ماكرون وفيروز... والرهان على لبنان آخر

لدى عودته مرّة ثانية الى بيروت، في غضون ثلاثة أسابيع، شاء الرئيس ايمانويل ماكرون ان يكون، هذه المرّة، بيت السيدة فيروز محطته اللبنانية الأولى. أراد بذلك ان يقول انّ هناك لبنان آخر لا يزال في الإمكان الرهان عليه في حال كان مطلوبا «إعادة تأسيس» البلد.

ترمز فيروز، المطربة التي تجاوز عمرها الثمانين، الى كل ما كان جميلا في لبنان. ترمز قبل كلّ شيء الى ثقافة الحياة والى تراث غنيّ ضاع بعضه بعد تفجير ميناء بيروت قبل ثلاثة أسابيع مع ما ادّى اليه ذلك من تدمير لقسم من المدينة ومن مبانيها الاثرية وبيوتها العريقة ومعالمها واحيائها القديمة ومتاحفها، من ابرزها متحف سرسق.

من خلال تقديمه فيروز على كلّ كبار المسؤولين والزعماء السياسيين اللبنانيين، يبدو واضحا انّ الرئيس الفرنسي يريد توجيه رسالة ما. فحوى هذه الرسالة انّه لا يزال في لبنان ما يمكن البناء عليه. ما يمكن البناء عليه هو تراث حضاري قائم على ثقافة الحياة التي تعتبر فيروز من بين ابرز وجوهها.

لم تقتصر ثقافة الحياة على اشعاع لبناني لفيروز. غنت المطربة اللبنانية الأكثر شهرة في السنوات الستين الأخيرة في كلّ انحاء العالم، بما في ذلك باريس ولندن ونيويورك، فضلا عن معظم العواصم العربية، خصوصا دمشق.

لم يوجد في العالم العربي من يضاهي فيروز شهرة سوى «كوكب الشرق» امّ كلثوم التي ما زالت ترمز الى ما كانت عليه الحياة الفنّية والثقافية في مصر... والدور الريادي الذي لعبته مصر، في مرحلة معيّنة، خصوصا في العهد الملكي، في نشر ثقافة الفرح المرتبطة بكل ما هو حضاري في المنطقة.

رفضت فيروز الاستسلام، رغم كلّ الحروب التي مرّت على لبنان. ما زالت فيروز ترمز الى عظمة مهرجانات بعلبك والى عظمة مدينة كان يمكن ان تكون قبلة مشاهير العالم لولا ثقافة الموت التي معروف من ينشرها في لبنان وفي المنطقة.

من مهرجانات بعلبك، التي كان يحضرها مشاهير من مختلف انحاء العالم، بقيت فيروز. بقيت فيروز بعد غياب الكبار الكبار، من الاخوين رحباني، الى وديع الصافي ونصري شمس الدين، الى صباح التي نافس صوتها صوت فيروز... الى آخرين كثيرين يصعب تعداد كلّ أسمائهم في مقال واحد من أمثال عبد الحليم كركلّا وفرقته...

هل جاء ماكرون ذو الحسّ المرهف يودّع لبنان ويعلن ان لا امل في قيامته... ام جاء ليقول للبنانيين انّ هناك املا وان في الإمكان سدّ الفراغ السياسي القائم، وهو فراغ افضل من يعبر عنه وجود رئيس للجمهورية يرفض تحمّل مسؤولياته على أي صعيد كان، بما في ذلك الاستقالة.

هذا ما ظهر بوضوح من خلال تبريره لعدم الاقدام على أي خطوة، في ايّ اتجاه كان، بعدما ابلغه المعنيون قبل ما يزيد على أسبوعين من تفجير ميناء بيروت عن وجود مواد خطيرة في احد عنابر الميناء.

لا حاجة، بالطبع، الى فتح ملفّ الكهرباء ودور «التيّار الوطني الحر» في منع اعادتها الى لبنان.

