الكراخوانية ربيبة البرنايرية والأردوغانية

خلال زيارتي مدينة بنغازي في رمضان 2019 للمشاركة في ندوة نظمتها الخارجية الليبية بعنوان "الحرب على الإرهاب أي دور للإعلام"، جلت في أرجاء مدينة البيان الأول ومدينة الثورات والتمردات، المعروفة أيضا باسم "مدينة البحيرات"، وتسمّرت أمام الدمار الهائل الذي أتى على أكثر من نصف مبانيها الجميلة وشوارعها الأنيقة والمتداخلة في سياق حرب الضرورة التي شنّها الجيش الليبي على الميليشيات الإخوانية القاعدية البرنايرية، حتى أحكم عليها السيطرة، ولاذ من بقي منها حيا بالفرار بحرا إلى مدينة مصراتة.

في تلك الجولة توقفت أمام المبنى المدمر لمحكمة بنغازي، التي كانت ساحتها مسرحا للمظاهرات ضد النظام السابق، كما كانت شرفتها منبرا لخطب برنار هنري ليفي الذي قدّم نفسه كصحافي فرنسي ولاحقا كصديق لساركوزي، ليتبيّن فيما بعد أنه المرشد الأعلى لمجاهدي الناتو وثواره.

وكلنا يذكر أن خطب ليفي وكذلك اجتماعاته وهو يوجه مسؤولي ما عرف بالمجلس الوطني الانتقالي، وأيضا في غرفة العمليات وهو يستعرض خرائط تقدم الثوار مع أمراء الميليشيات وبعض الجنرالات المنشقين على نظام القذافي، كانت منقولة مباشرة على الفضائيات العربية والأجنبية وهو يرمي بحماسة حاقدة في أفواه جائعة لقيمات الثورة.

لكن حرب الجيش الليبي ضد ميليشيات برناير (مصطلح يجمع بين مفردتي برنار وفبراير) أتت على مبنى المحكمة والمباني المحيطة به أيضا.

أمام المحكمة تساءلت هل تستحق بنغازي مثل هذا الثمن الباهظ من الموت والدمار، وهل وعى البنغازيون مخاطر الثورة التي تبين أنها فورة، وهل تدمير مبنى المحكمة بوصفه مقرا لميليشيات برناير، ومنبرا لبرنار ليفي قضى على البرنايرية وأهدافها التدميرية في ليبيا؟

ثم تناسلت الأسئلة المكثفة في ذهني حول المؤامرة التي ألبست زورا رداء ثورة، واستقرت عورة.

بالأمس القريب، فوجئ الليبيون والعرب والعالم، بعودة الصهيوني الفرنسي برنار ليفي إلى ليبيا. وأثار ظهوره في مصراتة زوبعة من المواقف المتناقضة والمحرجة في حكومة الوفاق غير الوفاقية، حيث سارع فايز السراج للتبرؤ منها. وفعلت بلدية مصراتة الأمر ذاته (رغم أن رئيس بلديتها السابق سليمان الفورتيه سبق ومنح ليفي الجنسية الليبية المصراتية)، وأثار الأمر سجالا حتى في صفوف البرنايريين أنفسهم، ليحسم الجدل أن ليفي هبط في مصراتة بطائرة خاصة وبتأشيرة صادرة عن ولّي أمر التأشيرات فتحي باشاغا الذي أضاف لتأشيرته، تأمين الحماية العسكرية والأمنية اللازمة لبرنار ليفي "الصحافي" الذي يريد إعداد تقرير لصحيفة أميركية عمّا تعرضت له ترهونة. لكن ترهونة وبكبريائها الجريح رفضت استقباله وطردته عن ترابها شر طردة.

لكن هل فعلا أن ليفي دخل ليبيا لإعداد تقرير صحافي، أم ليرى بأم العين مآلات فورته التي قذفها في عقول ليبيين اعتنقوا البرنايرية سبيلا ومنهاجا؟

إنه أتى ليتأكد أن بذور زرعه المسموم قد أينع وأصبح زقوما بعد عشر سنوات على نثره ذات 17 فبراير غير مجيد في بنغازي وأيضا في مصراتة التي قال عنها غراتسياني منذ 100 عام إنها رأس الأفعى كلما كانت ليبيا أفعى.

