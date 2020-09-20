مراجعة مغربية للحركة الإسلامية

■ مرت الحركة الإسلامية بالمغرب بعدة مراحل وأطوار، بدأت فى السبعينيات مثل غيرها، وتحولت من مرحلة الدعوة الخالصة إلى مرحلة التأطير التنظيمى والاهتمام بذلك على حساب الدعوة، وتقديم التنظيم والجماعة على مصلحة هداية الخلائق.

■ ثم تحولت إلى مرحلة الحزبية والعمل السياسى.. وفرحت بذلك.

■ فكانت الحزبية سببًا من أسباب نكبتها لا طريق نهوضها، ووقعت فى سلبيات لا تُحصى.

■ وقد حاول بعض قادتها تصحيح مسارها ومراجعة طريقها، ودوّنوا ذلك فى كتب ومحاضرات.

■ ويعد د. فريد الأنصارى مِن أهم مَن كتب فى مراجعة تيارات الإسلام فى المغرب، فهو أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب جامعة مولاى إسماعيل بمكناس بالمغرب، والأستاذ بدار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط، وعضو رابطة الأدب الإسلامى العالمية، ومن أهم كتبه «الأخطاء الاستراتيجية الستة للحركة الإسلامية بالمغرب».

■ وقد لخص هذه الأخطاء فيما يلى:

1- استصنام الخيار الحزبى، 2- استصنام الخيار النقابى، 3- استصنام الشخصانية المزاجية، 4- استصنام التنظيم الميكانيكى، 5- استصنام العقلية المطيعية، 6- استصنام المذهبية الحنبلية فى التيار السلفى.. ويقصد بذلك أن كل هذه الأشكال تحولت بفعل العادة إلى أصنام تقدس دون سند من شرع أو فقه.

■ ولثراء أفكار هذا الكتاب وعمقها وصعوبة تناولها فى مقال مختصر، فإنى أسوق بعض كلماته فى مقدمة هذا الكتاب الذى يتميز برصانة الأسلوب وقوة التعبير وجزالته ووضوح الفكرة، مع السمو عن التطاول أو السباب.

■ فقد كتبه إشفاقًا على هذا التيار، ورغبة فى إصلاحه.. وإلى القراء الكرام نبذة من مقدمته دون الدخول فى تفاصيل الكتاب.

■ تعيش الحركة الإسلامية بالمغرب، كما فى بعض الأقطار الأخرى، أزمة حقيقية ترجع بالدرجة الأولى إلى كونها صارت عاجزة عن أداء وظيفتها الحقيقية، والقيام برسالتها الربانية، التى كانت هى مبرر وجودها، وشرط ميلادها، ثم مسوغ إقبال الناس عليها فى مرحلة سابقة.

■ ويكمل: «وهذه رسالة فى نقد العمل الإسلامى بالمغرب وليست فى نقضه.. نصدرها اليوم بهدف الإسهام فى الإصلاح الضرورى لمنهجه، ومحاولة التقويم الداخلى لما اعوجَّ من خطوه، ورد ما انحرف من قوله وفعله، غير ناقضين لأصله، ولا منكرين لفضله».

■ لقد أتى على الحركة الإسلامية بالمغرب حينٌ من الدهر كادت تكون هى المتنفس الوحيد للشباب المتدين، خاصة فى مرحلة السبعينيات.

■ كانت طليعة الحركة الإسلامية بتلك المرحلة عبارة عن مساحة خضراء، فيها يتنفس الشباب المؤمن، وفيها يرسم أحلامه ويبنى مدينته الفاضلة، كما كانت فضاء ربانيًا جميلًا، فيه تُعقد مجالس الروح وحلق الإيمان، لتغذية القلب وصقل العقل وعمران الوجدان.

■ كان الطابع الغالب على العمل الإسلامى فى مرحلته الأولى هو التأسيس التربوى والعمل التعليمى والاشتغال بالمنهج الدعوى، لتجديد بناء النسيج الاجتماعى الدينى، فأنبت ذلك المنهج جيلًا من أهل الفضل والخير.

■ واستمر الأمر على ذلك زمنا، ينتج ويربى على منهج الأنبياء والصديقين، إلى أن نمت الأجسام الحركية وتطورت الأشكال التنظيمية، فكان الابتلاء الذى خسرت فيه الحركة الإسلامية كثيرًا.

■ انسحبت التربية الإيمانية الدافئة من المجالس لصالح التربية السياسية القارسة، ثم انتصبت مرايا الأهواء والشهوات أمام الشباب، فتساقط «الفراش على اللهيب»، وكانت المأساة.. وبدلا من أن تنتج الحركة الإسلامية هذه المرة المؤمنين الربانيين بمحاضنها الخضراء، بدأت تفرخ عقارب خضراء اندست بخضرتها المموهة فى خضرة العمل الإسلامى، فكان الإسلاميون أنفسهم هم أول من تعرض للسعاتها السامة.

■ إن الناظر إلى عجيج السياسة وضجيج الصحافة يظن أن العمل الإسلامى فى المغرب اليوم من حيث هو جماعات تنظيمية بخير وعلى خير، وأنه على مواقع متقدمة من معركته الحضارية الشاملة، لكن الحقيقة أنه قد تخلف عما كان عليه من قبل، وفشل فشلًا ذريعًا فى الحفاظ على مواقعه الاستراتيجية التى كان قد استصلحها بمنهجه التربوى وخطابه الدعوى الشعبى والأكاديمى.

■ واليوم قد فقدها كلية وخرج منها مطرودًا مدحورًا، فصارت ظهوره عارية مكشوفة لخصومه.

■ لقد كانت أخطاؤه الجسيمة التى وصلت إلى حد الانحراف التصورى والسلوكى والخروج عن المنهج الإسلامى ببعض المواطن سببًا رئيسًا فى دخوله مرحلة من العد العكسى، وبرزخًا من التراجع المنهجى.

■ لقد تضخمت الأولويات السياسية على المستوى التصورى فى جماعة «العدل والإحسان»، واستبدت بها أحلام «الخلافة» إلى درجة التخريف والهذيان، وتضخم العمل الحزبى على مستوى الممارسة لدى حركة «التوحيد والإصلاح»، وانتفخ انتفاخًا سرطانيًا حتى أتى على كل مكتسبات الحركة التربوية ومكاسبها الدعوية والاجتماعية.

■ أول العلاج- كما يُقال- حُسن التشخيص للأدواء قبل بيان وصفات الدواء.

■ إن الاستصنام الحاجب للحركة الإسلامية اليوم عند استقراء طوبه وأحجاره، واستقصاء ما رفعته من نصب على أسواره، يرجع إلى ستة أخطاء منهجية كبرى، وهى التى ذكرناها آنفًا.

■ فقه المراجعة فقه عظيم يغفل عنه الجميع، رغم أن الجميع- مؤسسات ودولًا وأحزابًا وجماعات- يحتاج إليه.

* نقلا عن "المصري اليوم"