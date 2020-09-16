ملوك.. الفرص الضائعة

آه.. لو توحّدت الفصائل والمنظمات الفلسطينية وتجمّعت وانطلقت تعمل كما حدث فى توحد جبهة التحرير الجزائرية.. لو حدث ذلك لكانت القضية قد تم حلها وتحقق على الأقل قيام دولتين فى فلسطين، واحدة عربية عاصمتها القدس الشرقية.. وأخرى يهودية عاصمتها القدس الغربية.. ولكن يبدو هذا حلمًا صعب المنال.. حتى وإن عادت المنظمات إلى الاختلاف ولكن بعد تحقق حلم قيام دولة فلسطينية.. تمامًا كما حدث فى الجزائر.

ولكننا أمام «دولة الفرص الضائعة».. وكم من فرصة تم طرحها، ثم نامت بفعل الاختلافات الفلسطينية - الفلسطينية!. والبداية كانت مع رفض قرار الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين عام ١٩٤٧، وللأسف سارت الدول العربية فى رفض هذا القرار وراء الرفض، وربما ضغوط الفصائل والمنظمات الفلسطينية.

وكانت الفرصة الثانية هى مؤتمر ميناهاوس فى مصر، والذى دعت فيه مصر ياسر عرفات، واحتفظت فيه بمقعد متساوٍ مع مقعد إسرائيل، ولكن ضاعت - أيضًا - هذه الفرصة.. وكان ما كان من موقف فلسطينى من خطوة الرئيس السادات التى أدت فى النهاية إلى استعادة مصر لكامل التراب المصرى، الذى كانت إسرائيل قد استولت عليه فى سيناء.. بينما الرافضون مازالوا يندبون حظهم.. فلا سوريا استردت الجولان.. ولا الضفة الغربية عادت إلى الأردن، أو على الأقل حصلت على الاستقلال. وحتى الفرصة أو العرض الذى قدمه الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عندما كان وليًا للعهد رغم شجاعته بقبول مبدأ السلام من جانب العرب، ولكن زعماء الرفض للرفض مع التعنت الإسرائيلى أضاعوا - أيضًا - هذه الفرصة.. وهكذا اشتهرت الدول العربية - وأيضًا القيادات الفلسطينية - بأنهم أصحاب الفرص الضائعة.

بل إن المنظمات الفلسطينية قادت موقفًا معاديًا لفكرة الرئيس السادات، وشنت هجومًا شرسًا على مصر أيامها، واتهمت السادات بأنه باع القضية. وأتذكر كيف نظمت الفصائل الفلسطينية حملات إعلامية رهيبة للهجوم على مصر، رغم أن مصر وحدها قدمت أكثر مما قدم كل العرب لهذه القضية.. بل انحازت هذه الفصائل إلى الذين تخيلوا أنهم ورثوا مقعد الرئاسة المصرية للمنطقة، وإنجازات أكثر للرئيس العراقى صدام حسين عندما دعا إلى مقاطعة مصر، بل طردها من الجامعة العربية.. بل إن من الفلسطينيين - أيامها - مَن نظم حملات لمطاردة العمالة المصرية فى الدول العربية والخليجية بالذات.

■ ■ والآن تتعرض دولة الإمارات، ومن بعدها مملكة البحرين، لهجمات شرسة، لأنها قبلت اتفاق سلام مع إسرائيل.. مقابل إيقاف ضم أراضٍ جديدة إليها من الضفة الغربية.. وتناست هذه المنظمات أن الإمارات كانت أكبر دولة تمد يدها للفلسطينيين.. ولكن ماذا نقول غير أنهم ملوك الفرص الضائعة!.

* نقلا عن "المصري اليوم"