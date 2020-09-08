استيقظوا وإلا ستندثروا

لقد كتبنا مؤخرًا عن كيف نود كبشر تقسيم تاريخ الإنسان العاقل إلى عصور مختلفة، كل منها سمي على اسم السمات الأكثر تميزًا لعصر معين. تحدثنا عن العصر الحجري، والعصر البرونزي، وعصر التنوير، والعصر الصناعي، وكل اسم يعبر بوضوح عن التطورات الرئيسية والأسئلة المركزية في ذلك العصر بالذات. خلال حبسنا بسبب فيروس كورونا، شعرت أن الكثير من الأشياء تتغير داخلنا ومن حولنا لدرجة أنني اقترحت تسميته عصر كورونا أو عصر الفيروس، لكنني أعتقد أنه مجرد جزء من تطور أوسع، وأنه اختبار لنا اليوم. المشكلة الحقيقية التي نواجهها في هذا العصر الحالي هي ما إذا كنا نحن البشر قادرين على الاستيقاظ ، أو نكون قد حكمنا جزما على جنسنا البشري بالاندثار من على هذه الأرض. بصفتي شخصًا يحب أن يؤمن بالبشرية، حتى عندما تتراكم الاحتمالات ضدنا، أود أن أقترح تسميته عصر اليقظة لوصف التحدي الهائل الذي نواجهه. نحن صرنا ما يقرب من 8 مليارات إنسان على كوكب دفعناه تقريبًا في كل مكان وبكل وسيلة يمكن تخيلها نحو نقطة الانهيار.

ظهرت الدعوة للاستيقاظ العالمي المهم للكثيرين منا في الثمانينيات، عندما بدأ الضرر البيئي الذي كنا نحدثه لكوكبنا يصبح أكثر وضوحًا لنا. وقد صاغته لجنة بروندتلاند التابعة للأمم المتحدة والتي نشرت مستقبلنا المشترك في عام 1987 حيث حددت الأهمية الحاسمة للتنمية المستدامة إذا أردنا الحفاظ على كوكبنا للأجيال القادمة. أدى التقرير إلى ظهور ضمير بيئي جديد، وقمة الأرض في ريو عام 1992 وإعلان ريو، والأهداف الإنمائية للألفية للأمم المتحدة وصولاً إلى اتفاقية باريس للمناخ لعام 2016، التي تفاوض عليها ممثلو 196 دولة \، مع 189 دولة وقعت عليها حاليًا. كانت هذه لحظة أمل كبير واعتزاز إنساني عالمي، حيث رأيت العالم يجتمع لمواجهة التحدي الأكبر والأكثر خطورة للبشرية. ومع ذلك ليس سراً أننا لم نحقق أداءً جيدًا منذ ذلك الحين في خفض انبعاثات الكربون العالمية حيث إننا نسير حاليًا في طريق تزايد كارثي بمقدار 3 درجات مئوية في متوسط ​​درجة الحرارة العالمية بدلاً من 1.5 درجة مئوية غير المستقرة بالفعل بموجب اتفاقية باريس تهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

لقد حذرتنا الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) بالفعل من أن الانزلاق "مجرد" 2 درجة مئوية في متوسط ​​زيادة درجة الحرارة العالمية، مقابل 1.5 درجة مئوية، سيؤدي إلى موت جميع الشعب المرجانية في العالم تقريبًا ، وأن مصائد الأسماك ستعاني ضعف الانخفاض المتوقع وستفقد الحشرات والنباتات نصفًا إضافيًا من أراضيها ، وسيكون الصيف الخالي من الجليد البحري أكثر تواترًا بعشر مرات، وزادت شدة وتواتر موجات الحر القاتلة والفيضانات والجفاف بشكل كبير. وذلك مع زيادة إضافية في مستوى سطح البحر إلى متر واحد وسيتسبب في تشريد ما لا يقل عن 100 مليون من سكان الساحل المناخ بحلول عام 2100. هذه التغييرات المأساوية التي نواجهها تتضح اليوم. حيث تشهد المزيد والمزيد من المناطق في جميع أنحاء العالم موجات حر كبيرة أو حرائق غابات أو موجات جفاف شديدة وطويلة. تجف بحار بأكملها مثل بحر آرال ، بينما من المتوقع أن تصل العديد من أكبر أنهار آسيا قريبًا إلى مستويات غير كافية للحفاظ على الأراضي والأشخاص من حولها. اشتهرت مصايد سمك القد في نيوفاوندلاند بالانهيار في السبعينيات بسبب استمرار الصيد الجائر اليوم ، فقد استُنفد ثلث مخزون الأسماك في العالم. ويعتقد بعض العلماء أنه بعد 40 عامًا قد لا يتبقى سمكة واحدة في البحر.