لكن ما علاقة البرنايرية بالغزوة الأردوغانية في ليبيا؟

في مقال سابق بعنوان "كراغلة تركيا وشرعيات تدخل مصر في ليبيا"، تحدثنا عن الكراغلة (وهي كلمة تركية مفردها "كرغلي"، ومتكوّنة من قسمين "كول" و"أوغلي" وتعني باللغة العربية "ابن العبد"). ويعود أصول "الكراغلة" لحقبة الاحتلال التركي لليبيا بحسب الكثير من الكتب والمراجع التاريخية والأرشيف العثماني.

فالكراغلة وكما تقول الوثائق وكتب التاريخ هم أبناء ليبيات متزوجات بجنود أتراك، أو مغزيات أثناء الغزو والاحتلال التركي، وهم منذ ذلك الزمن خدم الاحتلال التركي في ليبيا، كما اليوم هم خدم غزوة الأردوغان الذي عرف كيف يمزج بين الكراغلة كمكون من أصل تركي وبين الإسلام السياسي، وليتمكن عبر هذا المزيج الإخواني الكرغلي من استثارة عصبية جعلت الأقلية الكراغلية تحكم ليبيا وتتحكم بها.

والكراغلة ليسوا حكرا على ليبيا ولكنهم موجودون في تونس والجزائر وبلاد الشام والبلقان وكل بلاد احتلها الأتراك.

لكن كل هذا الكلام لا يسلط الضوء الكافي على الكراغلة، لكنه يفتح حتمية البحث العلمي والنقاش البنّاء الذي يؤدي إلى إضاءة الزوايا المعتمة في هذا الملف الغامض، والذي لم يتم فتحه وإثارته إلا بعد سقوط الدولة الليبية ونظام القذافي، حيث يتبين بوضوح حصول نوع من التواطؤ المتبادل والهادف بين بعض الكراغلية التواقين للإمساك بمفاصل السلطة مثل الدكتور علي الصلابي، وبين طموحات الأردوغان الطورانية التوسعية. إنها الطموحات المرتكزة على عاملي الولاء العرقي لتركيا الجاري استثارته، وأيضا على ولاء الإخوان بصفتهم مصنع غالبية حركات الإسلام السياسي للسلطان الأردوغاني.

وبالعودة إلى استثارة عصبية الكراغلة فقد بدأت العملية، فينبغي التوقف عند أمر عمليات انطلق عامي 2014/2015 وهو مستمر لهذه اللحظة وقضى بتأسيس جمعية "كوارغلية ليبيا" وبفتح حساب فيسبوكي باسم "ليبيا: كرغلية، أتراك، عثمانية"، بالإضافة إلى فتح حساب على "ويكبيديا" باسم "أتراك ليبيا"، الذين باتوا جزءا من أدبيات حزب العدالة والتنمية الأردوغاني.

وفي هذا السياق ينبغي النظر إلى استراتيجية تركيا في ليبيا القائمة على بقائهم فيها إلى الأبد بحسب خلوصي أكار، ربما ينبغي إمعان النظر فيما تفعله تركيا من خلال تشكيلات الأجهزة الشرطية والأمنية للإمساك بملف الأمن الداخلي في طرابلس العاصمة، وهو الملف الذي ما تم القبض عليه، فيتم القبض من خلاله على قيود السجل المدني وملف الهجرة والجنسية الذي يسوده نشاط في تجنيس الكثير من مرتزقة تركيا ليكونوا أدوات تركيا في حكم طرابلس وما حولها.

ما تقدم، يعني أن هناك محاولات محمومة للعبث بالنسيج الوطني الاجتماعي لليبيا، من خلال كلام الأردوغان أن في ليبيا مليون تركي، إنه الكلام المستولد والمقتبس مما عملت عليه الحركة الصهيونية لجعل فلسطين المحتلة وطنا قوميا لليهود.

