لنتذكر هاني فحص

بداية سأستعير هذه الحادثة وانقلها كما رواها الأستاذ فخري كريم صاحب مؤسسة المدى قال : (يوم زارني في بغداد السيد فحص ذهبنا سوياً إلى عرس جماعي نظمته مؤسسة المدى، ومع بدء الفعالية شعرت بالاحراج وقد بدا الرقص والغناء، شاورته :هل أحرجتك؟ أجاب بعفوية : بل احرجت نفسك، فالمؤمن المغصوب على معصية ليس بعاص، بل له ثواب ونصف، ثواب لأنه تحمل الغصب ونصف هداك لتعتذر، مع أنني لاأرى في المشهد مايخدش لولا التقويل المسيء) .

درس السيد هاني فحص في النجف وتلقى علومه الفقهية والثقافية والفكرية المختلفة فيها، يقول السيد فحص عن هذه الفترة :(هناك تعرفت إلى الآداب والفكر والعالم، في النجف حوزة تقليدية أساس عمارتها الحرية، منفتحة على رياح خارجية وفي محطات كثيرة كان للنجف دورها الرائد، وانفتحت على أدب المهجر واتيح لي أن اقرا السياب وأدونيس ومحمود درويش وارغون واليوت)، ويقول أيضاً عن هذه الفترة :(تعلمنا في النجف أن ننغمس في السؤال ونقرأ ماركس وسارتر ومجلة الطليعة والهلال وأن نناقش الأمور وننشغل بين الثابت والمنهج وقرأنا نهج البلاغة كما قرأنا لابن عربي والحلا)

كان السيد هاني فحص يؤمن بالانفتاح الفكري على العالم المتقدم والتفاعل الخلاق مع عوامل تقدمه، مع صيانة الحرية الفكرية وإشاعة ثقافة الاستنارة المدنية المعتمدة على العقل والعلم وحرية الإبداع في كل مجالاته وهو يقدم لنا مثلاً للفكر الأصيل خصوصاً في احترامه لحق الاختلاف وتشجيع محاوريه ومريديه على أن يختلفوا معه، وكان يرغب في أن يكون الدين بوابة للحياة الجميلة والعدالة والسلام والتآخي والتحاور، وكذلك في أن تعاد صياغة المواقف من منطق حداثي إنساني يناى بالأديان كلها والطوائف أجمعها عن الانغلاق والتعسر لتؤسس من أجل الإنسان تقاليد تيسر الحياة وتهذبها وتثريها وتتبنى الحوار المنفتح على المختلف وتتقبل الآخر، كان السيد (رحمه الله) يردد دائماً :(لبثت احلم بالعدالة من زمن سبارتكوس حتى اليوم) .

كتب الأستاذ الدكتور سعيد عدنان مقالاً عن السيد هاني فحص جاء فيه :(كان في النجف أديباً فقيهاً يكتب الشعر وينشر بعضه في الصحافة الأدبية ويقرأ كتب الأدب والفكر ولا يحجزه حاجز عن كتاب، وربما وجد في بعض أهل الفقه مالايرضيهم من انغماس في الأدب وإقبال على الموسيقى، لكنه يقف من الدين على مقاصده السامية في المحبة والصدق والاخلاص ويعرف الله في خلقه وحُسن مودتهم، وكان يجد من بعض شيوخه في الحوزة عونا على هذا المنحى فيزداد رسوخه عنده، ويرجع إلى تراثه ويلتقط منه مايعلي من شأن الإنسان وحفظ كرامته من دون الالتفات إلى دين أو مذهب، فيستقيم له نهج واضح يتسع مع الزمن)

