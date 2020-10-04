ترامب والكورونا والتقرير الصحى

بعد إصابة الرئيس الأمريكى ترامب بكورونا، بدأ الأمريكيون يتساءلون عن ملفه الطبى وحالته الصحية لكى يقرروا درجة احتماله لهجمة الكورونا، والحالة الصحية للرئيس الأمريكى ليست سراً عسكرياً ولا جزءاً من حياته الشخصية، بل هى تتعلق بأهم شخص على الكرة الأرضية، شخص بضغطة زر على مخزون القنابل الذرية يدمر الكرة الأرضية، لذلك ننشر تقريره الطبى للجميع:

‎•• العناصر الحيوية على النحو التالى:

‎الطول 75 بوصة.

‎الوزن 239 رطلاً.

‎معدل ضربات القلب أثناء الراحة 68.

‎ضغط الدم 122/74.

‎ Pulse oximetry مقياس التأكسج النبضى 99٪ على هواء الغرفة أثناء الاختبار.

العيون: تبلغ حدة البصر الجسدية غير المصححة للرئيس 20/30 ثنائياً مع حدة بصرية مصححة تبلغ 20/20 ثنائياً. كانت مجالاته البصرية طبيعية. كان فحص قاع العين طبيعياً بشكل ثنائى. كانت ضغوطه داخل العين طبيعية، ولم يتم اكتشاف أى أمراض فى العين.

‎ الرأس والأذنان والأنف والحنجرة: فحص طبيعى للرأس والأذنين والأنف والفم والحلق.

‎ فحص الأسنان: لديه أسنان ولثة صحية. لم تكن هناك نتائج أسنان أخرى.

‎وجد الفحص الطبى أن ترامب يتمتع بأسنان ولثة صحية.

‎ الرقبة: فحص الغدة الدرقية طبيعى. لا يوجد عقد ليمفاوية ملحوظة، يسمع شريانه السباتى طبيعياً.

‎ فحص الرئة: أظهر فحص التصوير المقطعى للصدر عدم وجود أمراض رئوية.

‎ فحص القلب: كان فحص القلب طبيعياً. إيقاع منتظم. لم يلحظ أى أصوات قلبية أخرى غير طبيعية. كان مخطط كهربية القلب (ECG)، أو بشكل عام EKG، إيقاعاً طبيعياً بمعدل 71، ولم توجد نتائج مهمة أخرى.

‎أجرى مخطط الإيكو عبر الصدر، والذى أظهر وظيفة انقباضية طبيعية للبطين الأيسر، وجزء مقذوف من 60 إلى 65٪، وحجم غرفة البطين الأيسر الطبيعى وسماكة الجدار، وعدم وجود شذوذ فى حركة الجدار، وكان البطين الأيمن طبيعياً، والأذينان طبيعيين تماماً، وكانت جميع الصمامات طبيعية.

‎لقد أجرى مخطط الإيكو أثناء المجهود، والذى أظهر قدرة تمرين أعلى من المتوسط بناءً على العمر والجنس، ومعدل ضربات القلب الطبيعى، وضغط الدم، واستجابة ناتج القلب للتمرين. لم يكن لديه أى دليل على نقص التروية، وكانت حركة جداره طبيعية فى جميع الصور.

‎ فحص الجهاز الهضمى: كان لديه فحص طبيعى، لا كتل، لا تضخم الكبد أو تضخم الطحال. أجرى تنظير القولون البصرى الطبيعى فى عام 2013 - يونيو 2013، ولم يظهر أى سلائل أو نتائج غير طبيعية. وبسبب ذلك لم تتم الإشارة إلى تكرار تنظير القولون فى هذا الوقت وسيتم تأجيله حتى الفحص البدنى الدورى التالى.

كان فحص الجهاز البولى التناسلى طبيعياً.

الأطراف والعضلات الهيكلية: طبيعية طوال الوقت. نطاق كامل للحركة فى جميع المفاصل. كانت لديه نبضات قوية وملء شعيرات دموية جيد فى جميع الأطراف. لم يكن لديه تورم أو وذمة.‎

‎ الفحص العصبى: كان فحص الأعصاب القحفية، ووظيفة المخيخ، وردود الأوتار العميقة، والوظيفة الحركية، والجهاز الحسى كلها طبيعية.

‎ كان اختبار الفحص المعرفى باستخدام تقييم مونتريال المعرفى طبيعياً،

‎ الفحص الجلدى عادى. لا يوجد دليل على الورم الميلانينى أو سرطان الخلايا القاعدية أو سرطان الخلايا الحرشفية أو أى أمراض جلدية مهمة أخرى.

‎سنستعرض بإيجاز بعض نتائج تحاليل المعامل:

‎النتائج المختبرية تلخصت فى:

كان لديه كوليسترول إجمالى قدره 223. الدهون الثلاثية 129. HDL 67. كوليسترول LDL يبلغ 143. وإجمالى نسبة الكوليسترول إلى HDL هو 3.3.

كان تعداد الدم الكامل، بما فى ذلك تعداد خلايا الدم البيضاء، والهيموجلوبين، والهيماتوكريت، وعدد الصفائح الدموية كلها طبيعية.

لوحة التمثيل الغذائى الموسعة على النحو التالى: كان جلوكوز دمه الصائم 89. كان معدل BUN لديه 19.

كان الكرياتينين لديه 0.98.

إنزيمات الكبد: كان ALT له 27، كان AST الخاص به 19 - طبيعى.

كان الهيموجلوبين لديه A1c 5٪.

كان فيتامين (د) لديه 20.

كان مستضد البروستاتا النوعى له 0.12.

Screen الغدة الدرقية مع TSH كانت 1.76. أجرى له تحليل للبول كان واضحاً ولم يكن لديه دليل على وجود بروتين أو كيتونات أو جلوكوز أو دم.

‎ يتضمن تاريخه الطبى السابق فرط كوليسترول الدم وRosacea مرض جلدى.

‎ تاريخه الجراحى السابق: خضع لعملية استئصال الزائدة الدودية فى سن 11.

‎ يأخذ أدويته Crestor، 10 ملليجرامات يومياً لخفض نسبة الكوليسترول لديه. يتناول الأسبرين 81 ملليجراماً يومياً لصحة القلب. يتناول بروبيكيا، 1 ملليجرام يومياً، للوقاية من تساقط الشعر والصلع. يأخذ كريم سولانترا، حسب الحاجة، لعلاج rosacea الوردية. ويأخذ فيتامينات متعددة كل يوم للحفاظ على صحته.

التطعيمات: خلال الفحص البدنى، حصل الرئيس على تحصين بريفنار 13 للوقاية من الالتهاب الرئوى، المكورات الرئوية، وكان لديه جرعة 2 من Twinrix للوقاية من التهاب الكبد A وB. لقاحاته الروتينية، بما فى ذلك الإنفلونزا الموسمية، كلها محدثة، وجميع لقاحات السفر محدثة.

لا يشرب الكحول ولا يدخن التبغ.

نقلاً عن "الوطن"