الكلام عن الكراغلة لا يستهدفهم كمكون اجتماعي يضم الكثير من الرموز الوطنية المعروفة في الدفاع عن ليبيا ومنهم "بلقاسم القانقا" على سبيل المثال لا الحصر، وإنما هو محدّد ومحصور بالتيار الإخواني البرنايري داخل الكراغلة والمندّس في غالبية مدن وقبائل ليبيا ومنها مصراتة التي يتمركز فيها جنرالات تركيا، ويتخذون من قاعدتيها الجوية والبحرية غرفة العمليات التي تتركز مهامها في تمكين انكشارية الأردوغان من كراغلة ليبيين، سوريين، تونسيين.. من الهجوم على مدينتي سرت والجفرة.

وإذا كان "الكراخوان"، أو التيار "الكراغلي الإخواني"، هو التيار الذي يحكم كامل غربي ليبيا انطلاقا من مصراتة وليس من طرابلس، كما يتحكم بمقاليد السلطة والمال والميليشيات الموصوم بعضها بالإرهاب، فالكراخوان هم حوافر الأردوغان الأكيدة في كل بلد غزاه المحتل التركي ثم سلمه لمحتل أجنبي آخر كما حال تونس والجزائر على سبيل المثال لا الحصر.

أما البرنايرية فهي ذلك المزيج الذي تسلل بمنطق مصلحي تخادمي بين الكراخوان ونظرائهم من الشخصيات الليبرالية والعلمانية والعروبية والثوروية من الذين صدقوا حمد بن جاسم وعمرو موسى وخدعوا بدموع هيلاري كلينتون واستسلموا لنجدة الناتو ونيكولا ساركوزي صديق برنار ليفي في تسعيرهم الجهنمي بحجة حماية المدنيين.

وفي هذا السياق نجد أن البرنايرية مدججة بمنصات ورادارات وأساطيل إقليمية وناتوية، تماما كما تتمتع الكراخوانية بمنصات ومجسات إقليمية بزعامة أردوغانية تطل على شبكة علاقات ومصالح دولية.

وفي هذا السياق علينا عدم الاستغراب من كون أن وزير داخلية الوفاق الإخواني فتحي باشاغا، هو من رتب ونسّق وجهز لزيارة برنار ليفي إلى ليبيا انطلاقا من مصراتة، كما علينا عدم الاستغراب من الربط بين البرنايرية والكراخوانية، فالاستغراب يكمن فقط في عدم الربط بينهما. إنه الربط المعقودة حبكاته بإحكام منذ عام 2011 وحتى اليوم، وهي الحبكات التي تُجسّد فعلا وفعليا ما يمكن تسميته بـ "التحالف البرنايري الكراخواني الأردوغاني".

لكن هل فعلا أن مهمة المرشد الأعلى لثورات الربيع المسمومة برنار هنري ليفي هي إعداد تقرير صحافي عما وصفه بالانتهاكات الجسيمة في ترهونة، أم أن لهذا التحالف مهام مضمرة يجري تمويهها بتقرير صحافي، وهل هذه المهام المضمرة محددة بتضاريس ومناجم وحقول الجغرافيا الليبية حصرا؟

لقد باتت ليبيا، وبفعل "التحالف البرنايري الأردوغاني الكراخواني" هذا، بمثابة المختبر ومركز التجنيد واستقطاب المرتزقة ومعهد التدريب والتجهيز وبيت المال ومصدر التمويل وحدائق الاستراحات الخلفية المدعمة بموانئ بحرية ومطارات ساحلية وصحراوية وغرف عمليات يهدف الأردوغان بوصفه رأس حربة التحالف إلى استنساخ الحالة الليبية لتعميمها في دول جوار ليبيا، حيث تشكل الجزائر الهدف الأول، فيما مصر الهدف ما قبل الأول. أما تونس فتعيش واقعا محموما مع محاولات قيس سعيد والتيارات الوطنية التونسية في منع الغنوشي والغنوشيين من استعمال تونس كقنطرة معاكسة عبر استكمال مناجاة الأردوغان واستدعاء أساطيل حفدة السلطان سنان باشا العثماني، بهدف استنساخ تجربة صلابيي ليبيا وصالبيها في تونس وعبرها.