استعادة سمعة الجامعة المصرية

كانت جامعات مصر تساهم فى زيادة الدخل المصرى، إذ كانت تجذب شباب الدول الشقيقة، وكانوا «كلهم» يحلمون بأن يتعلموا أيضًا فى الجامعة أم قبة «أى الجامعة المصرية».. وكان الواحد منهم يتفاخر بأنه من خريجى جامعات مصر.. إلى أن فوجئنا بابتعادهم عنا، ليس سياسيًا، بل تعليميًا.. لأن الأشقاء العرب لم يأمنوا على إرسال شبابهم، وبالذات بناتهم، إلى أوروبا وأمريكا من أجل التعليم الجامعى.. ليس ذلك فقط بل أيضًا بسبب المستوى الرفيع الذى كانت تنعم به الجامعات المصرية.. وأتذكر أن عددًا من أبناء السعودية وباقى دول الخليج، وأيضًا من ليبيا وتونس والمغرب والجزائر، كانوا يدرسون معنا فى قسم الصحافة فى منتصف الخمسينيات، وكان يمكنهم «كلهم» أن يتجهوا إلى أكبر جامعات العالم.. ولكنهم فضلوا جامعاتنا.. لأسباب عديدة، أهمها «المستوى التعليمى» بهذه الجامعات.. وكان فعلًا متقدمًا، وكان معلومًا أن خريج جامعات مصر يمكنه دخول أكبر جامعات العالم لاستكمال تعليمه ما فوق الجامعى دون حاجة إلى عمل أى «معادلة» بسبب السمعة الطيبة، التى كان يحظى بها التعليم الجامعى المصرى.. حتى دراسة الطب!!.

ولكن وبعد اهتمامنا بالتعليم الكمى.. أى العددى.. دون التعليم الحقيقى، أخذ الأشقاء العرب يتجهون للدراسة فى الجامعات الغربية، وبذلك فقدنا دخلًا ماليًا هائلًا، لأن الطالب العربى ينفق كثيرًا على المأكل والمشرب والمسكن، غير الرسوم الجامعية.. والسبب هو انحدار المستوى التعليمى المصرى إلى حد رهيب ومؤلم وهو نفس ما حدث لمستوى المستشفيات المصرية، إذ بعد أن كان طلب الشقيق العربى هو العلاج داخل مستشفياتنا بفضل السمعة الطبية الطيبة للطبيب المصرى.. وبعد أن أنشأنا العديد من المستشفيات المصرية والشقق الفندقية.. تهاوى كل ذلك بسبب انحدار المستوى التعليمى الطبى فى مصر.

وفى المقابل، انتعشت الجامعات فى شرق أوروبا: المجر وبلغاريا ورومانيا.. وجذبت الكثير من شباب العرب للدراسة فى جامعاتها.

■ ترى، هل وضعنا ذلك نصب أعيننا ونحن نتجه الآن إلى فتح فروع لجامعات يابانية وصينية داخل مصر.. بشرط أن ننشئ داخل هذه الجامعات مدنًا جامعية ليسكن فيها الطلبة الدارسون، ولكم أن تتخيلوا حجم الأموال التى ينفقها هؤلاء الدارسون العرب.. ليس فقط فى التعليم ولكن أيضًا فى الإقامة والإعاشة؟!!.

من هذا الاتجاه ندعم اتجاه السياسة المصرية بفتح فروع لهذه الجامعات داخل مصر.. مع إنشاء مدن جامعية ليقيم فيها الدارسون.. وهذا هو سر إصرار الرئيس السيسى على افتتاحه بنفسه هذه الجامعات منذ أيام.

* نقلا عن "المصري اليوم"