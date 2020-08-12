رغم أنف.. أعداء الملكية

مهما فعل أعداء الملكية.. لن يتمكنوا من محو هذه الأسماء من حياة المصريين، حتى من اعتقد البعض أنهم خانوا الوطن.. ولقد حاولوا كثيراً إلغاء هذه الأسماء.. وتعرضت الشوارع إلى عمليات محو رهيبة لمسح كل ما كان فى أيام العهد البائد.. كما أطلقوا عليه!! تغيرت أسماء ميدان الإسماعيلية.. وشارع فؤاد وشارع فاروق «الجيش الآن» وشارع الملكية. وشارع إبراهيم باشا، أو شارع عابدين، أو شارع محمد على، ولو كان فى دمياط!! أو شارع توفيق الذى أصبح شارع عرابى.. أو شارع الخليج المصرى، الذى أصبح شارع بورسعيد.

فعلوا كل ذلك وأكثر، بل غيروا أسماء بعض القرى والمراكز الصغيرة.. ولكنهم عجزوا عن تغيير أسماء عديدة، كلها تنتسب إلى أسرة محمد على الكبير.. مثل مدن: بورسعيد والإسماعيلية وبورفؤاد وبورتوفيق.. فالأول هو الذى اتهموه بالعبط يوم منح امتياز حفر قناة السويس لصديقه ديليسيبس.. وسخر له العمال لحفرها.. والثانى هو الذى أكملها واحتفل بافتتاحها.. وهى التى أعطت مصر فى السنوات الخمس الأخيرة ٢٧ مليار دولار.. من هذه القناة القديمة ومن القناة الجديدة التى صمم عليها ونفذها الرئيس السيسى.. والثالث هو الملك فؤاد الذى أرغمته ثورة ١٩ على إصدار الدستور وسقط الآلاف من المصريين صرعى عهده خلال هذه الثورة.. أما الرابع وهو الخديو توفيق فهو الذى استعان بالإنجليز ليحموا عرشه.. وبالسلطان العثمانى ليصدر فرماناً باتهام أحمد عرابى بالخيانة.. ومازالت هذه الأسماء أسماء «كل» مدن منطقة قناة السويس.. بل وفى القاهرة مازال اسم التوفيقية على واحد من أهم أسواق وسط القاهرة. أيضاً بقيت أسماء هذه الأسرة المالكة، التى يحن إليها قطاع كبير من المصريين على الأحياء الأكثر شهرة فى العاصمة المصرية مثل حى العباسية الذى حاول أن ينسف أعمال جده محمد على ومات مقتولاً فى قصره فى بنها، وهو عباس الأول.. ومازال حى الحلمية الشهير يحمل اسم ثانى ولاة مصر بعد محمد على وإبراهيم باشا، وهو عباس حلمى.. ومازال اسم طوسون حفيد الوالى سعيد باشا يزين منطقته الشهيرة فى حى شبرا ومدرسته هناك- غير بعيدة عن المدرسة التوفيقية أيضاً هناك.. وهو من كبار المثقفين المصريين.. نقصد عمر باشا طوسون.. بل هناك المدرسة السعيدية- المجاورة لمبانى جامعة القاهرة- التى تخرج فيها أشهر الشخصيات المصرية وكبار الساسة وأيضاً المدرسة الخديوية.

والغريب أن «الثوار» حفظوا اسم نوبار باشا على شارعه الكبير فى وسط القاهرة.. وأيضاً على ترعة شهيرة من غرب الدلتا إلى الساحل الشمالى. ومازال تمثاله قائماً أمام المسرح الشهير بوسط الإسكندرية.. ولم لا بل إحدى المدن الجديدة تحمل اسمه أيضاً، وهى النوبارية الجديدة، فهل هذا لأنه كان أول من تولى رئاسة مجلس النظار «أى مجلس الوزراء أيام الخديو إسماعيل وهو- أيضاً- صاحب فكرة المحاكم المختلطة»!!

نقلا عن المصري اليوم