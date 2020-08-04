لم يتخيل الكثيرون أن يأتى اليوم وتصبح درجة الدكتوراة لقب للوجاهة الاجتماعية، أو شعارا يوضع على لافتة انتخابية، لأن الدول الجادة والراغبة فى التقدم لا تخلط الجد بالهزل والعلم بالتهريج مهما كان شكل نظامها السياسى.

والمعروف أن الدرجات العلمية تمنح لأى شخص/ باحث يريد أن يتعمق فى موضوع علمى، سواء كان فى العلوم الطبيعية أو الإنسانية، فيبدأ فى إعداد رسالة الماجستير التى يفترض أن تختبر قدراته فى تنظيم وعرض مادته العلمية والتأكد من امتلاكه أدوات البحث العلمى دون أن يطلب منه تقديم إضافة علمية جديدة، أما الدكتوراة فيفترض نظريا أنها تقدم أطروحة أو إضافة علمية جديدة وتعتمد على التحليل والنتائج، وليس فقط التجميع الجيد للمادة العلمية.

والمؤكد أن هناك شكوى فى بلادنا من تدهور مستوى بعض الرسائل التى يفترض أنها علمية، وهناك حالات وثقت فيها سرقات علمية، أو رسائل تقبل مجاملة رغم ضعف مضمونها، وهناك بعض الحوادث التى قام فيها بعض «المحترفين» بكتابة رسائل لبعض الأثرياء من داخل مصر وخارجها ممن يعتبرون أن لقب الدال دون أى مضمون هدف فى حد ذاته، ومع ذلك ظلت هذه الظواهر على الهامش واحتفظت معظم الرسائل العلمية بمضمونها وجديتها.

والمؤسف حقا هو انتقال ظاهرة «البحث عن اللقب» أو المواطن بشرطة من مجال التجاوزات الجامعية التى عرفها مجتمعنا ومجتمعات أخرى، إلى مجال التنافس الانتخابى، وبدا الأمر صادما ومؤسفا أن يقوم البعض بشراء ألقاب علمية، وليس درجات علمية مثل الدكتوراة الفخرية أو سفيرة النوايا الحسنة، من أماكن وهمية أو كيانات فى «بير السلم»، متصورين أنهم بذلك أصبحوا شيوخا وحكماء، وهى فى الحقيقة جريمة مزدوجة لأنها من ناحية تعكس الحرص على الشكل واللقطة دون أى مضمون، كما أنها من ناحية أخرى تعكس تزييفا وكذبا على الناخبين.

المطلوب تجريم هذه الظاهرة وفضحها، وتفعيل القوانين لمحاسبة كل من يقوم بها، والأهم تكريس قيمة أن المواطن دون لقب أو رتبة أو حصانة محترم ومعزز وله قيمة ولا يحتاج إلى إشارة على سياراته ولا زجاج غير شفاف لكى يقول للناس إنه «مهم».

أذكر أن فرنسا التى درست فيها، على خلاف بلاد مثل بريطانيا وألمانيا، لا يستخدم فيها لقب دكتور إلا أحيانا للطبيب، وأن أساتذتى هناك (بعضهم كانوا دكاترة وعلماء كبار) كانت لغة التخاطب المتبادلة بيننا جميعا هى السيد: Monsieur أو Madame «للدكتورة»، أما فى بلد مثل ألمانيا التى يستخدم فيها لقب دكتور لحاملى هذه الدرجة العلمية فلا يتصور أحد أن هدفه المنظرة والوجاهة وادعاء الأهمية، إنما يعكس مضمونا وجهدا وعرقا بذل فى رسالة علمية حقيقية.

تعزيز احترام المواطن دون أى ألقاب ومحاسبة كل من يشترى أو يزور لقبا سيقضى حتما على هذه الظاهرة.

*نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم"