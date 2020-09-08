عن المشروع القومي العروبي.. وإخفاقاته

في أحد التجمعات الفكرية في مدينة أبوظبي، التقيت بالسيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتحدثنا عن واقع العرب، واقترحت عليه قيام الجامعة العربية بدعوة مجموعة من المهتمين العرب من مختلف الدول لتبادل الأفكار مهما كان لونها، في سعي جدي لتلمس الاتجاهات المؤثرة في العالم العربي، لكنه اعتذر لمسببات مالية، فالعجز في ميزانية الجامعة لا يشجع على فتح قناة جديدة تزيد من المصاريف.. ميزانية المؤتمر ليست محصورة بالجامعة، يمكن للمؤسسات الصحافية الكبرى تبني المبادرة بمساعدة الشركات من القطاع الخاص تتكفل بالترتيبات المالية، لأن مفهوم المشروع القومي العروبي، الذي كان في وقت سابق يغطي الفضاء العربي سياسياً وإعلامياً ويتصدر بيانات الأحزاب، ويشكل الوجبة الأساسية في مواد التثقيف الحزبي، ويتضخم في جاذبيته إلى الوصول إلى دساتير بعض الدول العربية متوهجاً كهدف تعمل هذه الدول على تحقيقه، وتتولى قنوات الإعلام التبشير به بشرح مثير لعوائده، ليس للدول التي تتبناه، وإنما على المواطن العربي أينما كان، وأكثر من ذلك أن يتحول المشروع إلى عشق وهيام لدولة مهمة مثل سوريا وإلى حد ما العراق، اللذين تحولا بشعاراتهما وثقافتهما إلى صوت دولة الأمة، فمشروع واعد كهذا يستحق من يدعمه.. جاء هذا الطرح من المدرسة الشامية التي بناها أوائل العرب الرافضون للاستكانة للخلافة العثمانية، في تأكيدهم للانتماء العربي بمعزل عن النهج الذي تتبناه الخلافة العثمانية، وتمكنت هذه المدرسة من تخريج أعداد تسيدت القيادة في كل أرض الشام، بما فيها لبنان وفلسطين والعراق، ودفعت المواطن فيها إلى النضال للتحرر من القيود العثمانية واعلان الاستقلال في دولة الوحدة العربية.. ومع هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، تمكنت المجموعة البارزة من اختيار الشريف حسين بن علي، شريف الحجاز، عنواناً لها، وأجمعت على اختيار ابنه فيصل بن الحسين ممثلاً لها في مؤتمر فرساي عام 1919.. لم ينجح الأمير فيصل بن الحسين في نيل الدعم من الرئيس الأميركي ويلسون صاحب الأربعة عشر مبدأ، وجوهرها حق الشعوب في تقرير المصير، والسبب أن الزعيم الأميركي تعرض لعمليات غش من كل من رئيس وزراء بريطانيا جورج لويد ورئيس وزراء فرنسا العجوز كليمنصو في مساعيهما لتحقيق اتفاقية سايكس بيكو لتقسيم سوريا وفرض الانتداب على العراق. ومن ذلك التفاهم السياسي البريطاني - الفرنسي تعرض المشروع العروبي الوحدوي لأعنف ضرباته، فتم تعويض الملك فيصل بعد تقويض حكمه في سوريا باختياره ملكاً على العراق بدعم من بريطانيا.. اصطحب الملك فيصل مجموعة من السياسيين الذين كانوا معه في سوريا إلى العراق ليشاركوه في الحكم، معظمهم من ضباط الجيش العثماني ومن كبار الموظفين فيها، وكانوا مثل ملكهم فيصل، متشربين بالمشروع القومي الوحدوي العربي، وحكموا العراق، يتبادلون تشكيل الوزارات، مستمرين في دعم الحركة السياسية السورية ضد الاستعمار الفرنسي، ومواصلين الدعوة الوحدوية، مبتهجين بانتصار سوريا بعد هزيمة فرنسا في الحرب العالمية الثانية، ومتطلعين إلى انطلاق الوحدة السورية – العراقية، التي كان يمكن تحقيقها في إطار حكم عراقي – سوري برلماني يضم جميع الألوان والفئات والأعراق، لكن الملك فيصل ومناصريه ارتكبوا الخطأ القاتل في إبعاد الشيعة عن السلطة، وطرد زعيمهم آية الله مهدي الخليصي إلى طهران، وترسيخ قوة الطائفة السنية على حساب حقوق الآخرين.. وحقق بذلك الانقسام حتمية الانهيار وإدامة الفوضى والاضطراب، وغياب الاستقرار الذي ما زال غائباً عن العراق، بينما ظلت سوريا في عهد