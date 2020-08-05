الدولة التكنوقراطية!

فى ٢٣ يوليو المنصرم نشرت مؤسسة كارنيجى الأمريكية للسلام الدولى مقالا مشتركا للباحث المصرى عمرو حمزاوى والأمريكى ناثان براون بعنوان: «كيف غير الوباء الحكم المصرى وإلى متى؟» الباحثان ليسا من الباحثين الأصدقاء لمصر، والقدر الغالب لكتاباتهما فيه الكثير من الانتقاد والخصومة مع المسار المصرى منذ ثورة يونيو ٢٠١٣، وفى العموم فإنهما سارا فى مسار الجماعات السياسية، التى أخذت من المرجعية «الحقوقية»، والعباءة الديمقراطية والليبرالية منظورا للمتابعة والمراجعة والسلبية فى عمومها.

المقال الجديد فيه نوع من المغادرة من هذه التقاليد إلى استكشاف ما يحدث فى مصر من خلال تجربة وتفاصيل مواجهة الدولة المصرية لأزمة الكورونا وما واكبها من أزمات أخرى لإعادة اكتشاف ما جرى فى مصر خلال السنوات القليلة الماضية فى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

جوهر الاكتشاف هو أن ما كان معتقدا من تركيز السلطة فى مصر هو فى حقيقته أكثر تعقيدا مما يبدو عليه، حيث بظهر الدور الذى لعبه «التكنوقراط» فى التعامل مع الأزمة، وهو ما ظهر فى الدور الفاعل لمجلس الوزراء وما شكله من لجنة التعامل مع الأزمة، ووزارة الصحة، وما تداخل معها من مؤسسات مثل الأزهر ووزارة التعاون الدولى بتعاون كامل مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية لكى تتم إدارة الأوضاع المعقدة بحرفية وشفافية وسرعة.

باختصار فإن هذه الاستجابة للأزمة قامت على توسيع وتعميق المعالجات المدنية السريعة لأوضاع صعبة، وظهرت فى تنوع الآراء المعروضة، والدور النشط للعمل الأهلى والمحليات. ما حدث هو تسارع واتساع للمشاركة ذات الطبيعة «التكنوقراطية»، التى ليست جديدة على مصر، وإنما كانت لها سوابق فى الفترة من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١١.

خاتمة المقال تتساءل عما إذا كان هذا التطور الإيجابى الذى كشفت عنه معالجة الأزمة مؤقتا أم تكتيكيا، ولكنها تعود إلى الحكم بأن هذه التغيرات لا تصل إلى الديمقراطية والليبرالية. هذا الحكم يتجاهل عددا من الأمور المهمة فى تتبع التاريخ السياسى لنظم الحكم فى العالم خلال السنوات العشر الماضية، حيث انتهى الزمن الذى كانت فيه هذه المرجعية هى السائدة فى العالم، بعد أن انكمش عدد الدول التابعة للنظم الغربية فى الحكم، وبات هناك عدديا أقلية منها، بينما الأغلبية تنتمى إلى الدول التى تقوم على الكفاءة والإنجاز والتقدم المتسارع للمجتمع والدولة.

هذا النموذج فى الحكم ولد فى الحقيقة فى نهاية السبعينيات من القرن الماضى عندما تواكبت المركزية السياسية مع الكفاءات التكنوقراطية مع القوات المسلحة أو حزب قوى مع الرغبة المجتمعية الكاسحة فى الخروج من التخلف والفقر وتجاوز آثار الحروب الشاملة. كان ذلك هو الحال بعد الحرب الكورية فى كوريا الجنوبية تحت قيادة الجنرال بارك، وتشيلى تحت قيادة بينوشيه، والصين من هيتساو بينج حتى الآن، وسنغافورة تحت قيادة لى كوان لى، وفيتنام تحت قيادة الحزب الشيوعى، الذى نقل التجربة الصينية بحذافيرها.

أوروبا الشرقية فى عمومها، وبعدما ثبت من خلال التجربة المباشرة أن النموذج الديمقراطى الغربى ليست له نفس الفعالية فى الشرق، بل إنه فى أغلب الأحوال يؤدى إلى الفوضى والانقسام والاستقطاب الداخلى، وربما يفتح الباب لتقسيم وهدم الدولة ذاتها كما حدث مع أوكرانيا، سارت فى الاتجاه المضاد الذى تمرد على النموذج الذى فُرض عليها فى أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتى.

