدائية للثانوية، وكان الأطفال والتلاميذ يحضرونها، وكانوا يمارسون كل التفاصيل الفنية، بداية من نجارة الديكور وتعليق لمبات الإضاءة وانتهاء بالإخراج والتمثيل، وتأتى لجان التحكيم التى كانت منتقاة على أعلى مستوى لتحكم ثم يتم توزيع الجوائز على الفائزين فى حفل يحضره الوزير وقيادات التعليم، أين المسرح المدرسى؟ من المؤكد أن إدارة المسرح المدرسى عشش فيها العنكبوت وانقرضت مثلها مثل الديناصورات، أما حصة الرسم فقد صارت هى الحصة الملغاة والمشطوبة دائماً فى مدارسنا، مدرس العربى مزنوق فى حصة مراجعة يأخذ مكان مدرس الرسم، مدرس الحساب يريد تعويض غيابه فيطالب الناظر بإلغاء تلك الحصة التافهة التى تسمى حصة الرسم، يفقد الطالب إحساس اللون والكتلة والضوء والظل والخط، فيخرج من مدرسته متآلفاً مع القبح، يرى القمامة فلا يندهش، يشاهد البيوت القبيحة فلا يصيبه الاستغراب، يرتدى ملابس مشوهة لأنه لم يتعلم الذوق فى الاختيار والتناسق فى الألوان، نأتى إلى أُم الفنون «الموسيقى»، معظم مدارسنا لا توجد فيها غرفة موسيقى أصلاً، فضلاً عن آلات موسيقية، الناظر يبحث فقط عن تلميذ يجيد الطبلة والإكسيلفون للعزف فى طابور الصباح، أو يريح الناظر نفسه ويفتح الكاسيت أو الكمبيوتر!!، هذا هو المطلوب من الموسيقى فقط لا غير وكان الله يحب المحسنين!!، أما غير ذلك فالموسيقى عند معظم من يديرون العملية التعليمية من المساخر والمعازف المحرمة التى سيصب فى آذان سامعيها الرصاص المصهور، أو على الأقل إن لم يكونوا متزمتين فسيعتبرونها تضييعاً للوقت وإهداراً للأهم، يتخرج التلميذ متصحر الوجدان، يعانى من جفاف المشاعر، لم يكتشف أحد مواهبه المدفونة، فيخرج كبته فى تطرف أو عنف أو تحرش.. إلخ، الفن لم يهذب مشاعره، ولم يرتق بعواطفه، فيدخل فخ ثقافة الموت والرعب والخوف، الفن الذى كان فرصة لاستعادة الثقة بنفسه، وملجأ آمناً لروحه، يصير من الأعداء لأن الأشرار الذين لا يحبون الغناء ويعشقون الدم قد علموه ذلك، علموا أولادكم الفن، حتى يحبوا الحياة.

نقلاً عن "الوطن"