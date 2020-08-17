أسمهان.. القاتل المعلوم المجهول!

كانت تعانى من اضطرابات عاطفية وسياسية وفنية، لذلك فكرت أن تغسل كل ذلك فى بحر وهواء مصيف رأس البر، حيث تعودت أن تلتقى بعشاقها، ولكن كانت هناك عيون ترقبها، إنجليزية، ألمانية، فرنسية، مع من ينافسها فى فنها وكانت قد انتهت لتوها من تصوير آخر وأشهر أفلامها «غرام وانتقام»، وركبت سيارتها، ولم يكن معها إلا سائقها.. ولكن كان مصيرها قد تحدد مع ترعة تسير بمحاذاة الطريق إلى مصيفها المفضل، حيث تلتقى بمن يخطب ودها.. زوجها السابق متعدد المواهب أحمد سالم الذى كان طياراً.. وأحد كبار مسؤولى استوديو مصر والممثل والكاتب وأيضاً تاجر السلاح ومستلزمات الحروب!! وأيضاً أشهر كاتب وصحفى مصرى هو محمد التابعى، أحد أصحاب جريدة المصرى «القديمة» ومنشئ مجلة آخر ساعة وكان أكثر رجال مصر أناقة، وهو الذى كان يصر على أن ينزل فى نفس الفندق الذى ينزل فيه الملك فاروق.

وفجأة انحرفت السيارة.. وسقطت فى الترعة.. فماتت غرقاً بينما تمكن السائق من النجاة إذ تسلق سقف السيارة.. وهرب ولم يره أحد بعدها أبداً.. وهذا أحد أسرار هذا الحادث المريب.. ويومها قيل إن الغيرة كانت وراء قتلها.. وأشارت أصابع الاتهام إلى الفنانة أم كلثوم التى كانت تغار منها، بسبب صوت وحنجرة أسمهان الذهبية ولكن لم يثبت هذا الاتهام.. حتى وإن كان أستاذ الصحافة العصرية محمد التابعى وهو الذى كتب واحدا من أفضل كتبه عنها وكان أحد من عشقوها وتنافسوا عليها.. لكن الأستاذ التابعى لم يحسم قضية «من الذى قتل أسمهان».



ولكن أصابع الاتهام أشارت إلى أجهزة المخابرات، إذ كانت أسمهان على صلة بالمخابرات الفرنسية، والإنجليزية، والألمانية، وكانت غارقة فى العمل السياسى من أجل حاضر ومستقبل الشام، وطنها بجزأيه الأكبر سوريا والأصغر لبنان، وأيضًا كانت مهتمة بمصير أهلها الدروز، وهم أقوى قوة سياسية وعرقية فى الشام وجدها سلطان باشا الأطرش زعيم جبل الدروز.. ويبدو أن انغماسها فى هذا العمل السياسى وعلاقتها المزدوجة وربما الثلاثية مع المخابرات هو الذى قادها إلى هذه النهاية الأليمة.. فالأصابع تشير إما إلى أحدها.. أو إلى كلها.. ولكن الواضح أن كل هذه الأجهزة قد اتفقت على تصفيتها.. وقد كان.



ورحلت أسمهان.. وراح سرها، أو ضاع سواء بسبب هذه العلاقات.. أو باختفاء السائق الذى اختفى تماماً وهذا دائماً أسلوب من أساليب أجهزة المخابرات لمسح أو محو أى أثر يشير إليها.. وتذكروا ما حدث للأميرة ديانا فى باريس.. وسميرة موسى فى كاليفورنيا.. والدكتور المشد.



■ ■ وتم دفن أسمهان فى مقبرة أقامها لها شقيقها المفضل فريد الأطرش الذى ظل يبكيها إلى أن لحق بها بعد عشرات السنين، ورغم أن الأخلاق المصرية تنفى أى دور للفنانة أم كلثوم فى قضية مصرع أسمهان.. إلا أن هذا الاتهام ظل قائماً بسبب الغيرة الفنية، إذ كان صوت أسمهان قيثارة ذهبية جعلتنى شخصياً عندما زرت فيينا لأول مرة منذ نصف قرن أبحث عن ليالى الأنس فى فيينا ولم أجدها حتى عند ضفاف نهر الدانوب.

نقلا عن المصري اليوم