ساكنة الظل التى صنعت النور

وراء كل عظيم امرأة، جملة تنطبق تمام الانطباق على «مرسيدس» أرملة الروائى «جابرييل جارثيا ماركيز» التى رحلت يوم السبت الماضى، مرسيدس التى تستحق لقب «أيقونة الإخلاص» و«صانعة النجاح الحقيقى لماركيز»، إنها صانعة النجاح الحقيقى لرواية «مائة عام من العزلة» والتى لولاها لما خرجت إلى النور، صدرت الرواية عام 1967 وتجاوزت طبعاتها الـ53 مليون نسخة، كما تمت ترجمتها إلى أكثر من 30 لغة مختلفة، وحصل ماركيز على جائزة نوبل للآداب بسببها، تعالوا نسمع قصة إسهام مرسيدس ذات الأصول المصرية فى شهرة ونجاح وتألق ماركيز من موقع «إحكى»، تعالوا نسمع عن ساكنة الظل التى صنعت نور أشهر روائيى العالم:

فى مدينة «نيو مكسيكو» المكسيكية، بالتحديد أمام مكتب بريد «سان أنجل» عام 1966 كان الأديب «غابرييل غارسيا ماركيز» واقفاً هو وزوجته السيدة «مرسيدس» بهدف إرسال نسخة روايته «مائة عام من العزلة» بعد أن انتهى من كتابتها إلى دار النشر «سود أمريكانا» بالعاصمة الأرجنتينية، بعد أن كرّس كل وقته لمدة 18 شهراً لكتابتها، كانت الحصيلة 510 صفحات، وبعد وزن موظف البريد للصفحات وحساب التكلفة كانت 85 بيزو، ولسوء الحظ كان كل ما يملكه هو وزوجته فى هذا الوقت 50 بيزو، وبعد التفكير خرجا بحل معقول وهو تقسيم الرواية إلى جزأين وقاما بإرسال الجزء الأول من الرواية، وعادا إلى المنزل بالنصف الثانى، بعد عودة الثنائى، إلى منزلهما ظلا يبحثان عن أى شىء يمكن رهنه ليحصلا على ثمن إرسال الجزء الثانى من الرواية، فلم يجدا سوى الآلة الكاتبة، لكنهما سريعاً تخلّيا عن تلك الفكرة، فهى مصدر رزقهما الوحيد، وبعد التفكير فى الاقتراض من الأصدقاء لم يجدا أحداً لم يقترضا منه طيلة السنة ونصف الماضية، حسمت «مرسيدس» الأمر باقتراحها رهن خاتم زواجها، لكن ماركيز رفض بشدة تنفيذ تلك الفكرة، فرأى أن رهن خاتم الزواج فأل سيئ، لكن مرسيدس أصرت ونفذت اقتراحها، وبعد رهن الخاتم أصبح معهما ثمن إرسال الجزء الثانى من الرواية وفاض منه أيضاً، وبالفعل ذهبا لإرسال نصف الرواية الثانى بعد ثلاثة أيام من إرسال نصفها الأول، «الشىء الوحيد الذى ينقصنا هو أن تكون الرواية جيدة».. كانت جملة «مرسيدس» نهاية لحياة المعاناة التى تحملتها فى سبيل الوصول لحلم مشترك بينها وبين «ماركيز» زوجها وحبيبها.

النموذج المصرى المقابل لمرسيدس هى سوزان زوجة عميد الأدب العربى طه حسين، إنها ساكنة ظل أخرى تقف خلف الكاميرا لصناعة نور صانع التنوير، إنها الفرنسية الجميلة التى أحبت ابن المنيا الكفيف، وقرأت معه كتب الأدب الفرنسى واللاتينى، ورسمت له خريطة اليونان فى أول محاضرة له بكلية الآداب، رسمتها بالقطن حتى يستطيع تحسس الهضاب والجبال والوديان وشرحها للطلبة، ذهبت معه إلى معارض الفن التشكيلى لتصبح عينه الكاشفة لكل جمال الفن الذى حُرم منه، كانت سنده الإنسانى والفنى والاجتماعى حتى لحظة الرحيل.

مرسيدس وسوزان نموذجان للدعم وإنكار الذات ورىّ حقل موهبة رفيق رحلة الحياة حتى يزهر النجاح ويتم حصاده، فأروع الزهور هى التى تحتاج إلى الظل والنور.

* نقلا عن "الوطن"