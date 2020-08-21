تتخطى الكلفة الاجمالية لاستهلاك الكهرباء في لبنان الـ 3،35 مليارات دولار تتحمل منها الخزينة عجزاً سنوياً حوالى 39%، ولا تحصّل مؤسسة كهرباء لبنان أكثر من 26%، فيما يدفع المواطن للمولدات الخاصة حوالى 35% اي ما مقداره 2،05 مليار دولار سنوياً. بحساب بسيط يشكل مبلغ 700 مليون دولار نسبة بسيطة من كلفة العتمة المستدامة.

وتبلغ موازنة "حزب الله" السنوية والتي لا تشمل التسليح، 700 مليون دولار( 80% منها إيرانية)، اي 7،7 مليارات دولار على 11 سنة.

أكثر من 700 مليون دولار دفعها مصرف لبنان في اسبوعين (تشرين الثاني 2019) و700 مليون دولار شهرياً تكلف تقريباً سياسة الدعم الغبيّة.

700 مليون دولار بلغت قيمة الصفقة التي دفعها الملياردير الأميركي دان فريدكين لشراء نادي روما.

700 مليون دولار هي القيمة التقريبية لمجموع ثروات 20 فنانة لبنانية في الخدمة ومعتزلة.

700 مليون دولار كلفة سياسة الدعم المطلوبة شهرياً من مصرف لبنان، الذي يطبع ليرات لبنانية ويطبع. بالكيلو يطبع. بالقنطار يطبع.

700 مليون دولار حرّكت مشاعر أحد القادة الأمنيين السابقين وهو بدلاً من أن يطالب أقلّه بكشف قتلة وسام عيد، يترحم وينتحب على الملايين.

الـ 700 مليون دولار التي دفعها لبنان طوال 11 سنة تسديداً لحصته من ميزانية المحكمة الخاصة بلبنان، فتحت شهية "عونيات" (وغيرهن من الحريصات والحريصين على المال العام) على السخرية والمزاح الثقيل على صفحات السوشيل ميديا، وأكثريتهن ثقيلات.

الـ 700 مليون دولار أنست الكثيرين زلزال مرفأ بيروت، ووجوه ضحاياه، وحروباً عبثية كلّفت لبنان مليارات، فراحوا، من دون أدنى معرفة بتركيبة المحكمة وقضاتها وقانونها ومعاييرها العلمية، يحللون وينظّرون ويبرّئون ويتهمون...الضحايا لا القتلة.

الـ 700 مليون دولار المدفوعة في خلال 12 سنة أقل بكثير من حياة عبد الحميد غلاييني التي خسرها في عشر الثانية. وجلّ ما أعرفه عنه أنه مواطن لبناني سقط في واحدة من جرائم العصر بتاريخ 14 شباط 2005.

والـ 700 مليون دولار، أو الـ 800 أو المليار، بلغة الصرامي، أقل من غبار تراب ملوث بالحقد غطّى حذاء رفيق الحريري المشلّع.

نقلا عن نداء الوطن