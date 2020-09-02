شهر أغسطس عادة فى تاريخ الانتخابات الأمريكية هو الشهر الذى تنتهى فيه الأحزاب من عقد مؤتمرها العام ووضع برامجها وتستعد للقفزة الأخيرة فى السباق الانتخابى والتى تبدأ بعد إجازة عيد العمل فى الأول من سبتمبر. بعد ذلك تبدأ المعركة الكبرى التى تحتوى على المناظرات بين المرشحين، وتصل الهجمات الإعلامية إلى أكثر درجاتها سخونة، ولا يترك كل من المرشحين تهمة يمكن إلقاؤها فى وجه الطرف الآخر إلا ويلقيها. عادة ما يكون الرئيس الموجود فى البيت الأبيض له نقطة القوة الخاصة بقدر خاص من الاهتمام الإعلامى، فالحياة داخل الدولة الأمريكية وخارجها لا تتوقف بسبب الانتخابات، وإنما هناك أحداث ومواقف، يعرف الرئيس كيف يستغلها لصالحة إن لم يكن لكسب أنصار، فإنها لكسب نقاط حكمة تصرفاته وقراراته. المرشح فى الحزب المعارض لديه وقت أكبر لإقناع الناخبين بالتصويت له، فهو متفرغ من مهام الحكم، وهو قادر دائما على طرح آراء دون تحمل الكثير من المسؤولية. وعادة فإن المرشح فى الحكم يكون لديه نائب بالفعل ومن ثم يكون محروما من استخدام مرشح للمنصب لجذب الإعلام، أما مرشح المعارضة فإنه يستخدم الموضوع لكى يوضع فى دائرة الضوء.

.. «جو بايدن» الذى كان يعيش فى ظلال فيروس الكورونا بينما دونالد ترامب يخرج فى مؤتمر صحفى بصورة دورية لكى يبرر أوقاتا صعبة، بدأ فى الخروج إلى العالم بالإعلان عن نيته لاختيار سيدة لمنصب نائب الرئيس.



تكونت قائمة طويلة كان أعلاها عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساشوستس «إليزابيث وارين»، ومن بعدها مجموعة كبيرة من نساء الكونجرس ومجلس الشيوخ وحكام الولايات، ومن كانت سفيرة فى الأمم المتحدة. لم يمض وقت طويل حتى كانت هناك قائمة قصيرة، وجد فيها الإعلام ما يشفى غليله فى التحليل على أساس السن والقدرة والتاريخ والاتفاق أو الاختلاف مع المرشح. ولم يمض وقت طويل على القائمة القصيرة حتى استقر بايدن على أنه لن يختار سيدة فقط، وإنما أيضا ملونة. كان الوقت ملائما تماما بعد ما جرى فى الولايات المتحدة فى أعقاب اغتيال جورج فلويد، وهنا أيضا كانت هناك قائمة، وقائمة قصيرة، وأخيرا جاء اختيار «كاميلا هاريس» عضو مجلس الشيوخ والمرشحة السابقة فى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطى.



«كاميلا هاريس» فيها مجمع من الفوائد لصالح المرشح الديمقراطى، فهى صغيرة السن نسبيا- ٥٥ عاما بينما بايدن ٧٨- وهكذا فإنها من الممكن أن تتولى الرئاسة إذا ما لا قدر الله لم يكمل الرئيس فترة رئاسته الأولى فى حالة فوزه بالطبع. وهى عضو مجلس الشيوخ وقبل ذلك كانت نائبا عاما لولاية كاليفورنيا التى هى أكبر الولايات الأمريكية سكانا ودخلا ونصيبا فى المجمع الانتخابى. هى سمراء نعم ولكن أصولها هندية من ناحية الأم، وإفريقية من ناحية الأب، وكلاهما- الأم والأب- أكاديميان انفصلا مبكرا مما علم كاميلا الاستقلال فى الحياة مبكرا، والانغماس فى السياسة منذ أن شبت عن الطوق والتخرج من جامعة «هوارد» فى واشنطن، والتى تعد «هارفارد» الأمريكيون من أصول إفريقية. هاريس لها كذلك قائمة اعتماد واسعة داخل المجتمع السياسى الأمريكى خاصة على الجانب الديمقراطى منه، وبقدر ما كانت دائما تقع فى صلب الاتجاه العام للحزب وموقفه من القضايا الأساسية بما فيها موقفها من قضايا الشرق الأوسط، فإنها كانت محسوبة أيضا على من عرفوا بعصابة الأربع، أربع من النساء جميعهن ينتمين إلى الحزب الديمقراطى وعضوات فى مجلس النواب ومن أصحاب البشرة السمراء: «أليكساندرا أوكازيو- كورتيز» من مدينة نيويورك، و«إلهان عمر» عضو مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا، و«آيانا بريسلى» عن ولاية ماساشوستس، و«رشيدة طالب» عن ولاية ميتشجان. الاسم الشائع عنهن هو «الفريق» أو «العصابة» أو بالإنجليزية Squad يتحركن معا، ويتحدثن معا، ويعادين الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» معا، ويطالبن بإقامة ادعاء الطرد من منصبه فى مجلس النواب معا، وانتقاداتهن للظلم وعدم المساواة ورفض السياسات التقليدية فى الكونجرس الأمريكى تتم معا. موطنهن هو الجماعة التقدمية فى الكونجرس الأمريكى (مجلس النواب+ مجلس الشيوخ) والتى كان يقودها حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية فى ٢٠١٦، والتى نقلت «ترامب» إلى البيت الأبيض، كل من «بيرنى سوندورز» و«إليزابيث وارين» عضوتى مجلس الشيوخ.