حاجة الإنسان لإطعام ما يقرب من 8 مليارات شخص سبب جزء كبير من الضغط الواقع على أراضي العالم، بدءًا من إزالة الغابات إلى الزراعة المكثفة والمبيدات الحشرية. حسبت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أنه ستكون هناك حاجة إلى زيادة الغذاء بنسبة 70٪ في عام 2050 مقارنة بعام 2010 لإطعام عدد متزايد من السكان. لكن الأراضي الزراعية تدهورت في جميع أنحاء العالم لدرجة أن المحاصيل تتناقص بالفعل حيث قطعنا ما يقرب من 100000 فدان من الغابات كل يوم ونفقد 135 نوعًا يوميًا. ويؤدي ذلك جنبًا إلى جنب مع الطقس المتطرف والجفاف إلى خلق سيناريو دراماتيكي وخطير على البشرية. لقد رأينا بالفعل العديد من الصراعات والاضطرابات التي نتجت في جزء كبير منها عن نقص الغذاء. عندما نتطرق إلى التاريخ الحديث، ففي عام 2008 ، ترجمت أعمال الشغب بسبب نقص الغذاء في مختلف البلدان عن هذه النتيجة المخيفة لتغير المناخ، كما أن الحروب الطويلة والمدمرة في دارفور وسوريا قد سبقتها موجات الجفاف التي قضت على المحاصيل.

على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدنا تضاعفًا غير مسبوق للحرائق وإزالة الغابات في مناطق حساسة مثل الأمازون أو جنوب شرق آسيا أو أستراليا وحتى في القطب الشمالي. مع درجات حرارة القطب الشمالي في القرن الحادي والعشرين التي صارت أعلى بالفعل 8-10 درجات مئوية عما كانت عليه طوال القرن العشرين، هذه المنطقة الرطبة عادةً تشهد عددًا كبيرًا من حرائق الغابات. تحت الغابات الرطبة عادةً ، تحترق الآن أيضًا مستنقعات الخث المليئة بالكربون والميثان ، مما يزيد من شبح الآثار الجامحة لذوبان الجليد في القطب الشمالي وسيبيريا وإطلاق كميات هائلة من الكربون والميثان. يُخشى أن تخلق سلسلة ردود فعل مدمرة حيث يتطرف تغير المناخ ، وكل زيادة في درجة الحرارة بسبب حرائق الغابات وذوبان التربة الصقيعية تؤدي إلى زيادة أكبر تغذي الحلقة التالية.

عندما نفكر في حرائق الغابات في الأمازون ، يجب ألا ننسى أنها أيضًا المنطقة الأكثر ثراءً بالأنواع في العالم. على الرغم من التمكن من السيطرة على إزالة الغابات في أوائل العقد الأول من القرن الحالي ، إلا أن إزالة الغابات وحرائق الغابات المتعمدة أدت مرة أخرى إلى إزالة أكثر من 10000 كيلومتر مربع من غابات الأمازون المطيرة سنويًا. بورنيو وحوض الكونغو وأستراليا هي مناطق أخرى غنية بالأنواع حيث تجري إزالة الغابات بوتيرة مخيفة اليوم. علاوة على العمل كمصارف للكربون ومحميات للتنوع البيولوجي ، توفر الغابات أيضًا الأكسجين والأمطار وتنظيم جريان المياه لبقية الأرض. كان فقدان التنوع البيولوجي واضحًا بشكل خاص في مجموعات الحشرات ، التي يحدث معدل انقراضها ثماني مرات أسرع من معدل انقراض الحيوانات الأخرى. انخفضت أنواع الحشرات بنسبة تتراوح بين 40 و 70 في المائة في الثلاثين عامًا الماضية ، ويرجع ذلك في الغالب إلى قيام البشر بتدمير موائلها ، وهو عامل رئيسي أيضًا في انتشار الفيروسات الخطيرة إلى البشر ، ومن المحتمل أن يكون السبب في جائحة السارس الحالي.

