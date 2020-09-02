بمقابل الأصوات التي ترفع عقيرتها منذرة بقرب انقراض الإنسان ونهاية هيمنته على كوكب الأرض ترتفع الأصوات المضادة والمتسمة بالتفاؤل، والتي تعلن ثقتها اللامحدودة التي لا سبيل للتشكيك فيها وذلك في قدرة الإنسان على الصمود والبقاء وإعادة العمار، ومن ذاك التجارب المتعددة لإعادة زراعة الغابات التي احترقت في السنوات الأخيرة، مثل غابات الأمازون، والمشاريع النهضوية في إفريقيا وإعادة تخضيرها.

ومن المحاولات البشرية لإبقاء شعلة الأمل في البقاء متقدة هذه التكوينات الفريدة على شبكة الإنترنت، التي لا يمكن حصرها لدعم المشاريع النهضوية الطموحة المبتكرة من قبل شباب من مختلف الجنسيات والتوجهات، وضمن هذه التكوينات الراعية المنظمة المعروفة اختصاراً بـ"تيبي Tipeee"، التي هي عبارة عن منصة تمويل تشاركي على شبكة الإنترنت، مهتمة بفرنسا خصوصاً بحيث تتكرس للمساعدة في جمع تمويلات للشركات الناشئة أو أصحاب المشاريع المبدعة، والذين يملكون الأفكار ولا يملكون ما يكفي من رؤوس الأموال اللازمة لتمويلها، بحيث تقوم منصة "تيبي Tipeee" بدور الوسيط بين المبدع والجمهور، بحيث تتلقى المنصة من الجمهور النصائح والدعم المادي من المجتمعات ويستمر ذلك الدعم على مدار العام أو الأعوام حسب الحاجة. بحيث يتم توصيل رسالة مادية أو معنوية من الجمهور تفيد المبدع بأن عمله يلقى استحساناً بل وتأييداً فعلياً، بحيث يتشجع المبدع على الاستغناء عن دعم الإعلانات والتركيز على عمله الإبداعي وتطوير ذلك تحت نظر المشجع الذي يتابع المشروع الذي يدعمه على شبكة الإنترنت، ما يضمن جودة الطرح واستمراريته.

الجدير بالذكر أن منصة "تيبي" تقوم بتمويل مشاريع في مختلف المجالات الإبداعية والتي لا تخطر على بال، فمثلاً يمولون مشاريع أدبية كتب مهملة من الناشرين والمترجمين، والطريف أنهم يمولون ابتداءً من مشاريع القائمين بالعروض الجماهيرية مثل الخدع البهلوانية السحرية وانتهاء بالأفلام الوثائقية التي تنجح بالنهاية باكتساب اهتمام الجمهور الجاد، وأيضاً يساهمون في تحويل التبرعات لأصحاب المزارع التجريبية التي تعتمد نظام "الزراعة المستدامة permaculture"، والتي تسعى لجعل الطبيعة تقوم بمسؤولية إدارة عجلة الزراعة منذ مرحلة البذار لما يليها من مراحل انتهاءً بتحقيق التنوع البيولوجي الحيوي، والاستغناء عن المبيدات الحشرية والمخصبات الكيميائية، بما يضمن زراعة بيولوجية لا تضر الصحة العامة، وبالنهاية تنجح تلك المزارع المتفرقة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من حيث تمكين أصحابها من اعتماد مولدات الطاقة الخاصة بهم، والاستغناء بمنتوجات مزارعهم عن شراء المنتجات الزراعية من الأسواق المختلفة، وهي مزارع نموذجية ستكون الصيغة التي يتوقع أن تُعتمد مستقبلاً بتوسع أكبر ومن قبل جماعات ستهجر المدن المكتطة والمهددة بقطع شبكات توريد المنتجات عنها، تماماً كما نراه حاصلاً الآن في عالمنا حين توقف الطيران وتعطلت حركات الاستيراد والتصدير لمواد حيوية مثل القمح لبعض الدول؛ الدول الإفريقية مثلاً. ومن هنا يأتي تشجيع منصة تيبي لأصحاب تلك المزارع.

تيبي أيضاً ترعى كتاباً مبتدئين بحيث لا تقوم فقط بالوصل بينهم وبين الناشرين وإنما أيضاً بتمويل تنقيح ونشر وأحياناً ترجمة مخطوطاتهم.

منصة ربما مثلها في مختلف دول العالم تقول للمبدع نحن معك ونقدر عصارة أفكارك.

* نقلا عن " الرياض"