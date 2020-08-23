الحبّ كله لأمّ كلثوم.. هل اُقتبست من أغنية طلال مدّاح؟!

أذكر في رحلاتي العديدة إلى المغرب الجميل، بلدي الثاني، أنني ألتقي بموسيقيين ومطربين في تجمعات الموسيقى ومدارسها المختلفة والفائقة الحرفيّة. فتعرفت مع مرور الزمن على الكثيرين الموسيقيين والمطربيين الذين أحبّوني وأحببتهم ولم يمض وقت طويل حتى أحسّوا في أنفسهم هيامي ومحبتي لأغنية السيدة “الحبّ كله”.

كنت قبل ذلك قد رأيت في برنامج “أحلى صوت” مشاركة لمغربية، هي الشابة سناء عبد الحميد، غنّتها وأجادت في التطريب والاتقان، ومنذ ذلك الوقت اضطرمت نيران اللحن بنفسي واشتعلت لا سيما أن سناء أجادت فيها كما أجادت الفرقة الموسيقيّة بالبرنامج كالعادة: حرفية فائقة، نغم وحلاوة في التوزيع والأداء.

قدمت أم كلثوم هذه الأغنية في بدايات سبعينيات القرن المنصرم، بالتحديد في عام ١٩٧١ وكتب كلمات هذه التحفة الموسيقيّة والشعريّة الأستاذ أحمد شفيق كامل وأقدم على تلحينها العملاق بليغ حمدي. وقد أثارت الإعلاميّة القصواء هلالي في إحدى برامجها “المساء مع القصواء” والذي كان يذاع عبر فضائية تي إي إن، تفاصيل اقتباس مطلع اللحن من أغنية سعودية تغنى بها الأستاذ المرحوم طلال المدّاح وقام بتلحينها الأستاذ فوزي محسون (عشقته ولا لي في المقادير حيلة).

يُعرف أن في إحدى زيارات بليغ حمدي إلى السعودية أنه أعجب بالأغنية أيما أعجاب وعندما عاد أدراجه إلى القاهرة كانت السيدة أم كلثوم تنتظر منه بفارق الصبر لحن لأغنية “الحب كلّه”، فأقتبس مطلعها من الأغنية المذكورة أعلاه والتي هام بها عندما عاد من رحلته بالسعوديّة.

غنّت السيّدة الأغنية ونالت نجاحا باهرا لكنها تلقّت مباشرة بعد العروض العديد من الرسائل المدهشة والمفاجئة عن تشابه مطلع “الحب كله” ومطلع “عشقته ولا لي في المقادير حيلة”. سارعت حينها بسؤال بليغ حمدي – حسب المصدر المذكور أعلاه – وما كان منه إلى أن أكّد لها اقتباسه للحن الأستاذ محسون. سارعت السيّدة بالاعتذار لدى الملحن محسون وقدمت أسفها الشيد تجاه ما حدث لكنه عبّر لها عن سعادته البالغة بلقياها أولا وأنها تغني ثانيا من روح موسيقاه وأن بليغ حمدي صديقه ولا يرى أي مشكلة في الأمر. الحبّ كله لحن خالد استطلع بمزيج من لحن بليغي ومحسوني، نال أعجاب الجميع في كل أنحاء الدنيا؛ “الحب كله حبيته فيك … الحب كلّه”!