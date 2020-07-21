التنظيم الدولي والحركات الاحتجاجية وحدس

ما قبل الربيع العربي، شاركت حدس الكثير من الحركات الاحتجاجية، وأبرزها الحملات التي قامت بغرض التشجيع على منح المرأة حقوقها السياسية وتقليل الدوائر الانتخابية التي شنها شباب «نبيها خمس»، ومن ثم تبعتها حركة «نهج» وهو تحالف اسلامي يضم الإخوان المسلمين والسلفيين، فجاءت ثورات الربيع العربي مما أتاح للحراك تعبئة الشارع السياسي والمحلي بمطالب كالحكومة المنتخبة ونشر دينامية احتجاجية بدأها رواد الحركة البرتقالية عام ٢٠٠٦، وهيمنت على النقاش العام قضايا الفساد والاختلاس، مما أسفر عن تعاطف الجمهور الكويتي مع تصاعد المطالبات بالإصلاح، وكانت الشعارات أكبر من قدرة الساعين إليها، فتطورت الحركة الاحتجاجية، وكانت قضية اقتحام أو دخول مجلس الأمة الفاصل التنظيمي لعودة كل تنظيم سياسي لقيادته وانشطار الحراك، ومن ثم وبعد مسيرات وفوضى، لم يعد للحراك تأثير ملحوظ في تعبئة الشارع السياسي الكويتي، وبعد مرسوم الصوت الواحد انشغل البعض بمقاطعة الانتخابات، وعادت معظم التنظيمات والحركات وممثليها بعد حكم المحكمة الدستورية بتحصين الصوت الواحد. نشرت الدكتورة كارين لحود في كتابها عن الإسلام السياسي في الكويت الصادر عام ٢٠١٧، شكلا نموذجيا للتنظيم الداخلي الجديد حدس ولا يعدو مختلفا عن اللوائح الداخلية لتنظيمات ليبرالية ما عدا وجود المكتب الإقليمي، لكن الخطورة عندما سنحت الفرصة للانتشار عبر منصات مواقع التواصل باستخدام تويتر وغيره من التطبيقات الحديثة كموارد أساسية للحراك ومحرك للاحتجاج، باعتبارها منصات تواصل سياسي ونقاشات على مدار الساعة ضاعت هوية حدس الوطنية كما تدعي أنها لا تمت بصلة للتنظيم الدولي للإخوان وارتدادات الربيع العربي اختلطت بقيادات شبابية منها عاش في كنف الإخوان ومنها يرغب في الوصول عبر «شيطنة الإخوان» هذه الحالة صعبت على قيادات حدس الوطنية مهمة ضبط جماح الحراكيين! أخيرا التفاصيل دوما أكبر من التعليل والتأويل لكن بيان حدس مؤخرا حول «الذباب الإلكتروني» وتدخل سافر من قوى إقليمية من الممكن أن نقف مع حدس أمام أي تدخل سياسي من الخارج لكن حدس باتت هي الضحية والجلاد لعدم حسم علاقاتها مع التنظيم الدولي وشكرا.

*نقلاً عن "القبس"