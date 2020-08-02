أغلى 50 ناديًا رياضيًا في العالم

بعد دراسة طويلة وعميقة قام بها مايك أوزانيان وكريستسنا سيتيمى.. نشرت مجموعة فوربس الإعلامية والاقتصادية أمس الأول قائمة لأغلى 50 ناديًا رياضيًا فى العالم لعام 2020.. وهى قائمة يمكن قراءتها بأكثر من شكل واستخدامها للوصول لأكثر من نتيجة.. وقد تكون نتائجها صادمة لكثيرين لا يتابعون الأحوال الاقتصادية للألعاب والأندية التى يحبونها.

فقد أكدت هذه الدراسة أن نادى دالاس كاوبوى لكرة القدم الأمريكية هو النادى الأغلى فى العالم بقيمة 5.5 مليار دولار.. وأنه من بين 50 ناديا هم الأغلى فى العالم هناك 27 ناديا لكرة القدم الأمريكية.. و10 أندية لكرة السلة.. و7 أندية لكرة القدم.. و6 أندية للبيسبول.. وهو ما يعنى أن كرة القدم الأمريكية لاتزال حتى الآن هى اللعبة الأغلى والأغنى فى العالم.. تليها كرة السلة التى كان أغلى أنديتها هو نيويورك نيكس بقيمة 4.6 مليار دولار، وهو الثالث فى الترتيب العام.. ثم كرة القدم التى كان أغنى أنديتها هو ريال مدريد بقيمة 4.24 مليار دولار ليصبح السادس فى الترتيب العام.. ثم البيسبول رغم أن أغلى أندية هذه اللعبة هو نادى نيويورك يانكيز هو ثانى أغلى أندية العالم على الإطلاق بقيمة 5 مليارات دولار.

ونخرج من هذه القائمة أيضا بحقيقة أن أغلى أندية العالم كلها أمريكية باستثناء كرة القدم التى تقع أغلى أنديتها فى ثلاثة بلدان أوروبية، هى إنجلترا وإسبانيا والمانيا.. وأنه بالرغم من هذا الثراء الرياضى الأمريكى إلا أن كرة القدم فى أمريكا لا تمنح أنديتها القيمة المالية لمنافسة أندية الألعاب الأخرى، مما يعنى أن الأمريكيين لاتزال لهم ألعابهم المفضلة التى ليس منها كرة القدم.. وأن أوروبا فى المقابل لا تمنح المال إلا لكرة القدم وأنديتها فقط وليس لأى لعبة أخرى قد تشهد اهتماما اعلاميا وصخبا جماهيريا مثل الرجبى والكريكيت على سبيل المثال فى إنجلترا التى تملك وحدها 4 أندية من بين أغلى 7 أندية كروية فى العالم.

وتشير هذه القائمة أيضا إلى أن الاستثمار الرياضى ليس استثمارا خاسرا أو محفوفا بالمخاطر والتهديدات.. فقد قام كيرت بادن هاوزن من فوربس أيضا بتحليل هذه القائمة والثمن الذى بيع به كل ناد فيها، وكم أصبح يساوى الآن، وبهذه المقارنة نكتشف أن الرياضة هناك ليست خاسرة وليست مجرد وجاهة اجتماعية.

* نقلا عن "المصري اليوم"