كان السيد هاني فحص محباً للعراق وشعبه، إذ كتب موضوعاً في صحيفة السفير اللبنانية عنوانه :(تمرين عراقي على حماية التعدد العربي جاء فيه :(على أن المفارقة العظيمة والجميلة والحضارية التي يجب على الجميع أن يسعوا إلى تحقيقها في العراق لتكون علامة على مستقبل العراق وقفاً على ماضيه المعقد والملتبس هي أن يكون الأكراد والتركمان والآشوريون معا شأناً عربياً أولاً وأن يكون الشيعة شأناً سنّياً وان يكون السنّة شأناً شيعياً، سواء على مستوى الأشقاء والأصدقاء العرب والمسلمين او على مستوى الداخل العراقي)، كان السيد هاني فحص يعشق الشعر والأرض والشجر والثمر وأغاني عبد الوهاب، هو المثال العصري للتحديث الديني والانفتاح على الاديان كلها والحلم بالحياة المدنية المتكاملة بدمقراطيتها وعدالتها وتنوعها وتعدديتها فهو من دعاة الحوار المستمر بين المختلفين من مفكرين او رجال دين او مثقفين، سجن وهو شاب للمرة الأولى بسبب دفاعه عن مزارعي الجنوب اللبناني وهو الذي رفضه المتزمتون ذوو التدين الظاهري المتصل واحتفى به الحداثيون والمتنورون واليساريون، وكيف لا وهو الذي علق صورة جيفارا والمطران كابوجي على جدار غرفته عندما أقام في النجف لدراسة علوم الدين، سئل السيد فحص مرة عن الحوار عند السياسيين قال :(ان الحوار مثل زراعة النخل، النخلة تحتاج وقتاً طويلاً لتثمر لكنها راسخة أكثر، أما السياسي فإنه يشتغل على اليومي بندوره وخيار ورز، من يتحمل انتظار ثمار النخل فليفعل فليحاور)، كان السيد هاني فحص وطنياً لأنه يضع وحدة الوطن معياراً لكل سلوك سياسي في ظل التحديات والهجمات التي تهدد وحدة الأوطان في كل مكان على الكرة الأرضية، يقول أحد أصدقاء السيد الفقيد :عند السيد هاني فحص مزيتان في شخصيته :الأولى رهافة الروح وطرافة الحديث وعمق وإناقة الحضور والابتسامة الدائمة وهي إرث من الجذر الحضاري، والثانية :هي عشقه للهجة العراقية وهو يتحدث بها ويورد الأمثلة والحكايا والتعليقات والاستشهادات الأدبية والفكرية. كتب عنه المفكر الأستاذ الدكتور عبد الجبار الرفاعي قائلا :(رحم الله العلامة السيد هاني فحص الصديق الصدوق، رسول المسلمين للسلام، ورسول السلام للمسلمين، رسول الإسلام للمسيحية ورسول المسيحية للاسلام، رسول الشيعة للسنة ورسول السنة للشيعة، رسول الثورة الإسلامية في إيران إلى فلسطين ورسول فلسطين إلى الثورة الإسلامية، رسول لبنان في العراق ورسول العراق في لبنان، رسول النجف إلى العالم ورسول العالم إلى النجف، رسول لبنان في العالم العربي ورسول العالم العربي في لبنان، هاني فحص مرآة كنت أرى فيها المثقف الأديب الشاعر الفنان المتمرد خارج فلسفات العدمية والعبث، القلب الفوار بعشق الإنسان، الثائر العابر للايديولوجيات، رجل الدين العابر للاديان، الإمام خارج المسجد، الخطيب خارج المنبر، القديس خارج الصومعة، الراهب خارج الدير، المحاضر خارج الجامعة، المعلم خارج فصول الدراسة، المربي خارج المنزل، يجتمع تحت جبته محمد وعيسى وفي قلبه فاطمة الزهراء ومريم العذراء، وفي ضميره الحسين الشهيد والمناضل جيفارا من دون أن تطرد شخصية أخرى او تنفيها، ذلك لأن رؤيته للعالم على الدوام أرحب من ضيق المعتقدات وانطواء الايديولوجيات وكراهية التعصبات، انه يتذوق كل ماهو جوهري في الاديان ويعبر كل ماهو مضيء ويتلذذ بكل ماهو رؤيوي ويعشق كل ماهو جميل من مزايا وخصائص وحالات الإنسان، كانت قضايا الناس ومتاعبهم أهم انشغالاته يهرعون اليه من كل الطوائف من المؤمنين وغيرهم، لايفرق بين أحد منهم يحتفي بهم ويرعاهم يتفهم الامهم، يتحسس جروحهم العنيفة ونزيف قلوبهم وعذاب أرواحهم واشتعال ادمغتهم، الله في فؤاد هاني فحص هو المحبة لا الكراهية، السلام لاالحرب، الرحمة لاالعذاب، الجمال لاالقبح، الحياة لاالموت، كان يرى صورة الله في الفقير الجائع العريان المحروم المعذب الضحية.....)، هكذا وصفه الدكتور الرفاعي في مقال له بعد أن سمع خبر رحيله. سيبقى فكر السيد هاني فحص سنداً حياً لدعاة الأمل وسوف يسترشد المتحاورون وعشاق العدالة بمواقف المستنيرة في هذا الزمن الدموي الذي أمسى فيه كثرة المتدينين ورجال الدين دعاة فرقة وحروب .

* نقلا عن "المدى"