نحن البشر مسؤولون أيضًا عن كمية هائلة من النفايات. وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة ، يُفقد أو يُهدر ثلث الأغذية المنتجة ، مما يضيف ما يعادل 4.4 مليار طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سنويًا ، مما يجعل نفايات الطعام ثالث أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري بعد الولايات المتحدة والصين، لو كانت دولة. وهذا يعني أن ما يقرب من ثلث الأراضي الزراعية والكميات المكافئة من المياه تُستخدم في زراعة أغذية تُهدر تمامًا وببساطة. كما تسبب الإفراط في استخدام المياه لدينا في الضغط على العديد من طبقات المياه الجوفية المستنفدة والمناطق التي تكون فيها المياه شحيحة بالفعل على الأقل في جزء من العام. من خلال تضمين جميع المياه المستخدمة لإنتاج السلع والغذاء والطاقة التي يستخدمها المواطن الأمريكي العادي يوميًا اتضح أن الأمريكي يستخدم 8300 لترًا من الماء يوميًا. في الوقت نفسه ، يعاني ما يقرب من ثلث سكان العالم من نقص المياه لمدة شهر واحد على الأقل في السنة. زاد استخدامنا للمياه ستة أضعاف في المائة عام الماضية ، ومن المتوقع أن يزداد بنسبة 20-50٪ أخرى بحلول عام 2050.

كما أن نفاياتنا لموارد الكوكب الأخرى أمر مثير للقلق إلى حد ما ، حيث إننا نعيد حاليًا استخدام 9٪ فقط من ما يقرب من 100 مليار طن من المعادن والوقود الأحفوري والمعادن والكتلة الحيوية التي تدخل الاقتصاد كل عام ، على الرغم من أن 62٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية يتم إنشاؤها أثناء استخراج ومعالجة وتصنيع البضائع. النفايات البلاستيكية هي مصدر قلق رئيسي آخر ، حيث من المتوقع أن تمثل المواد البلاستيكية 13٪ من ميزانية الكربون لدينا بحلول عام 2050. هناك بالفعل أكثر من 100 مليون طن من البلاستيك تطفو أو تغرق في محيطاتنا. تلوث الهواء والبحر له بالفعل عواقب واسعة النطاق مع آثار كبيرة على صحتنا وصحة الأسماك والمخلوقات الأخرى ، وكثير منها ينتهي به المطاف في أطباقنا المليئة بالبلاستيك السام والزئبق.

ظهور أزمة الفيروس التاجي في هذا الوقت خلال عصر الصحوة ليس مصادفة في ذهني. لقد دفعنا كوكبنا إلى حافة الهاوية بطرق عديدة لدرجة أن مرضه الآن يجعلنا مرضى أيضًا. إن كورونا هو تتويج لعدم قدرتنا حتى الآن على تسخير ذكائنا لوقف وتخفيف الضرر الهائل الذي نلحقه بمصادر عيشنا والموارد التي نعتمد عليها للحياة. لكن من المرجح أن يكون عصر الاستيقاظ قصيرًا نسبيًا ، حيث إننا لا نتحدث أكثر من 20 إلى 30 عامًا لتغيير سلوكنا ومفهومنا للنمو والتنمية وحالة كوكبنا. سيبلغ الطفل المولود اليوم سن الرشد في وقت تبدأ فيه البشرية إما في التعافي من خلال الاهتمام بالكوكب الذي نعيش عليه أو ببساطة تختفي.

لقد أمضينا عدة أشهر من الحجر الصحي للتفكير في هذه التحديات الحاسمة؛ لقد حان الوقت الآن لأن نواجهه وجهاً لوجه باعتبار البشر أذكياء ومتعاطفين في الأساس، ونحن بالفعل كذلك. سيكون كوكبنا على ما يرام بدوننا، في الواقع ، على الأرجح سيزدهر بسرعة في غيابنا، كما رأينا خلال أشهر الحبس. الذي على المحك اليوم هو مهمة إنقاذ جنسنا البشري من الزوال. آمل أن يُكتب في يوم من الأيام تاريخ من عصر اليقظة، نحن البشر نفخر بأننا واجهنا وتغلبنا على أكبر تحد واجهته البشرية على الإطلاق.