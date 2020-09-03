أحلام أردوغان فى ليبيا والسودان

حينما سقطت جماعة الإخوان المسلمين فى مصر، أصيب الرئيس التركى بصدمة مأساوية كبيرة، إذ كان يراهن على بقائها فى السلطة ويبنى آمالًا عريضة عليها. وقد سعى جاهدًا قبل عام 2013 إلى تشجيع الاستثمارات التركية فى مصر كيما تصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار، وكان دائمًا يصرح على الملأ «إن القاهرة وأنقرة هما محورا الديمقراطية». وقد أكدت معلومات أن الرئيس التركى كان وراء اعتصامات الإخوان فى القاهرة، وكان يمولها بسخاء حتى تبقى جاثمة فى أماكنها.



وإذا كانت علاقات أردوغان بالإخوان المسلمين فى مصر وليبيا واضحة وضوح الشمس، فإن علاقاته بإخوان السودان أخذت منحى خفيًا وتمددت حتى أدت هى الأخرى إلى فشل ذريع أصابه بحسرة شديدة، على حد قول أحد مستشاريه. ففى بحث بعنوان «تركيا أردوغان والإخوان المسلمين فى إفريقيا» يقول مؤلفه د. سامى مبيض إن خلية سرية مشتقة من الإخوان المسلمين فى مصر كانت تدبر لتنفيذ عمليات إرهابية فى قلب العاصمة السودانية فى بداية عام 2020، لكن السلطات السودانية تمكنت من ضبطها والكشف عن مؤامراتها. وقد اعترف أحد أعضائها المصريين بأنه استطاع الدخول إلى السودان بجواز سفر سورى مزور سلمته إياه الحكومة التركية. وتبين فيما بعد أن الإرهابيين تربطهم علاقة وثيقة بشخصيات برلمانية إخوانية فى مصر إبان حكم الإخوان مثل: جمال حنفى وياسر حسنين وعبدالهادى شلبى. وقد كشفت السلطات السودانية فيما بعد أن الإرهابيين قَدِموا رأسًا من تركيا إلى السودان، وأن العقلين المدبرين للعمليات التى كانوا يعتزمون تنفيذها هما: محمد عبدالملك الحلوجى الذى توفى فى تركيا فى نوفمبر 2019، ومحمد البحيرى، وهو مدير كل العمليات الإرهابية التى تجرى فى القارة الإفريقية. ويعد البحيرى فى الواقع شخصية مركزية خطيرة فى المنظمة العالمية للإخوان المسلمين، تطارده الأجهزة الأمنية منذ عهد عبدالناصر، لكنه تمكن من الدخول إلى السودان فى التسعينيات من القرن الماضى، ثم عاد إلى مصر بعد سقوط مبارك عام 2011. وفى عام 2013 عاد إلى الخرطوم واستطاع إدخال عدد كبير من أفراد التنظيم الإخوانى المصرى الهاربين من مصر إلى السودان، وشرع بعد ذلك فى زرع خلايا سرية متشعبة من الإخوان المصريين فى السودان وليبيا.



وبعد سقوط البشير فى أبريل 2019، تمكن البحيرى من مساعدة شقيقى البشير: عباس البشير وعبدالله البشير وعدد كبير من حكومته على الهرب إلى تركيا، وكلهم دون استثناء من التنظيم الإخوانى. ولم تتردد حكومة السودان بعد سقوط البشير فى طرد مئات من الإخوان المصريين الذين استقر بهم المقام فى السودان منذ عام 2013.. وفى الفترة السابقة على هذا العام وبالتحديد فى مايو 2011 زار أردوغان السودان، وأبرم مع حكومتها عدة صفقات عسكرية واستخباراتية وتكنولوجية، وخطت العلاقات التركية السودانية شوطًا كبيرًا عام 2017، وهو العام الذى زار فيه أردوغان السودان للمرة الثانية وأسس بها مجلسًا للتعاون الاستراتيجى عالى المستوى، أفضى إلى التوقيع على أكثر من 12 اتفاقية فى مجال التعاون الاستراتيجى بين تركيا والسودان، تسمح إحداها لتركيا باستئجار جزيرة سواكن السودانية، وكانت هذه الجزيرة فى الماضى البعيد ميناءً عثمانيًا أراد أردوغان من استئجاره أن ينشئ بها قاعدة عسكرية تركية للضباط الأتراك وللسفن التركية.. ومنذ أن سقط الإخوان وحكومة البشير فى السودان وأردوغان يعضّ على أنامله حسرة وألمًا وهو يرى أحلامه العثمانية كلها تتهاوى فى مصر والسودان، ولم يعد أمامه من أمل إلا افتراس ليبيا لكى يحقق أطماعه التوسعية فيها وينهل من مصادر الطاقة الهائلة المدفونة فى أرضها.



ويرى بعض المحللين أن أردوغان على عكس ما قد يتصوره الكثيرون يستفيد كثيرًا من الآراء التى تصنفه بشكل كاريكاتورى إخوانيًا ينتمى إلى التنظيم الإخوانى ويفسر دعمه الشديد المتواصل لكل التنظيمات الإخوانية، ليس بسبب اشتراكه معها فى الانتماء إلى الإيديولوجية الأصولية، وإنما لكى ينمى ويقوى وضعه الإقليمى، معتمدًا فى ذلك على تضامن ودعم شبكات الإخوان النشطة والمتمددة فى الشرق الأوسط، ولا يرمى فى نهاية المطاف إلا إلى إحياء ماضٍ تولَّى.

* نقلا عن "المصري اليوم"