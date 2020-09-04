ماذا أكتب عنكم..؟!

أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. كل يوم تطالعنا الصحافة بأخبار مؤلمة تبعث على الغثيان في صفحة النفس والوجدان، واللافت أننا بالأمس كنا نتحدث عن فساد بعض الوزراء والشيوخ وكبار المسؤولين فإذا بنا اليوم نكتب عن فساد آخر من النوع الفاخر جداً وإليكم جزءا مما تم نشره مؤخراً من قضايا: ‏تجاوزات مالية في المسجد الكبير. ‏اختلاسات في وزارة الأوقاف. ‏رشوة في بيت الزكاة. استيلاء على الأموال في صندوق إعانة المرضى. وغيرها العديد من الجرائم الأخلاقية التي لا تكفي المساحة هنا لحصرها أو لا يسمح القانون بنشرها وبالنهاية «الستر زين» كما يقولون. ‏المعضلة يا سادة أن القاسم المشترك بين تلك الجرائم المختلفة هو أن مرتكبيها يطلق عليهم رجال دين، وما دعانا للكتابة أن الأمر أصبح ظاهرة عامة في المجتمع تدعو إلى التأمل. خطورة هذه الجرائم أن أصحابها يتحدثون ويتنفسون ويقدمون أنفسهم للناس والمجتمع بأنهم الصفوة والنخبة وبأنهم أهل الإصلاح والصلاح وهم رموز للطهارة والعفاف، وكأن الإسلام حكر عليهم أو حبس منذور لهم، مما يوقع اللبس والشك لدى الناس والعامة في النموذج الإسلامي والديني برمته، فضلاً عن تشويه صورة الإسلام المشرقة وخلق فرصة ذهبية للطعن بالدين، وهنا مكمن الخطورة فكما يقول الإمام محمد الغزالي: «ان التدين المغشوش قد يكون أنكى بالأمم من الإلحاد الصارخ»، والمسألة هنا اطمئنوا ليست لها علاقة بالصراع بين الإسلاميين والليبراليين، فأرجو أن نصفي النوايا كما أرجو ألا يمط مبارك الدويلة شفتيه أو يرفع محمد الدلال حاجبيه أو يمد عادل الدمخي قدميه عندما نسلط الضوء على أفعال وجرائم بعض من يؤيدهم ويصفق لهم ويجري خلفهم. من زاوية أخرى، أستغرب من نواب الأحزاب الدينية عدم الحديث وتسليط الضوء سياسياً على هذا الفساد الذي يمارسه فريقهم، بينما نجدهم قساة وأشداء على خصومهم، ولا يمارسون النقد الذاتي بشجاعة وصراحة مثلما كان يمارسه الصحابة والخلفاء الراشدون، فالسكوت عن الجرائم يُعدّ من أكبر وأعظم أنواع الفساد.. وعلى سبيل المثال: لماذا لا يتحدثون عن تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة الأوقاف فأموالها أيضاً أموال عامة؟ لذا نكرر دائماً عندما يتوقف رجال الدين عن العمل بالسياسة ويتحلون بالرشد ويعودون إلى المساجد فسوف تزول نصف المشاكل في هذا البلد.

نقلا عن "القدس"