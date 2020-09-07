زملاء العمل عامل من العوامل المهمة التي تجعل بيئة العمل إيجابية أو سلبية. الزميل ممكن يكون عوناً لزميله أو العكس. الزميل قد يكون عضواً فاعلاً في فريق العمل أو عضواً لا يريد أن ينسب النجاح إلا إلى نفسه. المنافسة بين زملاء العمل ظاهرة صحية إذا كانت منافسة بناءة. من الطبيعي أن أي بيئة عمل لن تكون مثالية. سوف تحدث مناوشات، ونزاع صلاحيات، وربما سرقة أفكار ومقترحات. هذا أمر طبيعي متوقع. الأمر غير الطبيعي هي أن تكون الإدارة هي سبب المشكلات التي تحدث بين زملاء العمل، وبالتالي فلن تكون هي مصدر الحل.

من الأخطاء الإدارية التي تسبب النزاع بين الزملاء أو التنافس غير البناء، عدم وجود عدالة في الحقوق والواجبات. ومن ذلك مثلاً التركيز على أحد الزملاء في المسؤوليات والإثراء الوظيفي. وإعطاء الانطباع بأن الثقة لا تتوفر إلا لشخص واحد أو إدارة واحدة.

ومن الأخطاء أيضاً التباين في تعامل الإدارة مع الزملاء. ومنها التعديل في الهيكل التنظيمي مثلاً لمصالح غير تنظيمية.

ومن الأخطاء عدم وجود ثقافة للعمل يلتزم بها الرؤساء قبل المرؤوسين. تعزز تنظيراً وتطبيقاً مفاهيم ومبادئ العمل الجماعي والعدالة والنزاهة والحقوق الفكرية والجودة.

في بيئة العمل سيقابلك زميل يتعلق بك ليستفيد. هل هذا السلوك يمثل مشكلة؟ إذا كانت الاستفادة الشخصية ستنعكس على مصلحة العمل فهذا هو المطلوب. هذا تعاون مهني ومؤشر على بيئة عمل إيجابية.

قد يقوم أحد الزملاء بدور الرقيب الذي ينقل المعلومات للإدارة. إن وجد هذا السلوك فهو مؤشر على عدم الثقة بين الإدارة والموظفين.

سيقابلك زميل مشغول بالثرثرة التي تؤثر سلبياً على إنتاجية الآخرين. قد ينزعج زميل من نجاح زميل آخر فيحاول التشويش على النجاح وتهميشه. هذا موقف يمكن التعامل معه بشفافية بهدف تحويل هذا الموقف السلبي إلى إيجابي يتيح فرصة للزميل المنزعج من تحقيق الاستفادة من زميله الناجح بمبادرة من الإدارة أو من الزميل الناجح.

سيقابلك زميل تثق به فتبوح له بأفكارك حول تطوير العمل، فيسارع إلى تقديمها للإدارة باسمه! هذا سلوك يجب أن يخضع للنظام.

سيقابلك من يتحدث بسوء عن الزملاء الآخرين، لا تسمح له بذلك، ومن تحدث لك سيتحدث عنك.

سوف تكتشف أنك ملزم بالعمل والتواصل والتنسيق مع زميلك بصرف النظر عن المشاعر الشخصية.

سوف تتعلم في بيئة العمل أن المصارحة بشكل مباشر مع الزملاء هي الطريقة الأفضل لبناء علاقة إيجابية.

مسؤولية الإدارة تنمية العلاقات الإنسانية بين الزملاء، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية من خلال الفعاليات الرسمية وغير الرسمية ومن خلال الممارسات الإدارية العادلة والتعامل الذي يتسم بالاحترام والتقدير مع الجميع.

*نقلا عن "الرياض"