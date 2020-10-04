كليوباترا.. سيدة الغموض التاريخي

ربما لم ينشغل العالم بشخصية من شخصيات مصر القديمة بقدر انشغاله بشخصيتين رئيسيتين ، نفرتيتي ، وكليوباترا ، ولا يزال علماء المصريات يبحثون وينقبون عن مقبرتيهما ، عل ما فيهما من اثار ، يميط اللثام عن بعض من جوانب حياتهما .

كليوباترا ، سيدة ، ملكة ، ابنة ملك، حاكمة ، طموحها ادى بها الى القبر ، احلامها شاهقة كالمسلات ، مهدت درب حياتها بمزيج عجيب من الممرات المخملية المسلفنة بحرائر ناعمة ،ونثرت في بعضها اشواكا مدببة تدمي الاقدام وحمته باسوار عالية من قسمات القسوة وقوة الارادة.

هكذا صفها الاثري المصري الشهير " بسام الشماع "، في كتابه :" كليوباترا ..بين الحقيقة والاسطورة والاعلام "، وعنده انها سيدة حكمت مصر ، وربما طمحت او طمعت يوما ما في حكم روما ، ولكن دربها البائس شتت تلك الطموحات .

اما الغريب والعجيب في قصة الملكة المصرية الشهيرة التي تغنى بها شعراء مصر الكبار ، فهو انها سيدة بلا قبر حتى الساعة ، بلا مومياء ، بلا اثار ضخمة الا فيما ندر ، بلا قصور ظاهرة ، بلا مخطوطات مجزمة ، هي بلا شك سيدة الغموض التاريخي .

لماذا الحديث عن كليوباترا مجددا هذه الايام؟

ربما كانت صحيفة " الاوبزرفر البريطانية هي السبب المباشر والرئيس ، بعد ان سلطت الضوء في تقرير اخير لها على معلومات ربما تقود الى اكتشاف مقبرة الملكة الاسطورية لمصر القديمة ، تلك التي خلدتها دفاتر التاريخ كشخصة جميلة وقوية ، عاشقة ووطنية ، جميلة وانسانية ، والمثير انه رغم الشهرة الفائقة التي تمتعت بها لا يزال قبرها مجهولا ، ويعد احد الالغاز العظيمة التي لم يتم حلها حتى الساعة .

على ان السؤال قبل الدخول في مرحلة البحث عن قبرها :" كيف ماتت كليوباترا ، وهل هناك اتفاق بين المؤرخين الذين تناولوا سيرتها على طريقة موتها ، ام ان الغموض بدوره يلف هذه الجزئية ايضا ؟

لا تزال صورة كليوباترا في اذهان العالم مرتبطة بالفيلم العالمي الذي ادت فيها دورها الممثلة الشهيرة " اليزابيث تيلور"، دور كليوباترا ، وقد رسخت هوليوود فكرة انتحارها عبر لدغة ثعبان الكوبرا بعد هزيمة حبيبها "مارك انطونيو "، في مواجهة عدوة " اوكتافيو ".

لكن الحقيقة تبقى غائبة وغائمة ، اذ يؤكد مؤرخ تلك الرواية وينفيها اخر ، ويقول ثالث انها وخزت نفسها بدبوس للشعر ، ثم سكبت السم في الجرح لتموت.

ولعل الاكثر اثارة في مشهد نهاية كليوباترا ، هو صمت المؤرخين المريب ليس فقط عن طريقة موتها ، ولكن عما حدث لجثمانها ، الامر الذي يستدعي فتح مسارات عديدة بحسب الباحث الاثري المصري الشماع ، وفي المقدمة منها التشكيك في قصة انتحارها ، اذ كان من اليسير لعدوها " اوكتافيو"، ان يدخل الى ضريحها ليقبض عليها ، وتاليا يصطحبها معه الى روما ، لعرضها في موكب النصر كما جرت العادة من القادة الرومان المنتصرين.