الاستقلال تنادي، وحيدة ومنفردة، بحتمية الأمة ووحدتها في تجاهل كامل لحقيقة المشاعر الوطنية السورية، وبدلاً من الاعتزاز بالهوية المتميزة للشعب السوري، تحولت أجهزة الدولة إلى ترسيخ معاني الانتماء العروبي، وتقديم طروحات تشكل الغذاء الفكري للشعب السوري، الذي غابت عن ثقافته الحقيقة الوطنية التي لم تغرس بعمق في بطن التربة السورية.. كنا نذهب مصطافين إلى سوريا، نجلس في مقاهي دمشق ونشارك التجمعات حول برادات الشاي، مستمعين إلى فضيلة الأمة الواحدة وكأنها قادمة على خط الأوتستراد السريع.. لم يكن حزب البعث وحيداً في هذا الهيام السوري بالدولة العروبية، وإنما كانت الوحدوية عشق مختلف الطبقات وأبناء الشعب البسطاء، وإذا تواجدت تحفظات فكلها تدور في الاختلاف حول سرعة التنفيذ.. ومن هذا الواقع عاشت سوريا في جولات الوحدة، متنقلة بين أمل نجاحها في العراق وانتظارها مع مصر ولعلها تضم فيما بعد الأردن ولبنان، وعندما جاء الانفصال بين سوريا ومصر كانت دبلوماسية الانفصال تعترض على أسلوب التنفيذ الوحدوي، مع بيانات تأتي من القيادة تثني على الوحدة وتتمناها بثوب متجدد.. أسهمت تجربة الانفصال المصري - السوري بالدفع نحو نهج آخر يؤمن التعاون العربي في صيغ تجارية واقتصادية وتبادليات ثقافية، ولم يتحقق شيء منها، لأن مخلفات الاحتلال الاسرائيلي أشغلت سوريا عن مطابخ الوحدة والتوحيد.. جاء مشروع مجلس التعاون مبهراً في تأثيراته خارجاً من قناعات خليجية جماعية، قيادات وشعوباً، ويعود ذلك الحماس التلقائي المتدفق إلى واقعية البرنامج وأهدافه، وأبرزها احترامه للدولة الوطنية الخليجية التي ولدت من هوية تاريخية متواصلة في شرعيتها، ومعبرة عن إرادة شعب بخصائصه المحلية، وترسيخ حدودها وجمعها في إطار تعاوني يضم الدول الست، تسعى إلى تعميق التعاون في جميع المجالات، مع تحديد أهداف تتحقق تدريجياً وعبر خطوات لها مردود يريده الجميع، ويؤمن لهم الأمن والاستقرار.. وتميزت التجربة بمؤازرة عالمية وبمباركة عربية، تتذبذب حرارتها بين المرتفع وبين البارد، ولم يكن ذلك مفاجأة، وإنما الذي شدني هو التيارالعالمي الجارف في دعمه والمتعطش لمعرفة المزيد عن هذا المجلس، وخلال العامين الأولين من حياة المجلس كنت، كأمين عام، متحدثاً في الكونغرس الأميركي، وفي باريس، ودول اسكندنافيا، وأوروبا، وطبعاً لندن، وتحدثت في الصين ودخلت البرلمانات الأوروبية شارحاً هوية المجلس.. لا تزعجني كثيراً حالة المجلس غير المرضية الآن، ويعود ذلك إلى الحتمية الواقعية التي تعترف بها الدول الأعضاء.. جاء الغزو العراقي بوحشيته على الكويت مستغلاً افتراضات وهمية حول الحدود المصطنعة، والدولة المؤقتة والتجزئة الاستعمارية وكل ما في جعبة حزب البعث ومشروعه من وهميات وتشويهات، مردداً المصلحة القومية العروبية العليا التي تعلو على مصالح القطر.. في تجاهل تام لمعاني الدولة الوطنية، فلم يجد شخصاً واحداً يهضم الخرافة، وانكسر الغزو وانتهت حياة الجلادين بأنياب المقصلة.. وانطوت أطروحة المشروع الوحدوي مع بروز حقيقتين، الأولى، أن الدولة الوطنية العربية ترتكز على تمسك شعبي قوي بهويتها وحدودها، معبراً عن ايمان بخصائص الانتماء، رافضاً التطاول على شرعيتها ومؤكداً الحفاظ عليها.. والثانية العوائد المؤكدة التي تأتي من التعاون الاقليمي بين دول متشابهة في نظامها السياسي وفي دبلوماسيتها الخارجية، لاسيما في التجارة والاستثمار والتعاون الفني والأمني.. أنهى الغزو العراقي لدولة الكويت كل الأشواق لمشروع عروبي وحدوي، فقد استغل صدام حسين ادعاءات البوابة الشرقية والمصالح القومية ونداءات الأمة وسخرها كغطاء للتوسع يحوله النجاح فيه إلى صلاح الدين القرن العشرين.. ومع الانقسامات التي فجرها الغزو، سار كل في طريق.

*نقلا عن "القبس"