فى منطقتنا فإن الشواهد كثيرة حاضرة على أن النموذج أولا لم يجد من يقلده فى القدرة على التوافق وتحقيق التنمية، وفى العموم أدى إلى انهيار الدولة كما حدث فى سوريا، وظلت الجماعة الليبرالية قائمة فى باريس، وهو الأمر الذى قلدته جماعات أخرى ذهبت إلى الغرب فى اليمن وليبيا. فى التجربتين العراقية والتونسية، فرغم التجارب فى الانتخابات والفيدرالية فإن الانقسام العرقى فى الأولى، والتواجد الملح لجماعة الإخوان المسلمين فى الثانية خلقا حالة كبيرة من اضطراب الحكم، الذى يجعل من تأليف الحكومات مسألة مضنية، لا تنتهى حتى تبدأ من جديد، وفى كل الأحوال عاجزة عن التنمية والتقدم الاقتصادى.

مرجعية مقال حمزاوى وبراون إذن ليست بالعالمية التى تجعلها إطارا مرجعيا للقياس فى الحالة المصرية، وربما لو جرى القياس على الحالة الأمريكية مؤخرا لظهر أنها تجد اختبارا تاريخيا فى الولايات المتحدة ذاتها يظهر فى الانفلات الأمنى والزعزعة السياسية لأسس النظام السياسى بالاستقطاب والتطرف. وربما لو أن هذه المرجعية لم تكن هى مصدر التقييم لكان ممكنا للباحثين مشاهدة أن جوهر المسيرة المصرية كان فى اتباع النموذج العالمى الآخر، وغير غربى النشأة، والذى نقل عددا كبيرا من الدول النامية إلى صفوف الدول المتقدمة.

والثابت فى هذا النموذج هو أن الصفة «التكنوقراطية» هى المحرك لعملية التنمية والتقدم فى الدولة، وهى التى لا يمكن أن تعمل بكفاءة ما لم تتم حمايتها من القوى الرجعية والفاشية، وفى حالتنا المصرية من جماعة الإخوان المسلمين والجماعات التى لا تعرف حدود المرجعية الليبرالية ومقوماتها فى ظروف دول وأمم أخرى. ومنذ ثورة ٣٠ يونيو فإن ما جرى فى مصر من تقدم اقتصادى، ومن حماية اجتماعية، ومن مواجهة لأزمات داخلية وخارجية مركبة، فإن التحالف التكنوقراطى المدنى والأمنى هو الذى تولى تحقيق هذا الإنجاز، الذى ظهر فى معدلات النمو التى باتت مصر تحققها، وفى عمليات الإصلاح الاقتصادى المعقدة التى أسهمت فى نجاح المواجهة مع أزمة الكورونا. البنيان العمرانى المصرى الذى مد مصر كلها من نهر النيل إلى شواطئ البحار والخلجان قام على أكتاف التكنوقراط والعمال المصريين فى التخطيط والابتكار والبناء والإنتاج.

الشهادة الحقيقية على ما جرى ويجرى فى مصر جاءت من مؤسسات دولية أخذت الحكم على مصر ليس من مرجعية سياسية أو أيديولوجية مذهبية، وإنما من زاوية الكفاء والإنجاز والمعايير التكنوقراطية الأخرى. صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية قامت بالحكم على مصر سواء كان فى الإصلاح الاقتصادى أو التوسع العمرانى أو مواجهة أزمة كورونا بالمعايير التى تصدق على مصر وذات الطبيعة التكنوقراطية بالضرورة. وعندما طلبت مصر من الصندوق مؤخرا قروضا لم يجد مشكلة فى منح مصر ما سألت خلال أسابيع قليلة، وتقدم البنك لتمويل مشروعات أخرى. حدث ذلك لأن مصر مرت بفترة اختبار كبيرة لمصداقيتها وقدراتها على الإنجاز ظهرت فى التقارير المختلفة التى توازت مع مراحل العمل. وللأسف فإن الغالبية الساحقة من باحثى واشنطن لا يطلعون على تقارير المؤسسات الدولية، اللهم إلا بعد تأكدهم من سلبيتها، ولأنها لا تنطلق من المرجعية الخاصة بهم، والتى اهتزت مصداقيتها خلال السنوات العشر الماضية.

مصر لايزال لديها الكثير لكى تقوم به، وبالنظر إلى تجارب الدول الأخرى من الصين حتى فيتنام فإنه لايزال لدينا الكثير من الطريق لكى نقطعه، والأكثر من العرق والدموع والدماء لكى نبذلها. ما ذكره الرئيس السيسى عند افتتاحه المنطقة الصناعية فى «الروبيكى» من ضرورة مضاعفة العمل والجهد والإتقان هو مرجعية هذا النموذج من تقدم الأمم.

*نقلاً عن "المصري اليوم"