هل معنى ذلك أن خلطة «بايدن/ هاريس» أصبحت ضامنة للإطاحة بخلطة «ترامب/ بنس» القائمة فى البيت الأبيض؟ الإجابة القصيرة: ليس بعد، حتى ولو كانت الأرقام الراهنة تميل بشدة لصالح الخلطة الأولى ليس فقط فى التصويت الشعبى على مستوى مجموع المصوتين فى الولايات، وإنما أيضا فى حدود «المجمع الانتخابى» الذى أعطى لترامب الرئاسة فى انتخابات ٢٠١٦. ومع ذلك فإن الليلة لاتزال فى بدايتها، وربما كانت أرقام استطلاعات الرأى العام نفسها خاطئة كما ثبت فى الانتخابات الرئاسية الماضية، وعلى أى الأحوال فإن الفارق فى الولايات الحرجة، أى تلك التى لا تحسم أمرها بسهولة بين الديمقراطيين والجمهوريين، ليس كبيرا وفى داخل دائرة التغيير والانقلاب عندما تبدأ المنافسة الحقيقية بعد إجازة عيد العمل. ففى ذلك الوقت سوف تبدأ المناظرات الكبرى بين المرشحين، وهنا لا يبدو «بايدن» الذى يتلعثم كثيرا وأحيانا يخرج على الموضوع منافسا قويا لترامب المعروف بالقدرات التليفزيونية التى اكتسبها من برنامجه Apprentice الذى أخذه إلى الرأى العام الأمريكى، هذا فضلا عما يتمتع به من جرأة فى اختيار الألفاظ والأوصاف. وغير ذلك فإن هناك بدايات مشجعة على انحسار الأزمة الاقتصادية ظهرت طلائعها فى البورصات الأمريكية التى عادت تقريبا إلى قوتها التى كانت عليها قبل الكورونا، كما أن سوق العمل التى لا تزال تعيش حالة من البطالة التى تصل إلى ١٠٪، إلا أنها تتراجع أيضا بسرعة حسب ما يسير عليه الاقتصاد الأمريكى. ولكن ترامب أيضا يحتاج إلى ما يسمى «جنرال» «الحظ» الذى يسرع بوجود اللقاح الخاص بالفيروز التاجى ولعله يكون قبل الانتخابات ومن ثم يعطى أملا فى نهاية الأزمة التى تكاد تودى بالرئيس. وهناك أخيرا ربما يحدث ما لا يتوقعه الديمقراطيون، وهو أن الموجة الهائلة التى يسيرون عليها والخاصة بفيروس «كوفيد- ١٩» وما واكبها من نتائج مقتل «جورج فلويد» والانقسام العرقى فى الولايات المتحدة، يمكن أن تخلق رد فعل هائلا داخل الجماعة الأمريكية البيضاء، يجعلها تندفع إلى التصويت لصالح ترامب بنسب غير مسبوقة. بقى أمر مهم، وهو أن الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وإعلان السلام بينهما أعطت ترامب ما يباهى به فى الحملة الانتخابية. إن التاريخ كثيرا ما يسير فى مسارات غامضة أحيانا، ولكنها مثيرة فى كل الأحيان.

* نقلا عن "المصري اليوم"