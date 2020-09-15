كوفيد-19 هو انتقام الطبيعة منا

الكبار والصغار يتحدثون بصوت واحد لإنقاذ جنسنا البشري.

بينما نشاهد حرائق الغابات تشتعل خارج نطاق السيطرة في كاليفورنيا، بعد فترة وجيزة من هبوب الأعاصير القوية، والأعاصير على لويزيانا وتكساس واليابان وكوريا الجنوبية، بعد صيف طويل من موجات الحر غير المسبوقة في القطب الشمالي.

أفكارنا تلاحظ علامات تغير المناخ الصارخة. على الرغم من ذلك يشهد هذا الأسبوع إصدار تقريرين رئيسيين وفيلم وثائقي مبهر عن التنوع البيولوجي، وهي القضية الحرجة الأخرى التي تجاهلناها على مسؤوليتنا.

وسيصدر غدًا تقرير الأمم المتحدة الخامس للتنوع العالمي، والذي، بلا شك، سيخبرنا أننا فشلنا تقريبًا في تحقيق كل الأهداف التي اتفقنا عليها في عام 2010 وفي كل اجتماع من قبل. فقط يوم الخميس الماضي، أصدر الصندوق العالمي للحياة البرية تقرير الكوكب الحي، محذرًا من أن أنواع الفقاريات في العالم قد انخفضت بنسبة 68% في الخمسين عامًا الماضية كنتيجة مباشرة للأنشطة البشرية. وفي الأمس، قدم ديفيد أتينبورو فيلمه الوثائقي الجديد على البي بي سي، "الانقراض: الحقائق". أظهر لنا بشكل مؤلم ومدمر ما فعلناه نحن البشر لكوكبنا وتنوع مكوناته، حيث يحدث الانقراض الآن أسرع بمئات المرات من معدل التطور الطبيعي.

خلاصة القول هنا هي أن جنسنا البشري يجد نفسه الآن تحت تهديد مماثل بالانقراض.

بالطبع لا يحتاج كوكبنا بأي حال من الأحوال إلى الإنسان العاقل للبقاء على قيد الحياة - في الواقع ليس هناك شك في أن الكوكب سيكون أفضل حالًا بدوننا، وأن التنوع البيولوجي سوف يزدهر بسرعة في غيابنا. لكننا أظهرنا بوضوح منذ قمة الأرض في ريو عام 1992 واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الخاصة بها أننا نعلم جيدًا أن هناك طريقة لنا للتعايش بشكل مستدام مع كوكبنا وجميع الأنواع الأخرى. تمامًا مثل اتفاقية باريس للمناخ لعام 2016 لم يتم تنفيذ الوفاء بـ 80% من الأهداف الدولية التي تم الاتفاق عليها في ريو، وفقًا لتقرير العام الماضي الصادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية (IPBES).

حتى وقت قريب كنا عالقين بين الإحصائيات المرعبة واللغة المفعمة بالأمل للاتفاقيات الدولية والمهدئات التكنولوجية وعدم قدرتنا على اتخاذ أي إجراء ذي معنى، مفضلين التمسك بحياتنا الاستهلاكية المريحة على حساب كوكبنا وأولئك الأقل حظًا.

في الواقع، وضعتنا الثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على هذا المسار بالذات. بالنسبة لجميع الاختراعات الرائعة والتقدم الحقيقي الذي أظهرته البشرية، كانت هناك دائمًا مسألة العوامل الخارجية السلبية التي حاولنا تجاهلها. عندما زرت لندن في أواخر الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي أثار تفكيري أن كان كل شيء لا يزال مغطى بالسخام يوميًا بسبب الفحم الذي غذى الثورة الصناعية منذ بدايتها. بعد يوم من المشي في أنحاء لندن بقميص أبيض صار أشهب رماديا من وسخ الفحم، مما يتطلب غسلًا مستمرًا، إضافة إلى أن الجزيئات السامة التي كنا نتنفسها نحن، خاصة عمال المناجم كل يوم. كان لدى الرجل الغني من يقوم بغسل ملابسه بشكل متكرر، في حين كافح الفقراء معتبرين حصولهم على الكهرباء والقدرة على إطعام أسرهم والعيش ثمن ما يتعرضون له من التلوث. وهذا كان أكبر خطأ لنا، عندما ننظر بعيدًا عن العوامل الخارجية السلبية الهائلة التي تنتج عن الوقود الأحفوري الرخيص الذي يغذي اقتصاداتنا الخارجة عن السيطرة طوال هذه السنوات، مما يؤدي إلى تحقيق تقدم هائل وتدمير بيئي مدمر.

