اردوغان ....الديماجوجية لا تفيد

هل تضيق الدائرة على أردوغان فلا يجد الإ العزف على أوتار العقائد والإيمانيات ، يدفع بها الديماجوجيين في الداخل التركي ، ليكونونا عونا وسندا له ، وغالبيتهم من الراديكاليين المتطرفين ، في مواجهة الأصوات الرافضة لخدعته الإخيرة تجاه اليونان؟

باختصار غير مخل ، غاية مراد السلطان المنحول ، هو أن يعيد عجلة التاريخ إلى الوراء لإحياء الدولة العثمانية البائدة ، وليعلن نفسه خليفة للمسلمين حول الكرة الأرضية.

غير أن علامة إستفهام بعينها تتقاطع مع سعيه سيئ الذكر وهي :" هل كانت الدولة العثمانية في عهودها الظلامية الغابرة ، قوة إحياء معنوية للإسلام والمسلمين" ؟

أي مؤرخ محقق ومدقق يخبرنا بأن حقبة الدولة العثمانية التي بلغت نحو أربعة قرون ، كانت السبب الرئيس في تخلف وجهل ومرض كل الدول الإسلامية، التي وضعت يدها عليها عنوة، بسفك الدم ، وإستنزاف الخيرات لصالح الصدر الأعظم المزيف، الذي تلاعب بالقوى الدينية، وسخرهم لصالح مشروعه الإستعماري.

اليوم يعيد أردوغان نفس القصة ، إذ يروج في الداخل التركي أن الصراع مع اليونان عقدي ، ديني في جوهره ،وأنه بوصفه حامي حمى المسلمين يتوجب عليه الحفاظ على ثرواتهم في البحار الثلاثة كما أشار في خطابه الاخير.

يعلم القاصي والداني أن أردوغان هو نتاج جماعات سرية ضاربة جذورها في تاريخ تركيا ، وصورة عضويته في تلك الجماعات منشورة ومعروفة ، وهناك محفل شهير في بلاده منذ زمن بعيد ، وهي جماعة لا تحمل خيرا للمسلمين او للعرب ، وتوجهاتها معروفة منذ زمن بعيد.

والثابت كذلك أنه منذ اكتشاف مصر حقل "ظهر " العملاق ، للغاز الطبيعي في مياه البحر الابيض المتوسط ، أصيب الأغا بلوثة عقلية ، فكيف للمصريين الذين أبطلوا وأفسدوا مشروع العثمانيين الجدد ، وتركيا الكبرى، في 30 يونيو 2013 ، أن تجود مياههم الإقليمية بهذا الكنز الثمين ، في حين تفتقر المياه الغقليمية لتركيا ، وكذا منطقتها الاقتصادية ، لأي حقول مماثلة ، وفي الوقت عينه بدا أيضا أن اليونان لديها ثروات معتبرة من النفط والغاز.

هنا بدا أردوغان يتساءل كيف له أن يطلق الجني من القمقم ، ويتلاعب بالمطلقات الدينية ،ويسعى في طريق إستفزاز اليونان للدخول معه في معركة حربية، توفر له غطاء شعبوي داخلي؟

الجواب اليسير ، عبر الترويج للصدام على أنه معركة دينية بين الإسلام وهو راعيه وخليفته ، وبين اليونان ذات الإرث البيزنطي .

ومن هنا يفهم المرء ايضا لماذا أقدم اردوغان على مسار تحويل متحف "آغيا صوفيا "، إلى مسجد مرة جديدة ، وبدا مشهد الإمام حامل السيف صاعدا المنبر ، دعوة مؤكدة لتأجيج الكراهيات وإحياء العداوات لا سيما مع اليونانيين.

لم تنجر اليونان حتى الساعة للفخ الاردوغاني لأنها تعلم أبعاده الحقيقية والتي تتمثل في عدة نقاط ومنها:

أولا: يدرك اليونانيون أن مسالة صحيح الدين لا تعني أردوغان من قريب أو بعيد ، ولهذا لا ينفخون في نيران الجدل المذهبي أو الديني ، فقد سئموا من هذا الصراع مع الأتراك عبر مئات السنين.

ثانيا : من الواضح جدا للقيادة السياسية اليونانية أن أردوغان يعيش مأزقا غير مسبوق ، موصول بجزئيتين ، الأولى تخص الوضع الإقتصادي في الداخل التركي والذي يتدهور يوما تلو الآخر ، وقد بلغت ديون البلاد نحو 170 مليار دولار ، تحتاج إلى خدمة دين عام كل عام ،ما يرفع إجمالي الرقم إلى 200 مليار ، الأمر الذي دعا كبريات المؤسسات المالية العالمية لتخفيض الإئتمان الممنوح لتركيا ، ما سيرتد سلبا على الإقتصاد التركي مستقبلا ، وعليه فالحرب هروب إلى الأمام.

أما الجزئية الثانية فتدور حول أردوغان الذي تهاوى حزبيا ، وشباب تركيا الذي أنصرف عنه ، لإضاعته ثروات تركيا في مغامرات عسكرية طائشة ، وتعكير صفو علاقات الدولة مع جيرانها في الإقليم ، وتشويه صورة تركيا في الغرب الاوربي والأمريكي على نحو خاص.

هنا ما من رهان لأردوغان سوى الاصوليين ، والعزف على اوتار الحمية الدينية ، في مواجهة اليونان المسيحية.

ثالثا :تقوم اليونان في الوقت الراهن بفضح الأطماع التركية في منطقة شرق المتوسط ، ذلك أن أوهام اردوغان تتجاوز النفط والغاز وتتصل بكونها إحدى أهم المناطق الإستراتيجية في العالم ، لا سيما وأن التنقل من المحيط الهندي عبر قناة السويس يمر بها ، كما تربط الهند بالصين وكوريا الجنوبية وبقية دول الشرق الأوسط بالقارة الأوربية والمحيط الأطلسي.

كل ما تقدم لا يغيب عن أعين الاتحاد الاوربي ، والذي يدرك النوايا الخبيثة لأردوغان ، وليس التهويمات الدينية التي تعود إلى القرون الوسطى.

على ان المؤلم في المنطقة الشرق اوسطيه ، أنه فيما الأوربيين ينجون من خديعة ترامب وفخه العقائدي الديني ، يقع البعض من الفلسطينيين في براثن الأغا المحتل والمعتل ، ناسين أو متناسين ان لليونان تاريخ طويل ومشرف من دعم القضية الفلسطينية ، بلغت أن طالب بعضهم بفرض عقوبات دولية على إسرائيل حال قامت بضم أراضي فلسطينية إليها اليها، كما كان يخطط نتانياهو قبل أن تجئ اتفاقية السلام الاماراتية – الإسرائيلية لتستنقذ المشهد.

يتصل أبو مازن باردوغان ليهنئه بتحويل " آغيا صوفيا "،إلى مسجد ، وكأنه بذلك يراهن على الأصوليين بدوره ، ويفوته او هكذا يبدو ، أن السلطان والخليفة الابوكريفي هو ملك التطبيع مع إسرائيل، وأن تركيا منذ العام 1949 تتاجر بالقضية الفلسطينية علنا ، وتجذر علاقاتها بإسرائيل سرا.

الخلاصة ..خدعة أردوغان مفضوحة ونهاية الأردوغانية قريبة جدا.