هناك من يتساءل الم يكن متاحا جدا للجيش الروماني المحتشد بالاسكندرية ان يدخل الى مقر اقامتها ، ويمنعها من قتل نفسها او حرق كنوزها ؟

والشاهد انه اذا كانت كليوباترا قد اهلكت نفسها ، فهل كان عدوها " اوكتافيو " سيسمح بان يحنط جثمانها ، كما جرى العرف مع جثث الفراعنة العظام؟

قطعا كان سيرفض لسبب واضح وهو ان التحنيط والاهتمام بالجثمان كان سيعني التكريم لها ولسيرتها من جموع المصريين ، وتاكيد وجود حياة ثانية ابدية هانئة لها ، الامر الذي لم يكن ليقبل به " اوكتافيو" ابدا .

هناك كذلك من يشير الى انه بعد الهزيمة الساحقة التي مني بها انطونيو ، قد اهين جسد كليوباترا بعد موتها او تم حرقه والقاء الرماد بعيدا حتى لا تعيش اسطورتها مقدسة في نفوس المصريين .

ومع ذلك يبقى هناك احتمال اخر قائم وهو انها دفنت بشكل او باخر على اطراف المدينة المصرية الكوزموبولتينية ، أي الاسكندرية ، وقد يكون الكشف عن موقع وموضع جثمانها مرتبط ارتباطا وثيق ولصيق بسر اخر من اسرار تلك الحقبة ، أي جثث البطالمة وزوجاتهم ، ومقابرهم الفارهة الميئة بالمتعلقات الشخصية النفيسة والتي لا يعرف احد حتى الساعة اين دفنوا .

لم تكن صحيفة الاوبزرفر البريطانية وحدها من تناول مسالة مقبرة كليوباترا مؤخرا ، ذلك ان صحيفة " الجارديان " بدورها اشارت الى كشف جديد تمثل في العثور على مومياوتين في منطقة " تابوزيريس ماجنوم "، كانت رقائق الذهب تغطيهما ، وهي رفاهية لا تمنح الا لمن هم من اعلى طبقات المجتمع ، وربما تكون هناك علاقة مباشرة بين اصحاب تلك المومياوات وبين كليوباترا نفسها .

يشير الاثري المصري الكبير الدكتور زاهي حواس الى ان "تابوزيريس ماجنا " تقع على بعد حوالي 30 كيلومتر من مدينة الاسكندرية ، ويؤكد على ان هناك آمالا عريضات على وجود مومياء كليوباترا ومارك انطونيو هناك ، ويرجح انهما دفنا في قبر واحد .

تقول السيرة التاريخية ان كليوباترا كانت قد اختارت لمقبرة مارك أنطونيو مكانا مقدسا يحمل اسم تابوزيريس ماجنا أى مدينة أوزوريس قرب الإسكندرية‏، وكان هذا المكان له أهمية كبيرة بالنسبة لكليوباترا لأنها بوصفها ملكة مصر كانت تجسيدا بشريا للإلهة إيزيس زوجة الإله أوزوريس‏.‏

يشارك زاهي حواس في البحث البروفيسور " جلين جودينهو "، المحاضر الاول في علم المصريات في جامعة ليفربول ، وتراس الحفريات في "تابوزيريس ماجنا " الدكتورة "كاثلين مارتينيز "، وكلاهما يقطعان بانهما قريبان جدا من العثور على مقبرة كليوباترا هناك ، لا سيما بعد اكتشافهما لتمثال فرعوني بدون راس ، يعتقد انه للملك بطليموس الرابع سلف كليوباترا ، ولوحة كبيرة بها نقش يظهر ان المعبد مخصص للالهة إيزيس ، وتقول الدكتورة كاتلين ، ان كليوباترا رات نفسها على انها " تجسيد الانسان لايزيس ".

في الموقع نفسه تم اكتشاف نحو 200 قطعة نقدية تحمل اسم كليوباترا ووجهها في موقع مذبح داخل المعبد ، حيث كان الكهنة يقدمون القرابين للالهة .

هل العالم قريب بالفعل من كشف سر مقبرة كليوباترا وانطونيو ؟

ربما يكون ذلك كذلك قولا وفعلا ..غدا لناظره قريب .