كما يقول ديفيد أتينبورو البالغ من العمر 94 عامًا بوضوح في فيلمه الوثائقي عن فقدان التنوع البيولوجي، "نحن نواجه أزمة [..] لها عواقب علينا جميعًا. إنه يهدد قدرتنا على إطعام أنفسنا، والتحكم في مناخنا، بل إنه يعرضنا لخطر أكبر للإصابة بأمراض وبائية مثل Covid-19 ". يهدد مزيج من تدمير الموارد من قبل الإنسان وتغير المناخ والتلوث، مليون نوع من أصل 8 ملايين نوع على الأرض بالانقراض. إن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي يهددان مستقبلنا بنفس القدر وهما مرتبطان ارتباطًا وثيقًا. ذكّرنا تقرير المنبر الحكومي الدولي بشأن التنوع البيولوجي الصادر عن الأمم المتحدة في العام الماضي بأن البشر قد غيّروا بالفعل ثلاثة أرباع جميع الأراضي وثلثي المحيطات، مع تخصيص أكثر من ثلث الأراضي وثلاثة أرباع موارد المياه العذبة الآن للمحاصيل أو الماشية. علاوة على ذلك، فإن خطط الحد من انبعاثات الكربون عن طريق دفع الطاقة الحيوية ستؤدي فقط إلى تسريع تدمير الموارد وفقدان التنوع البيولوجي. تقول ريبيكا شو، كبيرة العلماء في الصندوق العالمي للطبيعة إن "COVID-19 هو بالفعل دعوة للاستيقاظ واضحة بأننا ندمر الكوكب بمعدلات لن تقوض الصحة البيئية فحسب بل تقوض أيضًا صحتنا وسلامتنا الاقتصادية".

لقد قلت منذ البداية إن الفيروسات مثل SARS-CoV2 وأسلافها مرتبطة بقوة بفقدان الموارد الطبيعية وزيادة الاتصالات اللاحقة بين البشر وناقلات الفيروسات مثل الخفافيش أو القرود. نحن البشر النوع الوحيد الذي يتحدى الكوكب ذاته الذي نعتمد عليه في حياتنا؛ لم يُظهر أي نوع آخر مثل هذا الغطرسة تجاه الطبيعة. إن تطرف الطقس وتفشي الفيروسات المتكرر بشكل متزايد الذي نشهده هي لغة الطبيعة الأم التي تتحدث إلينا مباشرة وتحذرنا من عواقب تجاوزاتنا. الطبيعة الأم لها قلب وتهتم بأطفالها، ولكن مثل أي والد حنون، لديها أيضًا حد للتسامح. حرائق الغابات المدمرة في كاليفورنيا والبرازيل وأستراليا والأعاصير القوية وCovid-19 كلها محاولات من الطبيعة الأم أن توضح لنا خطأ ما نقوم به. اتفاقيات المناخ والتنوع البيولوجي لا تستحق الورقة التي وقعنا عليها إذا تجاهلنا كل هدف من أهدافها. علينا أن نستنتج أن التغيير اليوم لم يعد تقوده الحكومات، بل الأصوات العادية، الصغار والكبار.

على مدى السنوات القليلة الماضية، كان الصوتان الأكثر وضوحًا وحماسة اللذان شجعانا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيئتنا أخيرًا هما رجل عجوز وفتاة صغيرة. أنا أفكر بالطبع في ديفيد أتينبورو وجريتا ثونبرغ. أصبح كلاهما متحدثًا رسميًا لنا جميعًا كأشخاص عاديين، حيث اجتمعنا معًا بصوت واحد لإنقاذ كوكبنا وجنسنا البشري. إنهم لا يخافون من عرض الحقائق بوحشية أمامنا، لأن حقيقة الدمار الذي أحدثناه وحشي بالفعل. بدلاً من التحدث عن الاتفاقيات والأهداف الدولية يتحدثون إلى كل واحد منا عن مسؤوليتنا الفردية عن الكوكب سواء في حياتنا اليومية أو من خلال العمل الجماعي لتغيير الوضع. إنهم يلفتون انتباهنا إلى النفايات الهائلة التي تنتجها مجتمعاتنا، وكيف يمكن للنفايات البلاستيكية أن تفوق قريبًا الأسماك في المحيطات. إذا كنا أذكياء بما يكفي لصنع الأكياس البلاستيكية فمن المؤكد أننا أذكياء بما يكفي لإعادة تدويرها بدلاً من تلويث البحار بها بشكل دائم.

منحتنا التجربة العالمية لحبس فيروس كورونا المزيد من الوقت للتفكير في أفعالنا وتوازن كوكبنا ومجتمعنا. جرّدنا فيروس صغير من أسلحتنا وهز معرفتنا بالطب والسلطة السياسية وذكّرنا بأننا لسنا محصنين من الخراب الذي نعيثه على كوكبنا. عندما طلب منا جريتا وديفيد أن نستيقظ، كانا يتحدثان عن عقدين على الأكثر يجب أن نتصرف فيهما بشكل حاسم إذا أردنا تجنب رؤية الكارثة والعواقب المدمرة لجهلنا ورفضنا على كوكبنا وجنسنا البشري. لكن أتينبورو يقارن أيضًا كآبة رؤية آخر اثنين من وحيد القرن الأبيض على الكوكب بالجهود الناجحة لانتزاع الغوريلا الجبلية من الانقراض في رواندا. تزودنا جريتا وديفيد بالأمل والأسباب اللازمة لنبذل كل جهدنا، على عكس المهدئات والمتبرعين الذين نستمع إليهم حتى الآن، ونعود دائمًا إلى طرقنا القديمة، غير مدركين بسعادة حتى الآن، للعواقب التي تترصدنا.