الأكيد ان الرئيس الفرنسي يعرف ادقّ التفاصيل عن لبنان. يعرف خصوصا انّ لا خلاص للبلد من دون التخلّص من الطبقة السياسية الحالية ومن الأحزاب التي تعتمد المحاصصة.

يعود ماكرون الى بيروت في مناسبة الذكرى المئوية لاعلان «لبنان الكبير» في الأول من سبتمبر 1920 من قصر الصنوبر في بيروت. سيمكث في قصر الصنوبر الذي هو مقر السفير الفرنسي في لبنان.

سيأتي ليقول انّ بلدا مثل لبنان، انجب فيروز، لا يستأهل الموت و«الزوال» عن خريطة المنطقة والعالم. هذا ما حذّر منه وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان قبل ايّام.

يعرف ماكرون لبنان الآخر، لبنان فيروز، لبنان امين معلوف أيضا، المقيم في باريس، عضو الاكاديمية الفرنسية. وقد حرص، قبل فترة قصيرة، على تكريم امين معلوف في قصر الاليزيه.

من خلال قراءة النقاط التي ضمنها كبار المسؤولين الفرنسيين المهتمين بلبنان «ورقة مفاهيم» من اجل تشكيل حكومة لبنانية، يتبيّن غياب أي ثقة بالحكم القائم.

تدعو «ورقة المفاهيم» الى «التشكيل السريع لحكومة من اجل تفادي فراغ في السلطة تجعل لبنان يغرق اكثر في الازمة» التي يعاني منها. تدعو أيضا الى «تشكيل حكومة قادرة على معالجة الازمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية التي يمر فيها لبنان».

هناك نقاط عدّة وردت في «ورقة المفاهيم» الفرنسية التي تخلص الى القول انّ فرنسا «ستنظم في اقرب وقت ممكن مؤتمرا دوليا لاعادة التأسيس يسمح بإعادة تمويل البلد وتحقيق سيادته الكاملة».

من يتمعّن بكل ما تمثله امرأة ثمانينية مثل فيروز، وفي معنى ذهاب الرئيس الفرنسي الى بيتها، يكتشف انّ لبنان ما زال لديه ما يقدمه للعالم وللمنطقة وان رهان فرنسا على انتصار ثقافة الحياة على ثقافة الموت لا يزال قائما.

صحيح ان تفجير ميناء بيروت كشف الفراغ السياسي الكبير في لبنان، لكنّ الصحيح أيضا ان ثمّة حاجة الى ملء هذا الفراغ بطريقة او باخرى.

من سيملأ الفراغ؟ الخيار الفرنسي واضح كلّ الوضوح. إنّه يقوم على فكرة تشكيل حكومة جديدة قادرة على منع سقوط البلد، حكومة من نوع مختلف تضمّ شخصيات تتمتع بكل الصفات التي تؤهلها للعب دور ذي طابع انقاذي.

معنى ذلك وزراء يتمتعون قبل كلّ شيء بصفة الشفافية بدل الفساد والتزلّف والانتهازية والسطحية والتعصّب الطائفي التي تميّز انصاف المتعلّمين والمثقفين. الاهمّ من ذلك كلّه، ان تكون هناك حكومة تطالب بلجنة تحقيق دولية في تفجير ميناء بيروت.

يحتاج لبنان الى وزراء صادقين اوّلا يفهمون معنى الشفافية ومعنى ان تعود الكهرباء الى البلد في اسرع وقت بدل ان تكون مصدر صفقات تخدم الأغراض السياسية لهذا الفريق او ذاك.

في ظلّ الفراغ السياسي القائم، يبحث ماكرون في تاريخ لبنان، لعلّه يخرج منه من هو قادر على إعادة الحياة الى بلد ليس مضمونا انّه سيخرج بسلام من تجربة مئويته الأولى...

* نقلا عن "الراي"